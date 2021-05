À l’occasion de l’anniversaire de la mort de George Floyd, de jeunes militants réfléchissent aux manifestations de l’été dernier

«Je me sentais tellement en colère l’été dernier», a déclaré Maya Green, une jeune fille de 19 ans qui a assisté à sa première manifestation à la suite du meurtre par la police de George Floyd en mai 2020. «J’ai appris cet été qu’il est vraiment facile de le faire. être épuisé et désabusé, alors j’essaie de me reposer quand j’en ai besoin et de prendre le temps d’apprendre. »

Green n’est que l’un des nombreux manifestants politiquement sensibilisés à l’ampleur de la violence policière raciste en Amérique lors de la vague de manifestations Black Lives Matter il y a un an. Les soulèvements ont attiré un grand nombre d’étudiants et de jeunes dans les rues; Un récent sondage de l’Université du Michigan Medicine affirme que 2020 a vu un nombre particulièrement élevé d’adolescents manifester, un parent sur 12 déclarant que son adolescent avait participé à une manifestation l’année dernière. L’été a été un moment de radicalisation pour beaucoup et a eu un impact particulier sur les jeunes: selon un sondage Gallup de juin 2020, 81% des personnes interrogées entre 18 et 34 ans estiment que le maintien de l’ordre en Amérique doit subir des «changements majeurs». contre 43 pour cent des personnes interrogées entre 50 et 64 ans, et 33 pour cent des jeunes interrogés veulent abolir complètement la police.

Le mois dernier, Derek Chauvin, l’officier de police de Minneapolis qui a tué George Floyd, a été reconnu coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Il risque jusqu’à 75 ans de prison. Bien que beaucoup – y compris les militants pour la première fois de l’été dernier – aient été soulagés que Chauvin ait été confronté aux conséquences du meurtre, d’autres ont également souligné que le retrait d’une «pomme pourrie» de la police ne fait pas grand-chose pour apporter un réel changement à l’institution de la police.

«Ma position vis-à-vis de l’abolition augmente de jour en jour», a déclaré Dorien Perry-Tillmon, un étudiant de 20 ans à l’Université de Loyola et organisateur lors des manifestations de l’été dernier à Chicago. «Cependant, je suis devenu extrêmement pessimiste. Je ne crois pas que ce pays puisse croître au-delà de son époque d’État policier. »

Mais les participants aux manifestations de l’été dernier ont déclaré à Vox que les événements avaient provoqué un changement pour eux. Dans l’année qui a suivi la mort de Floyd, de nombreux jeunes manifestants pour la première fois sont devenus des organisateurs chevronnés: organisant davantage de manifestations contre la police, lisant sur les questions politiques qui sont importantes pour eux et approfondissant leur politique grâce à l’étude et à l’activisme. Beaucoup ont parlé non seulement de se sentir plus informés et conscients des problèmes sociaux qui les entourent, mais aussi d’un sentiment de scepticisme quant à la possibilité d’un changement réel à l’avenir dans nos systèmes politiques et économiques actuels. Vox a parlé à quatre jeunes militants de l’impact durable des manifestations de l’été dernier.

«J’avais regardé les Noirs mourir toute ma vie»

Gracieuseté de Maya Green

Maya Green, 19 ans, étudiante à l’Université de Stanford

Cet été, j’ai assisté à des manifestations pour George Floyd et Breonna Taylor dans diverses parties de la région de Charleston chaque fois qu’elles étaient annoncées sur Instagram – je me sentais assez impuissante et donc, tellement en colère, donc montrer la solidarité de cette manière était cathartique et bien nécessaire, même si je se sentait également anxieux à propos de Covid.

Je me souviens que lors d’une manifestation à laquelle j’ai assisté cet été, quelqu’un a commencé à jouer Kendrick Lamar et les gens ont commencé à danser. C’était l’un de ces moments de joie surréalistes qui se produisent parfois lors de manifestations. La police nous avait surveillés toute la journée, et quand la danse a commencé, l’un d’entre eux s’est joint à moi. Je me souviens avoir pensé que c’était super bizarre que la police fêterait une manifestation contre eux et être vraiment mal à l’aise. C’était définitivement la cooptation d’un moment qui ne lui appartenait pas. Plus tard, alors que je retournais à ma voiture, j’ai vu que juste en face de l’endroit où ce policier dansait, il y avait plus d’une douzaine de policiers en tenue de gaz lacrymogène avec des matraques, prêts à disperser la foule le deuxième couvre-feu. C’était tellement malhonnête.

Alors que je regardais des manifestations à travers le pays se heurter à une telle violence et au vitriol nuit après nuit, il m’est apparu vraiment clair que la solution ne pouvait pas être une session de formation supplémentaire ou le licenciement occasionnel de quelqu’un filmé. Ce doit être quelque chose de radicalement différent.

Je me suis senti incroyablement en colère l’été dernier. J’avais regardé les Noirs mourir toute ma vie, et cela était toujours suivi d’appels à la réforme, et pourtant la mort n’arrêtait pas de se produire encore et encore. C’était tellement lourd et j’en étais tellement fatigué, et donc sur le plan personnel, apprendre l’abolition me semblait vraiment cathartique.

J’ai appris cet été qu’il est très facile de s’épuiser et de devenir désillusionné, alors j’essaie de me reposer quand j’en ai besoin et de prendre le temps d’apprendre. Et je me tourne vers les militants, dont beaucoup sont des femmes noires, qui font ce travail depuis des années.

Où allons-nous ensuite? Je pense que la suppression du financement de la police est le strict minimum, et l’abolition est l’objectif. Mais je sais que dans ma ville, ce n’est même pas accepté étant donné que le racisme existe dans la police, qui est un endroit vraiment frustrant. En ce sens, je pense qu’il y a une valeur absolue dans l’organisation que les militants font ici pour les audits de préjugés raciaux , tant que les résultats ne sont pas utilisés pour justifier davantage de financement … ce qui est trop souvent le cas.

«L’été 2020 a été sans aucun doute une courbe d’apprentissage»

Gracieuseté de Kashish Bastola

Kashish Bastola, 16 ans, lycéen et organisateur dans la région métropolitaine de Dallas-Fort Worth

J’ai été fortement impliqué dans l’organisation au cours de l’été 2020, principalement contre le surpolissage dans les écoles et la violence armée sur le campus. Le 30 mai 2020, quelques amis et moi avons commencé à organiser un rassemblement d’intervention rapide à McKinney, au Texas. Le lendemain, le 31 mai 2020, des centaines de jeunes de la région du nord du Texas se sont solidarisés alors que nous demandions la fin des injustices flagrantes qui ont eu lieu dans notre propre communauté.

Alors que je criais pour la justice avec mes trois masques qui me protégeaient, je me suis sentie unie avec ma communauté. Les communautés surpolisées font face à des taux plus élevés de violence policière et le fait de reconnaître qu’il s’agit d’un problème systémique oblige le mouvement à remettre en question le statu quo. J’ai continué à m’organiser pendant toute l’année scolaire, appelant à des désinvestissements du budget de la police et à des investissements communautaires. Après avoir lu tant de choses sur le pipeline école-prison au cours de l’été, je me suis également fortement impliquée dans le mouvement pour la justice éducative.

L’été 2020 a été sans aucun doute une courbe d’apprentissage. J’apprenais des événements, des figures et des mouvements intentionnellement omis de mes manuels. Au fur et à mesure que j’en apprenais davantage, je me sentais plus habilitée à agir. J’ai commencé à réfléchir davantage à ce que signifie la libération collective pour notre société. L’été dernier, j’ai montré que la lutte pour les droits de l’homme et la libération ne s’inscrit pas dans les lignes des partis politiques aux États-Unis. Toutes les conversations sur la sécurité publique m’ont également amené à voir que nos communautés, si elles disposent des ressources adéquates, peuvent maintenir la justice et la paix.

«Avant George Floyd, le mouvement Black Lives Matter n’était pas très répandu dans mes communautés»

Gracieuseté de Zigi Kaiser

Zigi Kaiser, 18 ans, lycéen et travailleur de première ligne à Minneapolis

C’était comme regarder un film d’horreur quand je regardais les diffusions en direct des émeutes et des manifestations, et je ne pouvais pas croire que les choses brûlaient à seulement un kilomètre de moi et à quelques pâtés de maisons de mon école. Rien de tout cela ne semblait réel. Je travaille sur Lake Street, où se déroulaient toutes les émeutes, et regarder la communauté et les entreprises se reconstruire au cours de la dernière année est doux-amer. C’est un peu comme la guérison communautaire.

L’été dernier, j’ai aidé à organiser et à diriger la Coalition des jeunes pour la sécurité alternative afin de trouver des agents de sécurité alternatifs une fois que le contrat des écoles publiques de Minneapolis et de la police de Minneapolis a été résilié. Moi-même et d’autres membres de la coalition avons rencontré des organisations de sécurité et de jeunesse, et j’ai co-créé une pétition pour destituer la police avant la résiliation du contrat.

L’été 2020 a approfondi ma compréhension du mouvement Black Lives Matter. J’avais le sentiment qu’avant George Floyd, le mouvement Black Lives Matter n’était pas très répandu dans mes communautés, comme à l’école, même s’il y avait beaucoup de Noirs assassinés par la police avant George. Je pense que beaucoup d’entre nous à mon lycée ne se sentaient pas très impliqués dans les événements actuels de BLM, mais nous avons appris le mouvement dans le débat et parfois en classe.

Après George Floyd et après avoir protesté l’été dernier, j’ai senti que quelque chose de révolutionnaire s’était produit à Minneapolis, et bien que j’aie toujours été de mon soutien, cette fois j’avais une bien meilleure compréhension des raisons pour lesquelles les gens se sont révoltés et pillaient, et je soutenais cela aussi.

«Je suis devenu extrêmement pessimiste»

Gracieuseté de Dorien Perry-Tillmon

Dorien Perry-Tillmon, 20 ans, étudiant à l’Université Loyola de Chicago

Lorsque j’ai déménagé à Chicago l’été dernier, j’ai fondé Our Streets LUC où nous avons manifesté dans les rues de Rogers Park, un quartier de Chicago, appelant notre école à annuler et à couper les liens avec le service de police de Chicago, ainsi qu’à démontrer notre soutien aux Noirs. étudiants, professeurs et personnel. Moi et les autres jeunes militants avec lesquels je travaille avons essayé de maintenir l’élan, en particulier après l’élection du président Biden, pour rappeler aux gens qu’il n’y a eu que peu ou pas de progrès dans notre pays depuis la mort de Floyd.

L’été 2020 n’a pas forcément changé ma politique, il les a organisées. En grandissant, j’ai toujours cru à des choses fondamentales comme l’égalité des droits, la sécurité alimentaire et du logement, et le changement climatique, mais je ne me sentais pas suffisamment représenté par le Parti démocrate, même si j’ai été élevé à croire qu’ils étaient les bons. L’été 2020 m’a appris que beaucoup de gens ressentaient la même chose. Je pense vraiment que la culture de l’année dernière a permis à ces conversations de se dérouler plus naturellement et de se dérouler de manière plus cohérente.

Ma position vis-à-vis de l’abolition augmente chaque jour; cependant, je suis devenu extrêmement pessimiste. Avec le nombre de Noirs et de Brunes qui meurent aux mains de la police, je ne suis pas convaincu que ce pays puisse croître au-delà de son époque d’État policier. Alors que j’espère qu’un jour nos communautés pourront s’épanouir sans crainte de la police ou des politiciens impérialistes, avec des communautés surélevées, une entraide et un simple respect pour toute la vie humaine, je crains de ne pas vivre assez longtemps pour voir ce jour-là, si elle vient jamais. La révolution est possible, mais nous ne sommes même pas encore près d’avoir cette conversation.

Mary Retta écrit sur la culture, la politique et l’éducation. Son travail peut être trouvé dans Vice, The Nation, Teen Vogue et d’autres points de vente.