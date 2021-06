New Delhi : La jeune et dynamique Ananya Panday a lancé So Positive – une initiative qui a pris en compte la cyberintimidation et la gravité de celle-ci, il y a deux ans. Aujourd’hui, l’actrice a lancé Social Media For Social Good. Cette campagne se concentre davantage sur l’importance de garder les plateformes sociales positives et saines.

Ananya Panday a profité de ses réseaux sociaux pour partager : « Nous parlons souvent du côté négatif des réseaux sociaux – l’intimidation, le trolling et la haine. Pendant la pandémie, j’ai vu le pouvoir des gens sur les réseaux sociaux – l’humanité. Des étrangers aidant des étrangers, partageant ressources et informations, sauver des vies. Cela a renforcé ma croyance en la gentillesse, la compassion et l’empathie. « Les médias sociaux pour le bien social » est une série dans laquelle je vais parler à certains des « héros » des médias sociaux qui ont utilisé de manière positive et constructive pour le bien de la société ! Les médias sociaux peuvent être un endroit plus agréable – faisons tous notre part pour que cela se produise ! @sopositivedsr #SocialMediaForSocialGood »

L’actrice a partagé : « Salut les gars. J’espère que vous allez bien et que vous prenez toutes les précautions nécessaires. Je veux applaudir toutes ces personnes qui ont utilisé les médias sociaux de manière constructive pour le bien social. En utilisant les médias sociaux de manière responsable, vous vous êtes tous donné les moyens de faire face à la crise pandémique, surmonter les situations et aider les nécessiteux et les personnes touchées de toutes les manières possibles. Les gens ont aidé à organiser des lits d’hôpitaux, des bouteilles d’oxygène. Certains ont donné des informations sur les vaccins tandis que d’autres ont aidé les errants, la liste est interminable. Je « Je vais interagir avec certains de ces héros des réseaux sociaux avec la nouvelle série de So Positive #SocialMediaForSocialGood. Discuter de l’impact massif que les héros des réseaux sociaux ont eu lorsqu’ils utilisent les réseaux sociaux de manière positive, pour le bien de la société et pour aider les autres. Continuons à utiliser les réseaux sociaux. les médias pour le bien social. Que les médias sociaux soient toujours une révolution d’espoir, de santé et de bonheur. »

« So Positive » a été lancé par l’actrice pour créer une communauté, sensibiliser au harcèlement sur les réseaux sociaux. Réalisant que les réseaux sociaux étaient l’épine dorsale de l’aide et sauvaient des vies lors de l’urgence médicale lorsque d’autres institutions ont échoué, cette nouvelle campagne lancée par la jeune actrice propage l’objectif d’utiliser les réseaux sociaux pour le plus grand bien de la société.

Une initiative qui suscite la réflexion est de penser que lorsque les médias sociaux sont utilisés de manière constructive, il y a tellement de bien qui peut arriver à tout le monde dans la société.

Ananya célébrera tous les héros des médias sociaux qui l’ont utilisé pour le bien-être social.

L’actrice donnera des cris et interagira avec eux et plusieurs autres choses à travers cette série de campagne.