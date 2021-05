À l’occasion de la fête internationale des mères, Kalki Koechlin annonce ses débuts en tant qu’écrivain avec un mémoire

Après avoir fait des vagues avec des films comme Margarita avec une paille, Yeh Jewani Hai Deewani et Zindagi Na Milegi Dobara, l’acteur franco-indien primé Kalki Koechlin fera ses débuts en tant qu’écrivain avec L’éléphant dans l’utérus, a annoncé l’éditeur Penguin Random House India à la veille de la Journée internationale des mères le 9 mai.

Dans ce livre graphique unique, une combinaison d’essais personnels et de réflexions, nous avons enfin ce livre candide, drôle et relatable sur la grossesse et la parentalité que les mères, les femmes enceintes et tous ceux qui pensent même à la maternité attendaient.

Magnifiquement illustré par l’artiste ukrainienne Valeriya Polyanychko, avec des entrées de journal profondément personnelles capturées en temps réel, accompagnées de réflexions et d’anecdotes, c’est un livre révolutionnaire, c’est la mère!

Commentant l’expérience et l’inspiration, Kalki a déclaré: « Alors que je luttais avec ma grossesse et mon nouveau rôle de mère, ce sont mes amis qui m’ont aidé. Ils ont partagé leurs moments difficiles et leurs phases sombres et comment ils s’en sont sortis en riant. et la contemplation, et cela m’a aidé plus que ceux qui ne parlaient que du glorieux et béni bébé dans les bras qui apportait la lumière dans leur vie. «

L’illustratrice Valeriya Polyanychko a déclaré: «Nous prenons souvent la maternité pour acquise et supposons que c’est quelque chose qui arrive. Le livre de Kalki utilise l’esprit vif et le sens de l’humour pour emmener le lecteur sur le long et sinueux chemin de la parentalité. voyage me résonne profondément, mais illustrer ce livre a également été l’une des expériences les plus profondes et les plus enrichissantes que j’aie jamais vécues.

Avec fantaisie et compassion, art incroyablement drôle et honnêteté envoûtante, L’éléphant dans l’utérus mêle le profondément privé à la politique flamboyante. C’est une révélation pour tous ceux qui ont déjà pensé que la grossesse était une question d’éclat et que la maternité était une question d’épanouissement. De la réparation des pièces cassées aux pets intempestifs, la prose nuancée de Koechlin nous dit la vérité nue sur l’inconfort physiologique et les attentes maniaques qui en font une expérience douce-amère.

Parlant du livre qu’elle a commandé, Manasi Subramaniam, rédactrice en chef et responsable des droits littéraires, Penguin Press, Penguin Random House India, a déclaré: «Le livre de Kalki Koechlin traite de la mère de tous les problèmes, le fait que la parentalité est aussi épuisant qu’elle épanouissant, aussi épuisant qu’inspirant, et aussi frustrant que joyeux. Nous romantisons la maternité dans la culture populaire, et je suis si heureux que Kalki ait retiré le rideau sur ce qui est essentiellement le travail physique et émotionnel d’une grande partie de la femme population. »