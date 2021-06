A l’occasion de l’anniversaire de naissance d’Amrish Puri, retour sur les personnages les plus emblématiques de Mogambo ! | Nouvelles des gens

New Delhi : À l’occasion du 89e anniversaire de naissance de l’acteur légendaire Amrish Puri (22 juin), les réseaux sociaux regorgent de ses looks et personnages les plus emblématiques. Né le 22 juin 1932 à Nawanshahr au Pendjab, Amrish Puri a dirigé le cinéma hindi pendant des décennies avec ses rôles novateurs.

Il s’est taillé sa propre niche grâce à son travail acharné et a joué dans plus de 350 films. De la représentation d’un personnage méchant à un père extrêmement concerné, il a rendu justice à chaque rôle, devenant l’un des acteurs les plus prolifiques de son temps. Ses frères aînés feu Chaman Puri et Madan Puri étaient également acteurs. Il avait deux autres frères et sœurs – la sœur aînée Chandrakanta et un frère cadet, Harish Puri.

Puri est décédé le 27 décembre 2004, des suites d’une hémorragie cérébrale.

À l’occasion de son anniversaire de naissance, jetons un coup d’œil à certains de ses meilleurs rôles de tous les temps qui ont fait de lui une star du jour au lendemain.

Mogambo (M. Inde)

Mogambo Khush Hua ! Il ne peut jamais y avoir d’autre Mogambo pour nous, car l’icône décédée a réussi sa performance avec le plus grand brio et la plus grande finesse. M. India était l’un des films les plus rentables de l’époque et avait également Anil Kapoor et le défunt acteur Sridevi dans les rôles principaux. Le film a été réalisé par Shekhar Kapur et est sorti en 1987.

CM Balraj Chauhan (Nayak)

Ce personnage lui a créé de nouveaux sommets. Il a dépeint le rôle de CM Balraj Chauhan, un politicien corrompu. Sa prestation a été très appréciée. Le film avait Anil Kapoor et Rani Mukerji dans le rôle principal et a été réalisé par S Shankar et est sorti en 2001.

Thakur Durjan Singh (Karan Arjun)

Ce thriller d’action a été réalisé par Rakesh Roshan et c’était l’un des succès des années 90. Outre Puri, le film avait Shah Rukh Khan, Salman Khan, Mamta Kulkarni, Kajol et Rakhee dans les rôles principaux. Il est sorti en 1995.

Thakur Baldev Singh alias Babuji (Dilwale Dulhania Le Jayenge)

Ce film est toujours populaire parmi les fans et nous voyons encore des gens recréer les scènes emblématiques du film. DDLJ était l’un des plus grands succès et était aimé de tous. Le film avait Shah Rukh Khan, Kajol, Anupam Kher et Farida Jalal dans les rôles principaux. Réalisé par Aditya Chopra, ce classique sorti en 1995.

Indrajit Chadha (Damini)

C’est l’un de ses personnages les plus célèbres de tous les temps. Le film mettait également en vedette Meenakshi Seshadri, Sunny Deol et Rishi Kapoor dans les rôles principaux. Dirigé par Rajkumar Santoshi, il est sorti en 1993.

Kishorilal (Pardes)

Son personnage dans Pardes était très apprécié de tous. Avec Shah Rukh Khan, Mahima Chaudhry et Alok Nath dans les rôles principaux, le film a été réalisé par Subhash Ghai. Il est sorti en 1997.