À l’occasion de l’anniversaire de Novak Djokovic, jetons un coup d’œil à ses effondrements sur le terrain et aux controverses récentes

Le joueur de tennis n ° 1 mondial Novak Djokovic fête aujourd’hui ses 34 ans. Le joueur de tennis serbe a impressionné ses fans et ses rivaux sur le court de tennis à maintes reprises avec ses performances exceptionnelles, mais il y a eu des controverses et des effondrements auxquels le vainqueur de 18 tournois du Grand Chelem a été confronté au fil des ans en tant que joueur de tennis professionnel. Jetons un coup d’œil à certains d’entre eux:

1. En 2020, alors que la majeure partie du monde était confrontée à une pandémie mondiale et que plusieurs tournois avaient été reportés, Djokovic a pris l’initiative de lancer l’Adria Tour en Serbie. Le mépris de Djokovic pour la gravité du coronavirus a suscité des critiques. La tournée a vu près de 4000 spectateurs entassés dans le stade alors que les joueurs violaient tous les protocoles de prévention de Covid. Des enfants de balle ont été vus manipuler les serviettes en sueur des joueurs et c’était comme si la pandémie ne s’était jamais produite. Ce n’était donc pas une surprise lorsque Djokovic et sa femme Jelena ont contracté le virus et que la tournée a dû s’arrêter.

2. Lors de l’US Open 2020, l’effondrement sur le court de Djokovic ne s’est pas très bien passé. Le joueur de tennis a giflé une balle de colère lors du quatrième tour du match. Malheureusement, la balle a heurté la gorge du juge de ligne qui a nécessité un traitement immédiat. Djokovic s’est excusé pour son comportement, mais il a néanmoins été suspendu du tournoi.

3. Avant l’Open d’Australie 2021, les joueurs ont été invités à arriver plus tôt que d’habitude pour pouvoir être mis en quarantaine. Cependant, Djokovic avait ses propres demandes pour les organisateurs. L’une des demandes prévoyait que les joueurs devraient recevoir des maisons privées avec des courts de tennis.

4. Au cours du même tournoi, Djokovic a ouvertement exprimé sa colère après avoir perdu un set. L’incident s’est produit lors du match de quart de finale de l’Open d’Australie, lorsque Djokovic a perdu 3-1 au troisième set face à Alexander Zverev. Le joueur serbe a poussé un cri de colère et a écrasé sa raquette sur le terrain.

5. Cependant, ce n’était pas la première fois que Djokovic perdait son sang-froid au milieu d’un match. Lors de l’Open de France 2018 et du tournoi des Masters de Monte-Carlo 2019, Djokovic a montré à quel point sa raquette prend une raclée à chaque fois qu’il faiblit.

