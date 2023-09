À l’occasion de l’anniversaire de l’ouragan Maria, les Portoricains font pression sur le Congrès en faveur d’allégements fiscaux et de sécurité alimentaire

Selon les groupes, les ouragans Maria, Fiona et Covid-19 ont clairement montré à quel point la dépendance excessive de Porto Rico à l’égard de Les importations alimentaires – 85 % de ce qui est consommé sur l’île sont importés – ont rendu les familles vulnérables car les réserves alimentaires diminuaient lorsque les expéditions ne pouvaient pas atteindre l’île.

Le Congrès envisage actuellement une facture agricole cela établirait le cadre juridique de la politique agricole et alimentaire aux États-Unis et dans leurs territoires pour les cinq prochaines années.

Les agriculteurs portoricains et leurs alliés font pression pour que le territoire américain passe au programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire, également connu sous le nom de SNAP ou bons d’alimentation, utilisé dans les 50 États.

Actuellement, le programme d’assistance nutritionnelle de Porto Rico est financé par des subventions globales qui ne peuvent pas être réajustées une fois approuvées, même si les besoins augmentent après une catastrophe naturelle comme un ouragan.

Cela laisse le programme d’aide alimentaire qui bénéficie à près de la moitié (46 pour cent) de la population de l’île confronté à des difficultés de financement presque chaque année, plaçant le gouvernement local dans une position difficile : soit maintenir tous les inscrits au programme et réduire leurs prestations, soit en réduire le nombre. des inscrits afin de maintenir les taux de prestations actuels.

Les défenseurs cherchent également à inclure un proposition législative cela maximiserait les fonds d’assistance nutritionnelle en allouant la moitié de tous les fonds fédéraux accordés à Porto Rico par l’intermédiaire du Département américain de l’Agriculture pour soutenir les agriculteurs par le biais du Programme de souveraineté alimentaire de Porto Rico, selon le groupe de défense basé à Chicago, le Centre culturel portoricain.

Selon le groupe, la proposition a recueilli l’approbation soutien de la représentante Delia Ramírez, D-Ill.13 maires portoricains et le Collège des sciences agricoles de l’Université de Porto Rico ainsi que des élus de plusieurs États et du Sustainable Agriculture Community Land Trust.

Des groupes demandent également la fin des incitations fiscales prévues par la loi 60, conçues pour attirer de riches investisseurs extérieurs à l’île, ainsi que des entreprises susceptibles d’exporter des biens et des services.

L’une des taxes accorde aux entreprises éligibles, étrangères ou locales, qui ont un bureau à Porto Rico un taux d’imposition sur le revenu fixe de 4 % pour l’exportation de services.

L’autre allègement fiscal, plus controversé, permet aux investisseurs individuels qui n’ont pas vécu sur l’île entre 2006 et 2012 de bénéficier d’un taux d’imposition de 0 % sur les plus-values ​​s’ils achètent une résidence et y vivent au moins la moitié de l’année.

Le gouvernement a défendu sa modeste Impact economiquecitant qu’il a généré plus de 30 000 nouveaux emplois, tandis que les opposants affirment que le « évasion fiscale prédatrice » a nui à Porto Rico ainsi qu’aux États continentaux et a fait augmenter les prix de l’immobilier sur l’île.

« Alors que les Portoricains perdent leurs maisons et leurs communautés, le Trésor américain, les États et les gouvernements locaux perdent des recettes fiscales indispensables pour financer les services essentiels », a déclaré Federico de Jesús de Power4Puerto Rico et directeur du projet vidéo. PerdrePortoRicoqui réclame la fin de ces incitations.

Le projet a publié un nouveau vidéo Mercredi, avant le rassemblement du « plénazo ».

« La bonne ligne de conduite est que le Congrès mette fin à ce paradis fiscal injuste qui permet aux fraudeurs fiscaux de tricher et de nous chasser de nos propres communautés », Sandra Cruz-García, coordinatrice générale de VAMOS, une organisation populaire basée à Porto Rico qui travaille sur problèmes de déplacement, a déclaré dans un communiqué.