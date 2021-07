À l’occasion de la Journée mondiale de la conservation de la nature, le parc ornithologique d’EsselWorld célèbre Mère Nature | Actualités culturelles

Mumbai : la Journée mondiale de la conservation de la nature est célébrée chaque année le 28 juillet. Le but de la célébration de la Journée mondiale de la conservation de la nature est de conserver les animaux, les oiseaux et les arbres qui ont disparu de l’environnement naturel de la Terre.

EsselWorld Bird Park célèbre cette journée dans un style unique en éduquant diverses étapes pour conserver Mère Nature grâce à la campagne de médias sociaux #worldnatureconservationday.

Un environnement sain est le fondement d’une société stable et productive. Pour sensibiliser et faire une pratique régulière, EsselWorld Bird Park lance une campagne dans les médias sociaux pour éduquer les gens sur diverses étapes qui nous aideront à protéger Mère Nature, assurant ainsi le bien-être des générations présentes et futures.

La campagne éduque ces étapes simples de notre vie qui nous aideront à faire un effort conscient pour conserver la nature dans le monde.

L’objectif de la journée est si vital et doit être célébré avec une gestion et une utilisation judicieuses des ressources naturelles. En raison du déséquilibre naturel, les gens sont confrontés à des menaces telles que diverses maladies, catastrophes naturelles, augmentation des températures, réchauffement climatique et bien plus encore. Par conséquent, pour la prochaine génération, il est nécessaire de la préserver. La seule façon d’y parvenir peut être de sensibiliser les gens et les mesures simples qu’ils peuvent prendre pour protéger et conserver Mère Nature. « Monsieur. Paresh Mishra, vice-président principal, Ventes et marketing, EsselWorld, Water Kingdom et EsselWorld Bird Park.