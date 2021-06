À l’occasion de la Journée des survivants du cancer, Sonali Bendre et Tahira Kashyap se souviennent de leur voyage en luttant contre la maladie

L’actrice Sonali Bendre a rappelé dimanche à quel point son combat contre le cancer l’avait rendue forte. À l’occasion de la Journée des survivants du cancer 2021, Sonali a partagé quelques leçons qu’elle a apprises au cours de sa bataille contre la maladie mortelle.

Sonali a posté un collage de ses deux photos. La première image a été prise alors qu’elle luttait contre la maladie mortelle et on peut voir Sonali allongée sur le lit avec le crâne rasé. La deuxième image a été capturée après son rétablissement et l’actrice y est personnifiée par la beauté.

En plus des images, Sonali a écrit : « Comment le temps passe vite… aujourd’hui, quand je regarde en arrière, je vois de la force, je vois de la faiblesse mais surtout je vois la volonté de ne pas laisser le mot C définir comment ma vie sera après. .. Vous créez la vie que vous choisissez. Le voyage est ce que vous en faites … alors n’oubliez pas de prendre #OneDayAtATime et de #SwitchOnTheSunshine #CancerSurvivorsDay.

Réagissant au message, l’ancienne épouse de Sonali et acteur Hrithik Roshan, Sussanne Khan, a commenté : « Tu es ma princesse guerrière Sonzyy. » Hrithik a également applaudi Sonali pour sa bravoure.

L’épouse d’Ayushmann Khurrana, Tahira Kashyap, a écrit : « Vous m’inspirez », tandis que Shilpa Shetty Kundra a commenté : « @iamsonalibendre #respect ».

Diverses célébrités, dont Sikander Kher, Zoya Akhtar, Manish Malhotra, Dia Mirza, Navya Naveli Nanda et Priyanka Chopra, parmi d’autres émojis de cœur et d’amour dans la section des commentaires.

Sonali a reçu un diagnostic de cancer en juillet 2018 et est restée à New York pendant quelques mois, où elle a reçu un traitement.

Tahira Kashyap Khurrana en 2018 a déclaré qu’elle avait été diagnostiquée avec un cancer du sein de stade 0 et avait subi une mastectomie. Elle a partagé un croquis d’elle-même avec un dos nu, une tête rasée et une cicatrice et a écrit un message puissant.

N’ayez jamais honte d’une cicatrice. Cela signifie simplement que vous étiez plus fort que tout ce qui a essayé de vous blesser. Tout le monde a des cicatrices, que vous les voyiez ou non. Portez le vôtre avec fierté. #NationalCancerSurvivorsDay », a écrit Tahira.