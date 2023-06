À l’occasion de l’anniversaire de la bataille d’Okinawa, le gouverneur des îles du sud du Japon appelle à la diplomatie

TOKYO (AP) – Le gouverneur de la préfecture d’Okinawa, dans le sud du Japon, a célébré vendredi le 78e anniversaire de l’une des batailles les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale en appelant à davantage d’efforts diplomatiques en faveur de la paix, affirmant qu’un bâtiment militaire sur les îles fait craindre aux habitants d’être entraînés dans les tensions régionales. .

La bataille d’Okinawa a tué environ 200 000 personnes, dont près de la moitié étaient des résidents d’Okinawa. L’armée japonaise en temps de guerre, dans une tentative de retarder un débarquement américain sur les îles principales, a essentiellement sacrifié la population locale.

Le gouverneur d’Okinawa, Denny Tamaki, dans sa déclaration de paix, a déclaré que les habitants d’Okinawa avaient subi des « dommages inimaginables » et marquaient l’anniversaire en se rappelant l’absurdité et la cruauté de la guerre ainsi que les leçons apprises des survivants.

« Nous n’apprécions pas toutes les formes de guerre et renouvelons notre détermination à ne jamais transformer Okinawa en champ de bataille », a-t-il déclaré.

Mais maintenant, les nouvelles stratégies de sécurité et de défense du Japon qui mettent en évidence un renforcement de la défense sur Okinawa « suscitent la peur parmi les Okinawans, à cause de nos souvenirs de la féroce bataille terrestre », a déclaré Tamaki. « Ce dont nous avons besoin, c’est d’une diplomatie de paix par le dialogue. »

Tamaki a déclaré que la diplomatie et les efforts visant à entretenir la confiance et à apaiser les tensions par le dialogue sont de plus en plus importants pour les pays d’Asie-Pacifique.

Okinawa utilisera son emplacement, son histoire et sa culture – à proximité de Taïwan, de la Chine et d’autres pays d’Asie du Sud-Est – pour contribuer à sa manière à la paix et à la prospérité, par le biais d’échanges dans les domaines du tourisme, de l’environnement, de la culture et d’autres domaines, a déclaré Tamaki.

Lors d’une cérémonie dans la ville d’Itoman marquant le 23 juin 1945 la fin de la bataille d’Okinawa, des centaines de participants, dont le Premier ministre Fumio Kishida et d’autres responsables, ont offert une minute de silence à midi et ont placé des chrysanthèmes blancs pour les morts à la guerre. .

Kishida, dans son discours lors de la cérémonie, a déclaré qu’il renouvelait sa détermination à ne pas répéter la tragédie de la guerre en se rappelant que la paix et la stabilité d’aujourd’hui reposaient sur le sacrifice et les difficultés d’Okinawa.

« Mais alors que nous sommes confrontés à l’environnement de sécurité le plus grave et le plus complexe de l’après-guerre, il est important de renforcer notre position de défense dans la région du sud-est pour la protection de la vie des gens », a-t-il déclaré aux journalistes par la suite. Cet effort s’accompagnera d’une augmentation des capacités de dissuasion et de réponse de l’alliance nippo-américaine, a ajouté Kishida.

Le gouvernement central du Japon a adopté de nouvelles stratégies de sécurité nationale et de défense en décembre dernier avec des plans pour doubler les dépenses de défense au cours des cinq prochaines années. Ce serait un bâtiment militaire important avec plus de capacité de frappe, une rupture majeure avec le principe japonais d’autodéfense uniquement en vertu de sa constitution pacifiste d’après-guerre.

Le Japon affirme que le renforcement de la défense sur ses îles du sud-ouest, y compris Okinawa, qui sont proches de points chauds géopolitiques tels que Taïwan, est la clé de la défense japonaise au milieu de l’affirmation et des tensions croissantes de la Chine.

Le ministère japonais de la Défense a installé des unités de défense antimissile sur les îles voisines d’Okinawa, Ishigaki et Yonaguni.

En mai de l’année dernière, Okinawa a célébré le 50e anniversaire de son retour au Japon, deux décennies après la fin de l’occupation américaine dans la majeure partie du pays.

Pourtant, la majorité des 50 000 soldats américains basés au Japon dans le cadre d’un pacte de sécurité bilatéral et 70 % des installations militaires américaines se trouvent toujours à Okinawa, qui ne représente que 0,6 % du territoire japonais.

En raison des bases américaines, Okinawa est confrontée au bruit, à la pollution, aux accidents et à la criminalité liés aux troupes américaines, a déclaré Tamaki.

Le ressentiment et la frustration sont également profonds à Okinawa face à la forte présence militaire américaine et au manque d’efforts de Tokyo pour négocier avec Washington afin d’équilibrer le fardeau de la sécurité entre le Japon continental et l’île du sud.

Mari Yamaguchi, Associated Press