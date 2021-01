TUNIS – Cela ressemblait à un écho aux manifestations contre les incendies de forêt qui ont fait tomber le dictateur tunisien, conduisant à une série de révoltes qui ont ravagé le Moyen-Orient il y a 10 ans: des jeunes dans les rues de plus d’une douzaine de villes tunisiennes au cours des trois dernières nuits . Fureur que la corruption semblait être partout, les emplois nulle part. Des affrontements avec les forces de sécurité ont conduit à plus de 600 arrestations lundi.

Seulement cette fois, la fin du jeu n’était pas claire.

La dictature tunisienne est révolue depuis longtemps. Son président, Zine el-Abidine Ben Ali, a fui le pays en janvier 2011 après un règne brutal de 23 ans, le premier homme fort à tomber dans les révoltes du printemps arabe qui ont commencé en Tunisie et qui ont déferlé sur le Moyen-Orient. Dix ans plus tard, les Tunisiens ont construit une démocratie, même dysfonctionnelle, complète avec des élections et – la plus rare des marchandises arabes – le droit à la liberté d’expression.

C’est ainsi que les manifestations, grèves et sit-in semblent ne presque jamais s’arrêter. Graffiti dénonce joyeusement la police. Les blogueurs et les journalistes citoyens hurlent à propos de la mauvaise gestion officielle, méprisent les opposants politiques et lancent haut et bas les allégations de corruption contre les responsables gouvernementaux, leurs publications sur Facebook ensuite partagées et amplifiées par des milliers de compatriotes tunisiens.

Mais rien de tout cela n’a redressé une économie qui se dirige vers le naufrage. Près d’un tiers des jeunes sont sans emploi, les services publics s’effondrent et la corruption s’infiltre de plus en plus dans la vie quotidienne. Les opportunités pour la plupart des gens sont devenues si rares, en particulier dans les pays pauvres de la Tunisie intérieur, qu’au moins 13000 migrants tunisiens ont joué leur vie traversée vers l’Italie en bateau l’année dernière.