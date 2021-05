À l’occasion de l’anniversaire de la mégastar Mohanlal, découvrez des faits rares sur la légende du Sud! | Actualités régionales

New Delhi: En tant que superstar malayalam, Mohanlal a eu 61 ans aujourd’hui (21 mai), les internautes se sont tournés vers Twitter pour envoyer de chaleureux souhaits d’anniversaire à l’acteur. Mohanlal, plus connu sous le nom de Lal dans l’industrie et appelé affectueusement Laletten par ses proches et ses fans, a remporté cinq prix nationaux.

Avec plus de quatre décennies d’expérience à l’écran dans le cinéma malayalam ainsi que des apparitions dans des films tamouls, télougou, kannada et hindi, il est l’un des acteurs indiens les plus admirés et a joué dans plus de 340 films.

Bien que vous connaissiez peut-être beaucoup de ses films et rôles populaires joués par lui, nous parions que vous ne saviez pas qu’il était un champion de lutte avant d’entrer dans le showbiz!

Alors, à l’occasion de son 61e anniversaire, jetons un coup d’œil à quelques faits moins connus sur l’acteur:

1. Mohanlal est le fils de Viswanathan Nair, ancien bureaucrate et secrétaire juridique du gouvernement du Kerala, et est le plus jeune de ses frères et sœurs.

2. Avant de faire ses débuts d’acteur, il était le champion de lutte de l’État du Kerala en 1977 et 1978.

3. Lal a fait ses débuts d’acteur à l’âge de 18 ans dans le film «Thiranottam» en 1978, cependant, la sortie du film a été retardée de 25 ans en raison de problèmes de censure.

4. Il a fait ses débuts à l’écran en tant qu’antagoniste dans le film d’amour de 1980 «Manjil Virinja Pookkal». L’acteur a continué à jouer l’antagoniste dans plusieurs de ses films conséquents.

5. En 2009, il est devenu le premier acteur indien à recevoir le grade honorifique de lieutenant-colonel dans l’armée territoriale. Il est également récipiendaire de doctorats honorifiques de l’Université Sree Sankaracharya de Sanskrit en 2010 et de l’Université de Calicut en 2018.

6. Sur le plan personnel, Mohanlal s’est marié avec la fille du producteur de films tamoul K. Balaji Suchitra le 28 avril 1988. L’heureux couple partage deux enfants – Pranav Mohanlal et Vismaya Mohanlal.

Nous souhaitons à Mohanlal un très joyeux anniversaire!