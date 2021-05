À l’occasion de la Journée de l’hygiène menstruelle 2021, l’actrice de Tu Mere Agal Bagal Hai, Mahika Sharma, a déclaré: «Je sens que les règles ne sont pas des tabous, mais plutôt qu’elles sont une bénédiction» | Nouvelles des gens

Mumbai: À l’occasion de la journée de l’hygiène menstruelle (28 mai), Mahika Sharma qui a participé à des émissions comme «FIR» et «Ramayana», a partagé son expérience.

«Je pense que les règles ne sont pas des tabous, mais plutôt une bénédiction. Il est naturel pour toute fille de vivre. Ma mère m’a appris à me sentir fière de vivre ces cinq jours. Elle dit qu’il est important de s’aimer et de se promettre d’être heureux et en bonne santé. période en comprenant mieux votre corps », dit-elle.

Elle révèle comment profiter de sa journée de copains comme n’importe quel autre jour. « Les copains ne sont pas un casse-tête pour moi. J’apprécie ces jours comme n’importe quel autre jour. Je vais au bord de la mer pour afficher mon corps. Mais oui, je m’assure de rester hygiénique. Comme des serviettes hygiéniques, des tampons aux coupes menstruelles, nous devrions choisissez un produit qui offre un maximum de confort. Il faut garder à l’esprit qu’une seule méthode d’assainissement doit être utilisée à la fois; en utiliser plusieurs peut entraîner des éruptions cutanées, des infections ou même le syndrome de choc toxique. Nous devons nous assurer que notre corps est détendu et confortable en tout temps », a ajouté Mahika Sharma.

L’actrice, connue pour avoir joué dans des émissions comme «Tu Mere Agal Bagal Hai» et «Police Factory», insiste pour que «nous devons encourager les femmes à être actives et prouver que les règles ne gênent pas la vie. Confort et hygiène peut encore aller de pair pendant les périodes. Nous devons faire entendre notre voix et changer l’approche de la société face à la question. Cela n’a jamais été ou est tabou. «

Mahika est également apparu dans des films de Bollywood comme «Mr Joe B. Carvalho» et «Chalo Dilli».