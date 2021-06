À l’occasion de la Journée des survivants du cancer, Sonali Bendre revient sur son parcours | Nouvelles des gens

Mumbai: L’actrice Sonali Bendre s’est rendue sur Instagram dimanche pour partager une photo d’elle pendant la période où elle luttait contre le cancer.

Alors que le monde célèbre la Journée des survivants du cancer le 6 juin, l’actrice a déclaré qu’elle ne laisserait jamais la maladie la définir. Sonali a reçu un diagnostic de cancer métastatique en 2018 et a été traitée à New York. Elle a lutté contre la maladie et est finalement sortie victorieuse.

L’actrice a mis une photo d’elle-même de ses jours à l’hôpital et l’a fusionnée avec son moi heureux et actuel.

Elle a sous-titré l’image comme suit : « Comme le temps passe vite. Aujourd’hui, quand je regarde en arrière, je vois de la force, je vois de la faiblesse mais surtout je vois la volonté de ne pas laisser le mot C définir comment sera ma vie après ça…

Vous créez la vie que vous choisissez. Le voyage est ce que vous en faites… alors n’oubliez pas de prendre #OneDayAtATime et de #SwitchOnTheSunshine. »

L’actrice a expliqué plus tôt comment son approche positive pendant la lutte l’a aidée à surmonter la maladie.