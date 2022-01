À l’intérieur, l’horreur augmente le nombre de meurtres de flics alors que 7 ont été abattus en 48 heures après une augmentation de près de 60% des meurtres de policiers en 1 an

Une montée HORREURE de la violence contre la police a vu sept flics abattus dans les 48 heures cette semaine après que les meurtres d’officiers aient augmenté de 60% en un an.

Trois flics à Houston, deux à Milwaukee et deux dans le Missouri ont été blessés par balle mercredi et jeudi seulement.

Les officiers du NYPD rassemblent les funérailles de l’officier Jason Rivera vendredi Crédit : Getty Images – Getty

La police s’est rassemblée devant la cathédrale Saint-Patrick lors de la veillée funèbre de l’officier du NYPD tombé Jason Rivera jeudi Crédit : Getty Images – Getty

L’officier du NYPD Jason Rivera a été abattu alors qu’il répondait à un incident de violence domestique Crédit : AP

Cela s’est produit alors que les rues de New York étaient fermées pour les funérailles de deux jeunes officiers tués par balle alors qu’ils répondaient à un incident de violence domestique la semaine dernière.

Et après que deux autres officiers de la région de Houston, au Texas, aient été tués le week-end dernier.

Jeudi, la police de Houston a arrêté un suspect pour avoir détourné un chauffeur et s’être barricadé à l’intérieur d’une maison après avoir tiré sur trois policiers.

Roland Caballero, 31 ans, a ouvert le feu avec une « arme entièrement automatique » frappant l’officier N. Gadson, 35 ans ; Officier D. Hayden, 32 ans; et l’officier A. Alvarez, 28 ans, selon NBC.

Les officiers sont tous dans un état stable et devraient se rétablir.

L’un des officiers a reçu une balle dans le pied; un autre a été touché à la jambe ; le troisième a été touché au bras.

Cabellero a également été blessé par balle au cou et a été transporté à l’hôpital.

On ne sait pas si sa blessure a été causée par des coups de feu avec la police.

Des agents avaient été appelés sur les lieux jeudi à 15 heures pour un trouble familial.

Cabellero leur aurait tiré dessus avant de s’enfuir en voiture.

Il a écrasé la voiture et a de nouveau ouvert le feu, en blessant trois.

Deux flics ont également été abattus à Milwaukee dans les 24 heures jeudi.

Un policier non identifié de 26 ans a reçu une balle dans la poitrine, l’estomac et l’épaule jeudi soir, mais ses blessures ne mettraient pas sa vie en danger.

Il avait été appelé pour surveiller un homme qui était affalé sur une voiture.

Alors qu’il s’approchait, l’homme a ouvert le feu, avant de prendre la fuite.

Il a ensuite été arrêté.

Mercredi, l’adjoint du shérif Christian Almonte, 26 ans, a également été hospitalisé pour de multiples blessures par balle.

Il a été frappé aux bras et au torse par un homme de 19 ans qui s’est suicidé plus tard.

Le suspect avait tiré sur les agents, qui recherchaient deux hommes qui se sont enfuis d’un arrêt de la circulation.

DÉCÈS DU MISSOURI

Et à St Louis, Missouri, un officier est dans un état « très critique, très instable » après une fusillade mercredi après-midi.

Il a reçu une balle dans la jambe et une autre dans l’abdomen lors d’un contrôle routier.

Les deux officiers sont dans la mi-vingtaine.

« Je demande au public de prier pour nos officiers. C’est une période difficile », a déclaré le chef du département de la police métropolitaine de St. Louis, John Hayden.

« Ils font tout ce qu’ils peuvent pour assurer la sécurité des gens, et nous continuons d’avoir ces incidents critiques. »

Jusqu’à présent en janvier, 25 flics sont morts dans l’exercice de leurs fonctions, selon l’Officier Down Memorial Page.

Quatre ont été tués par balles, deux touchés par un véhicule et deux autres par assaut à la voiture bélier.

Deux agents sont morts dans un accident de voiture et un dans une mort accidentelle.

14 autres sont morts de Covid, rapporte-t-il.

MORTEL 2021

Les statistiques du FBI montrent également qu’au moins dix flics ont été tués alors qu’ils étaient en service jusqu’à présent en 2022.

Il fait suite à une année 2021 meurtrière où le nombre d’officiers de service tués a augmenté de plus de 58 %.

La page commémorative Officer Down montre que les décès d’officiers cette année ont également déjà augmenté de 57%.

L’année dernière, 73 officiers ont été tués : 44 dans le sud, 13 dans l’ouest, 12 dans le centre-ouest et 4 à Porto Rico et dans les territoires périphériques.

Soixante et un des décès impliquaient des armes à feu.

C’était la première fois depuis des années que le nombre d’officiers tués atteignait plus de 60.

56 autres personnes sont mortes accidentellement en service en 2021.

Il n’y a eu aucun décès d’officier dans le nord-est l’année dernière avant que deux flics du NYPD ne perdent tragiquement la vie ce mois-ci.

NYC PLEURE

Les officiers Jason Rivera et Wilbert Mora ont été pleurés jeudi avant leurs funérailles.

Ils ont été mortellement blessés par balle alors qu’ils répondaient à un incident domestique vendredi dernier.

Le cercueil de Rivera, 22 ans, a été transporté jeudi dans la cathédrale Saint-Patrick pour son sillage avant les funérailles de vendredi.

Des centaines de personnes en deuil, dont beaucoup portaient leurs uniformes, se sont alignées dans les rues pour rendre hommage.

L’officier recrue était en poste depuis à peine un an.

Mora, 27 ans, a été officier pendant quatre ans. Il sera inhumé la semaine prochaine.

Le suspect de leur mort, Lashawn McNeil, 47 ans, est décédé lundi à l’hôpital.

Il a été touché de deux balles par un troisième officier après avoir tenté de s’enfuir des lieux.

Le maire Eric Adams dit qu’il croit que les actions du troisième officier ont sauvé la vie d’autres personnes.

HAUSSE DE LA CRIMINALITÉ À HOUSTON

Houston connaît également actuellement l’une des périodes les plus meurtrières pour les flics depuis fin 2019 après que deux députés ont été tués dans les 24 heures le week-end dernier.

Le caporal Charles Galloway a été abattu par un conducteur vers 00h45 dimanche alors qu’il tentait un contrôle routier.

Il n’était pas encore descendu de son SUV quand les coups de feu ont retenti.

Le tireur a réussi à s’enfuir.

Lundi matin, un conducteur ivre présumé a frappé et tué le Sgt. Ramon Gutierrez, rapporte le Houston Chronicle.

L’officier escortait une charge surdimensionnée lorsqu’il a été heurté par la conductrice de 40 ans, Lavillia Spry, qui a ensuite pris la fuite.

Elle a ensuite été arrêtée par d’autres agents près de chez elle.

« C’est un rappel constant à la fin de la journée de la dangerosité intrinsèque du travail », a déclaré le shérif de la police de Houston, Ed Gonzalez.

« On comprend ça quand on s’inscrit, mais les familles qui sont impactées, les familles derrière le badge si vous voulez, elles sont chez elles et elles ne savent pas si elles reverront leur proche.

« Les circonstances sont horribles et difficiles. »

Les officiers du NYPD rassemblent les funérailles de l’officier Jason Rivera vendredi

Les funérailles de Rivera vendredi Crédit : AP

L’officier du NYPD, Wilbert Mora, est décédé cette semaine après la fusillade de la semaine dernière Crédit : AP