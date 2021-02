À l’occasion de l’anniversaire de Parkland, Biden appelle à des lois plus strictes sur les armes à feu

TALLAHASSEE, Floride (AP) – Le chagrin s’est répercuté dans tout le pays dimanche alors que des Américains, y compris le président Joe Biden, se sont joints à une communauté de Floride pour se souvenir des 17 vies perdues il y a trois ans dans le massacre de l’école de Parkland.

« En quelques secondes, la vie de dizaines de familles et la vie d’une communauté américaine ont été changées à jamais », a déclaré Biden dans un communiqué publié dimanche.

Le président a profité de l’occasion pour appeler le Congrès à renforcer les lois sur les armes à feu, notamment en exigeant des vérifications des antécédents sur toutes les ventes d’armes et en interdisant les armes d’assaut.

Il n’y avait pas de temps à attendre, a déclaré le président. «Nous devons à tous ceux que nous avons perdus et à tous ceux qui sont restés de pleurer pour faire un changement. Il est temps d’agir. »

Le gouverneur Ron DeSantis a ordonné que les drapeaux soient abaissés à la moitié du personnel du lever au coucher du soleil dans tout l’État pour honorer ceux qui ont péri lorsqu’un ancien élève de Marjory Stoneman Douglas a ouvert le feu sur le campus avec un fusil AR-15 le jour de la Saint-Valentin en 2018.

À la fin des tirs, 14 étudiants et trois membres du personnel étaient morts et 17 autres blessés. Le suspect, Nikolas Cruz, attend toujours son procès.

Dans sa proclamation pour une journée de commémoration, DeSantis a demandé à ses compatriotes floridiens de faire une pause pour un moment de silence à 15 heures dimanche.

«La communauté de Parkland est résiliente à la suite de la tragédie, nous rappelant à quel point les Floridiens peuvent être forts et unis face à une perte aussi dévastatrice», a déclaré le gouverneur dans sa proclamation.

Le gouverneur républicain a également noté certaines des mesures de sécurité dans les écoles adoptées depuis la tragédie il y a trois ans, notamment de l’argent pour installer des systèmes d’alerte à la panique dans les écoles de l’État et pour renforcer les programmes destinés à prévenir la violence avant qu’elle ne se produise.

La mesure d’alerte à la panique a été baptisée «loi d’Alyssa», en l’honneur d’Alyssa Alhadeff, 14 ans, l’une des étudiantes tuées il y a trois ans.

Les parents de Parkland ont été divisés sur la façon dont les législateurs devraient réagir.

Ryan Petty, dont la fille Alaina avait 14 ans lorsqu’elle a été tuée dans la fusillade, s’est adressé au président dans un tweet dimanche.

« M. Président, merci de vous souvenir des êtres chers qui nous ont été enlevés il y a 3 ans », a-t-il écrit. «Alaina a aimé ce pays et les libertés qu’il garantit. Le bon sens nous dit qu’honorer sa vie ne nécessite pas de violation des droits des citoyens respectueux des lois.

Dans une interview dimanche, Petty a déclaré que les propositions du président n’empêcheraient pas plus de tragédies.

«Il est faux de se concentrer sur l’arme», a déclaré Petty, qui est maintenant membre du conseil scolaire de l’État. «Pour ceux qui comprennent ce qui s’est passé ce jour-là, il y a eu des erreurs. C’était la fusillade scolaire la plus évitable de l’histoire de notre pays. Les signes avant-coureurs étaient là. Il était clair que le tueur avait l’intention d’attaquer l’école. «

Petty se souvenait de sa fille comme une amie de tout le monde et racontait à quel point le service communautaire était important pour elle.

« Pour ceux d’entre nous qui ont perdu des êtres chers ce jour-là, c’est à peu près comme n’importe quel autre jour. Ils nous manquent. Nous ne pouvons rien faire pour les ramener. La seule chose que nous pouvons faire est d’avancer et d’essayer d’honorer leurs souvenirs et assurez-vous que cela n’arrive à aucune autre famille », a-t-il dit.

Mais les critiques du gouverneur et de la législature sous contrôle républicain disent que les armes à feu sont trop facilement accessibles et disent qu’il faut faire plus pour garder les armes de type assaut loin d’acteurs potentiellement mauvais.

«Le passage du temps n’a guère guéri le chagrin que nous avons ressenti en entendant la nouvelle choquante il y a trois ans aujourd’hui, ni atténué notre sentiment d’indignation face à l’absence de mesures législatives conséquentes de la part des législateurs depuis cet horrible matin – des lois qui empêcheraient un autre Parkland de ne jamais se reproduire », a déclaré Manny Diaz, le président du Parti démocrate de Floride.

Au fil des ans, la violence meurtrière visant les écoles a secoué le pays – y compris la fusillade de Virginia Tech en 2007 qui a fait 32 morts et le massacre de l’école élémentaire Sandy Hook en 2012. Même avant la tragédie de Parkland, il y avait déjà beaucoup d’angoisse en Floride à cause des armes à feu. la violence. Moins de deux ans auparavant, un autre homme armé a tiré sur la boîte de nuit Pulse à Orlando, tuant 49 personnes.

Aucun des événements meurtriers n’a produit de lois complètes sur les armes à feu. Les fusillades de masse ont galvanisé les défenseurs du contrôle des armes à feu, qui ont rencontré la résistance des législateurs républicains et de leurs alliés du 2e amendement. Reste à voir ce qui sera fait au niveau fédéral, malgré le contrôle démocrate de la Maison Blanche et des deux chambres du Congrès.

«Cette administration n’attendra pas la prochaine fusillade de masse pour répondre à cet appel. Nous prendrons des mesures pour mettre fin à notre épidémie de violence armée et rendre nos écoles et nos communautés plus sûres », a déclaré dimanche le président dans son communiqué.

En plus de la vérification des antécédents et de l’interdiction des armes d’assaut, Biden appelle le Congrès à interdire les magazines de grande capacité et à responsabiliser les fabricants d’armes à feu pour le rôle que jouent leurs produits dans la violence.

«Depuis trois ans maintenant, les familles Parkland ont passé des anniversaires et des vacances sans leurs proches», a déclaré Biden.

«Aujourd’hui, alors que nous pleurons avec la communauté de Parkland, nous pleurons tous ceux qui ont perdu des êtres chers à cause de la violence armée», a-t-il déclaré.

«Au cours de ces trois années, les familles de Parkland nous ont tous appris quelque chose de profond», a poursuivi le président. «À maintes reprises, ils nous ont montré comment nous pouvons transformer notre chagrin en but – marcher, organiser et construire un mouvement de changement fort, inclusif et durable.»

Suivez Bobby Caina Calvan sur Twitter à https://twitter.com/BobbyCalvan.