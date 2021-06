À l’occasion de la fête des pères, le défenseur indien Adil Khan rappelle les défis familiaux des sportifs

Le défenseur de l’équipe indienne de football, Adil Khan, a déclaré dimanche que les sportifs devaient souvent faire des sacrifices et « renoncer aux plaisirs simples de la vie » afin de maximiser leurs performances sur le terrain.

Adil s’en est rendu compte lorsqu’il jouait pendant la saison 2020-21 de la Super League indienne (ISL) à l’intérieur de la bio-bulle et a appris qu’il était devenu père.

« Je devais rester dans une bio-bulle à Goa pour la ligue mais ma femme était à Mumbai quand elle était enceinte, et elle a dû gérer beaucoup de choses toute seule », a déclaré Adil à aiff.com le jour de la fête des pères. « Non quoi qu’il arrive, nous avons un contrat avec nos clubs et nous devons le respecter. »

C’est en février, alors que le club d’Adil, le FC Goa, jouait contre le Mumbai City FC, qu’il a reçu un message après le match que sa femme était entrée en travail.

«Je me souviens que j’étais tellement excité et nerveux en même temps. Sur le terrain de football, je faisais juste mon devoir mais c’était quelque chose de différent. Nous avions évidemment tous les deux voulu être là quand c’est arrivé mais je n’ai pas pu. Je me souviens d’être resté debout toute la nuit – j’ai appelé tout le monde après le match – mes parents, ma belle-famille, mes amis. J’étais également en contact permanent avec ma femme et son médecin. C’était assez difficile d’être coincé dans une pièce à Goa quand sa femme accouche », se souvient Adil.

« Il y a toujours un niveau d’anxiété impliqué dans de telles situations. Et avec la grâce de Dieu, tout s’est bien passé et nous avons eu la chance d’avoir un petit garçon. Je ne peux pas décrire le sentiment. J’ai passé un appel vidéo dès qu’il a été possible de voir mon fils. J’étais triste de ne pas pouvoir le tenir dans mes bras mais j’étais vraiment heureuse de le voir en même temps. Je ne peux pas décrire l’émotion », a-t-il déclaré.

«C’est à ce moment-là que j’ai pensé, je ferais de lui un n°9 (joueur de football indien), si je peux, à l’avenir. « Après (Sunil) Chhetri bhai, j’espère qu’il pourra devenir attaquant et battre plus de records. »

Alors que la plupart des footballeurs sont rentrés chez eux après la fin de la saison, Adil n’a eu que quelques jours pour rencontrer son fils en personne avant de devoir rejoindre le camp de l’équipe indienne à Dubaï.

Même après son retour de Dubaï, le défenseur a dû se présenter à son club le FC Goa pour ses matches de Ligue des champions de l’AFC, qui se sont également déroulés à Goa. Cependant, la famille a été autorisée à être ensemble à l’intérieur de la bulle, et Adil a enfin pu passer du bon temps avec son fils.

