À l’occasion de l’anniversaire de la manifestation, Cuba et les États-Unis sont très éloignés de ce qui s’est passé

LA HAVANE (AP) – Il y a un an, des milliers de personnes ont rempli les rues et les places publiques de Cuba lors de la plus grande vague de protestations du pays depuis des décennies.

Le jour de l’anniversaire de lundi, ses principales villes semblaient relativement normales – les étudiants étaient assis dans les écoles et les gens allaient travailler, et comme d’habitude, il y avait de longues files de personnes à la recherche de nourriture ou en attente d’un bus alors que l’île fait face à des pénuries dans une crise économique.

Des centaines de personnes ont été arrêtées lors des troubles de juillet dernier, et certaines ont été condamnées à des peines allant jusqu’à 25 ans de prison. C’est à peu près tout ce sur quoi les deux parties sont d’accord.

Les détracteurs du gouvernement ont déclaré que les événements montraient des Cubains luttant contre l’oppression. Les autorités l’ont décrit comme un moment où Cuba a évité un “coup d’État en douceur” fomenté par les États-Unis

Les 11 et 12 juillet 2021, les manifestants sont descendus dans la rue pour exprimer leurs frustrations face aux pénuries, aux longues files d’attente et au manque d’options politiques. Certains ont été attirés par les marches par des appels sur les réseaux sociaux, tandis que d’autres se sont joints spontanément au passage des marcheurs.

L’économie est toujours en crise, avec une hausse des prix des biens disponibles, et il y a eu un pic de migration vers les États-Unis

L’économie cubaine reste également entravée par les sanctions américaines. Malgré ses promesses lors de sa campagne pour mettre fin aux sanctions, le président Joe Biden n’en a assoupli que certaines, notamment en autorisant les résidents américains à envoyer plus d’argent à leurs proches cubains.

Depuis les manifestations, les relations entre les deux pays sont tendues.

Dans un message aux Cubains lundi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que “les Américains ont regardé avec admiration le 11 juillet 2021, alors que des dizaines de milliers d’entre vous sont descendus dans la rue pour élever la voix en faveur des droits de l’homme, des libertés fondamentales et d’un meilleur la vie.” Il a dit que les États-Unis se tenaient aux côtés des marcheurs.

Le gouvernement cubain a proposé une approche différente.

“Il y a eu du vandalisme, certains avec cruauté et une énorme belligérance”, a déclaré lundi le président cubain Miguel Díaz-Canel dans des commentaires publiés dans les médias officiels. “S’il y a quelque chose à célébrer, c’est la victoire du peuple cubain, de la révolution cubaine, avant les tentatives de transformer (les manifestations) en un ‘coup d’État en douceur'”.

Répondant à Blinken, le ministre des Affaires étrangères Bruno Rodríguez a déclaré que son message était une confirmation de “l’implication directe” du gouvernement américain “dans les tentatives de renverser l’ordre et la paix” à Cuba.

Les autorités n’ont pas précisé le nombre de personnes arrêtées lors des manifestations, mais une organisation indépendante formée pour suivre les cas, Justice 11J, en a dénombré plus de 1 400. En juin, le bureau du procureur de Cuba a déclaré que les tribunaux avaient imposé des peines à 488 manifestants, allant jusqu’à 25 ans de prison.

Le gouvernement insiste sur le fait que les manifestants n’ont pas été arrêtés pour des raisons politiques mais pour avoir enfreint les lois contre le désordre public, le vandalisme ou la sédition. Il dit que beaucoup ont agi à l’instigation de groupes d’opposition basés aux États-Unis en utilisant les médias sociaux pour attaquer le système communiste cubain.

Le mari de Saily Núñez, Maikel Puig, faisait partie des manifestants. Il a été condamné à 20 ans de prison.

“Plus qu’un jour triste, je suis fière que mon brave (mari) soit là dans la rue”, a déclaré Núñez sur son compte Twitter lundi.

Andrea Rodríguez, Associated Press