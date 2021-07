À l’occasion de l’anniversaire de la mort de Saroj Khan, Bhushan Kumar annonce un biopic sur la première chorégraphe indienne

L’histoire de la lutte, du succès, la première chorégraphe indienne sera animée par Bhushan Kumar de T-Series. L’une des principales maisons de production indiennes, T-Series, a acquis les droits pour produire le biopic du légendaire chorégraphe Saroj Khan.

Nirmala Kishanchand Sadhu Singh Nagpal alias Saroj Khan qui a fait briller Bollywood avec ses chorégraphies de danse était connue pour plusieurs de ses chansons à succès, principalement dans les années 80 et 90. Au cours de sa carrière d’environ 50 ans, elle a travaillé avec de nombreux acteurs de premier plan et a créé certaines des scènes de danse les plus célèbres de l’industrie.

Bhushan Kumar a récemment acquis les droits sur l’histoire de sa vie auprès des enfants de Saroj Khan, Raju Khan, Sukaina Khan et des filles de Hina Khan.

En tant que première femme chorégraphe de Bollywood, Saroj Khan faisait partie des quelques femmes qui travaillaient derrière la caméra à une époque où presque tous les techniciens étaient des hommes. La pionnière qu’elle est devenue, Saroj Khan, a rejoint l’industrie à l’âge de 3 ans pour devenir danseuse à 10 ans et est rapidement devenue assistante chorégraphe à l’âge de 12 ans.

Chorégraphie d’environ 3 500 chansons au cours de sa carrière, Saroj Khan nous a donné plusieurs chansons de danse à succès comme » Ek Do Teen « , » Choli Ke Peechey Kya Hai « , » Hawa Hawai « , » Dhak Dhak Karne Laga » aux chansons de films comme Devdas , Lamhe, Nagina, Kalank, Chandni, Saawariya, Taal, Beta, Hum Dil De Chuke Sanam et bien d’autres. La chorégraphe lauréate d’un prix national à trois reprises, connue pour sa collaboration avec Madhuri Dixit et Sridevi, a également travaillé avec plusieurs acteurs du millénaire.

Dans une déclaration sur l’annonce des droits du biopic, Bhushan Kumar a déclaré : « Sarojji a non seulement fasciné le public avec des acteurs exécutant ses mouvements de danse, mais elle a également révolutionné la scène chorégraphique du cinéma hindi. Ses formes de danse racontaient des histoires qui aidaient chaque cinéaste. Elle a amené le public dans les théâtres qui a vu leurs acteurs préférés danser sur ses pas. Le parcours de Sarojji, qui a commencé dès l’âge de 3 ans, a connu beaucoup de hauts et de bas, ainsi que le succès et le respect qu’elle a acquis de l’industrie. doit prendre vie. Je me souviens avoir visité les plateaux de tournage avec mon père et l’avoir vue donner vie aux chansons avec sa chorégraphie. Son dévouement envers l’art était louable. Je suis heureux que Sukaina et Raju aient accepté de nous laisser faire ce biopic d’elle mère. » »

Raju Khan, qui est lui-même chorégraphe, a déclaré : « Ma mère aimait la danse et nous avons tous vu à quel point elle a consacré sa vie à cela. Je suis heureux d’avoir suivi ses traces. Ma mère était aimée et respectée par l’industrie et c’est un l’honneur de nous, sa famille, que le monde puisse voir son histoire. Je suis heureux que Bhushanji ait décidé de faire un biopic sur le gracieux Saroj Khan. «

Sukaina Khan a déclaré: «Ma mère était aimée et respectée par l’ensemble de l’industrie, mais nous l’avons vue de près se battre et se battre pour devenir qui elle était. Nous espérons qu’avec ce biopic, Bhushanji pourra raconter son histoire, son amour pour nous, sa passion pour la danse, et son penchant pour ses acteurs et son respect pour la profession avec ce biopic.

Saroj Khan, décédé l’année dernière, a travaillé avec Madhuri Dixit dans « Kalank » et est également devenu un visage populaire à la télévision en tant que juge dans des émissions de danse comme « Naach Baliye » et « Jhalak Dikhla Jaa ».