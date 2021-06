À l’occasion de l’anniversaire de la mort de Raj Kapoor, voici une photo inédite de la légende avec ses petites-filles Karisma, Kareena, Riddhima

Cela fait 33 ans que Raj Kapoor est décédé. Le légendaire acteur-cinéaste a rendu son dernier soupir le 2 juin 1988, après plusieurs complications dues à l’asthme. À l’occasion de son anniversaire de décès, Riddhima Kapoor Sahni a fait un voyage dans le passé et a partagé une photo inédite sur son histoire Instagram. La créatrice de bijoux as a posté une photo vintage où elle est vue posant avec Raj Kapoor et ses cousines Karisma Kapoor et Kareena Kapoor Khan.

La photo montre les tout-petits Kareena et Riddhima assis sur les genoux de Raj Kapoor tandis que le jeune Karisma est appuyé sur son épaule. Sahni a posté la photo avec un emoji de mains croisées. De plus, même Karisma a republié la photo sur sa story Instagram.

Plus tôt, lors d’une interaction avec Humans of Bombay, Karisma avait rappelé ses souvenirs avec son grand-père Raj Kapoor. Elle avait dit : « En grandissant, j’avais l’habitude de rendre visite à mon grand-père sur le plateau et son talent me laissait hypnotisée. Une fois, j’y étais quand il réalisait ‘Ram Teri Ganga Maili’. J’ai adoré les décors, la caméra et les lumières ! Je savais Je voulais devenir acteur et contribuer à l’héritage familial. Quand j’en ai parlé à mon grand-père, il m’a dit : « C’est glamour mais ce n’est pas un lit de roses, tu vas devoir travailler très dur. » Cela m’est resté. »

Pour les non-initiés, Raj Kapoor a été présenté comme « le plus grand showman du cinéma indien ». Il a reçu le prix Dadasaheb Phalke en 1987, juste un an avant son décès en 1988.

Raj Kapoor a épousé Krishna Malhotra en 1946 et ils ont cinq enfants – Randhir Kapoor, feu Rishi Kapoor, feu Rajiv Kapoor, feu Ritu Nanda et Rima Jain.