À l’intérieur d’une ville ukrainienne libérée où de lâches Russes ont massacré 436 innocents puis ” se sont enfuis comme des petits connards “

DANS une pinède désormais tranquille, les chiffres gravés sur les petites croix de bois se comptent par centaines.

Avant l’arrivée des Russes, les habitants d’Izyum, dans le nord-est de l’Ukraine, se réunissaient près d’ici pour siroter de la bière et faire des barbecues.

Maintenant, c’est l’odeur âcre de la mort qui est partout. Car ce macabre lieu de sépulture de masse a renoncé à 436 corps la semaine dernière, les responsables ukrainiens soupçonnant que certaines victimes ont été torturées et assassinées.

Dans le centre ravagé par la guerre d’Izyum, la travailleuse sociale Tetyana Sterkhova, 60 ans, dit des occupants : « Ils étaient comme des animaux, rien à voir avec des êtres humains.

Certains des morts – pour la plupart des civils – avaient les mains liées ou des cordes autour du cou, des blessures par balle et des membres cassés, selon des responsables ukrainiens.

Plusieurs autres personnes retrouvées dans le sol sablonneux du cimetière de fortune à la périphérie d’Izyum “ont été amputées des organes génitaux”, a déclaré le gouverneur régional Oleh Synyehubov.

Il a ajouté : “Tout cela est la preuve de la terrible torture à laquelle les occupants ont soumis les habitants d’Izyum.”

Après une contre-offensive éclair, Izyum et une bande de territoire de la taille du Lancashire ont été libérés par les forces ukrainiennes le mois dernier.

Déchiré

S’oubliant un instant, Tetyana me dit avec du feu dans les yeux : « Les Russes sont des lâches, ils ont couru comme des petites chiennes.

S’excusant pour son langage, elle a ajouté à propos des occupants : « J’ai ma dignité humaine, je leur ai dit de ne pas pointer une arme sur moi. Les Russes ne m’ont pas fait peur.

Femme formidable, elle incarne l’esprit combatif de sa nation qui a vu l’Ukraine repousser une armée russe censée être l’une des plus puissantes au monde.

Le 5 septembre, les forces ukrainiennes ont balayé l’est dans une attaque rapide et habilement planifiée qui a rapidement transformé une retraite russe en déroute.

Au milieu de l’assaut, 100 chars russes ont été capturés ou détruits, tandis que des munitions ennemies et des technologies sensibles sont également tombées entre les mains des Ukrainiens.

Les habitants aiment plaisanter en disant que la Russie est désormais leur plus grand fournisseur d’aide militaire.

La 4e division de chars d’élite de la garde russe a été déchirée alors que les Ukrainiens balayaient les plaines vallonnées de l’oblast de Kharkiv.

L’officier des forces spéciales Denys Yaroslavskiy a déclaré que ses hommes n’avaient pas dormi pendant trois jours, ajoutant : « Nous nous sommes nourris d’adrénaline, d’excitation et d’anticipation. Aucun de nous ne s’attendait à ce que ça bouge si vite.

Les revers du champ de bataille ont conduit le président russe Vladimir Poutine à annoncer hier l’annexion de quatre régions ukrainiennes à la suite de simulacres de référendums.

L’accaparement des terres de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia occupés par la Russie représente environ 15 % de l’Ukraine. Le gouvernement russe a déclaré que les régions tomberaient désormais sous le parapluie nucléaire de Moscou. Et Poutine menace d’utiliser des armes nucléaires pour défendre le territoire russe.

Cette semaine, le photographe du Sun Chris Eades et moi avons retracé la poussée de la contre-attaque dévastatrice de l’Ukraine à travers les champs de maïs et les prairies vallonnées parsemées de tournesols.

Nous sommes passés devant des silos à grains de taille industrielle bombardés, preuve de la façon dont le marché alimentaire mondial a été matraqué.

Des voitures civiles volées – barbouillées de la lettre Z, le symbole de l’invasion sanguinaire de la Russie – gisent brisées à la périphérie des colonies. Les habitants ont coupé du bois et cuit de la soupe de bortsch à l’extérieur sur des feux à ciel ouvert, le gaz et l’électricité restant coupés.

La dévastation est partout. Des ponts sont soufflés, des maisons détruites et des stations-service anéanties, tandis que les routes goudronnées sont défoncées par des pistes de chars.

Les Russes se sont livrés à une série de pillages massifs dans les terres occupées. Les postiers sont revenus pour découvrir que même leurs toilettes avaient été arrachées et volées.

Ce ne sont pas seulement la ruse et les tripes ukrainiennes qui ont gagné la journée dans ces plaines balayées par les vents. Le soutien militaire britannique et occidental a contribué à inverser la tendance, en particulier le système de roquettes d’artillerie à haute mobilité M142 offert par les États-Unis, connu sous le nom de Himars. Les lanceurs de haute précision – avec une portée de 50 milles – ont surpassé les Russes, qui comptaient sur l’artillerie lourde pour pousser plus loin dans la région du Donbass plus tôt cette année.

En traversant des points de contrôle lourdement armés et en passant devant des chars bombardés, nous avons atteint Izyum ravagé par la guerre, à près de 77 miles au sud-est de Kharkiv.

En mars, la Russie a rasé des pans entiers de la ville avec des bombardements d’artillerie et des frappes aériennes aveugles. Des dizaines des 50 000 civils ont été tués – de nombreux cadavres laissés dans la rue ou enterrés dans des arrière-cours et des parcs.

Les forces ukrainiennes ont fait sauter les ponts routiers de la ville sur la rivière Donets pour tenter d’endiguer l’avancée, mais ont confirmé que les Russes s’étaient emparés d’Izyum le 1er avril.

Nous avons rencontré Tetyana dans les vestiges de l’hôpital central d’Izyum, qui avait été réduit en décombres. La maman de deux enfants a ajouté : « C’était une ville de producteurs de fraises et de champignons avant l’arrivée des Russes.

« Le bombardement était aveugle. Beaucoup de gens ont décidé de partir pour des raisons de sécurité, mais je suis resté pour m’occuper de ma mère malade de 83 ans.

Dans son bureau – aux fenêtres soufflées – le député du conseil local Konstantyn Petrov m’a raconté comment il avait dû fuir en mars.

L’homme de 39 ans a expliqué: “Nos militaires m’ont dit de sortir. Les Russes veulent prendre en otage ou tuer des gens comme moi.

“Si vous restiez, les gens dans ma position avaient deux options, soit coopérer avec les Russes, soit ne pas coopérer et être tués.”

Décrivant l’occupation impitoyable, il a ajouté : « C’était une vie horrible pour les 18 000 personnes qui sont restées.

« Il n’y avait ni électricité, ni gaz et presque pas de nourriture. Et les Russes ont soumis les gens à une propagande constante.

“Il y avait des drapeaux russes dans les rues et des panneaux d’affichage indiquant” L’Ukraine et la Russie sont une seule nation “. Des personnes ont été menacées, emprisonnées et torturées. Puis vinrent les enterrements de masse.

« Il y a beaucoup de corps et de morceaux de corps. Des analyses ADN sont en cours pour les identifier.

Debout au milieu des décombres de son entrepôt de réparation de voitures aplati, un désespéré Leonid Schhybria, 73 ans, raconte comment il a été emprisonné et interrogé pendant cinq jours Crédit : Chris Eades

Izyum a maintenant été libéré, les occupants russes fuyant Crédit : Chris Eades

Debout au milieu des décombres de son entrepôt de réparation de voitures aplati, un désespéré Leonid Schhybria, 73 ans, raconte comment il a été emprisonné et interrogé pendant cinq jours.

Les commandants russes lui ont reproché d’avoir divulgué les coordonnées de son atelier, où 15 chars étaient cachés. L’homme d’affaires et historien local m’a dit : « J’ai été jeté dans un sous-sol sombre et interrogé.

“On m’a donné de la mauvaise soupe qui m’a rendu malade quand je l’ai sentie. Quand ils m’ont relâché, j’avais perdu 4 kg (9 lb).

Leonid s’est également fait voler ses voitures et piller sa maison pour des bijoux, des livres rares et une médaille qui lui avait été décernée à l’époque soviétique. L’une de ses voitures, une Opel Combo argentée, a été rendue par les autorités locales – avec un Z géant peint sur son capot par les Russes.

Le père de deux enfants dit avoir vu des corps poussés sur des chariots d’hôpital à travers une passerelle au-dessus de la rivière Donets sous un drapeau russe flottant.

Le retraité a ajouté : « Il y avait une grosse odeur de mort. Maintenant, j’associe le drapeau russe à la puanteur des cadavres.

Certains parents de la ville, conscients des conditions épouvantables, ont répondu aux annonces à la radio et dans les journaux d’occupation faisant la promotion d’un camp d’été gratuit en Russie.

Les enfants sont partis fin août dans un convoi de bus d’Izyum avec la promesse qu’ils seraient à la maison pour la rentrée.

Puis l’assaut rapide de l’Ukraine a libéré la ville, laissant 52 enfants âgés de 9 à 16 ans d’Izyum et environ 250 autres d’autres villes de la région de Kharkiv, bloqués en Russie.

Une mère d’Izyum a pris les choses en main, faisant de l’auto-stop à travers une zone de guerre pour récupérer sa fille.

Elle a voyagé à travers le territoire ukrainien contrôlé par la Russie jusqu’en Crimée et dans la station balnéaire russe de Gelendzhik, sur la mer Noire, où se trouvent de nombreux enfants.

Mais les autorités du camp lui ont dit : « Nous ne vous permettrons pas d’emmener votre enfant en Ukraine.

La mère a signé un document promettant de rester en Russie – puis a ramené sa fille à la maison par le même itinéraire périlleux.

Des soldats russes postés à un poste de contrôle lui ont dit : « Nous allons réduire votre pays en cendres.

Un couple d’Izyum qui a organisé le voyage – et est resté en Russie – dit qu’il est trop dangereux pour les enfants de revenir.

Craignant d’être considérés comme des collaborateurs ayant envoyé leurs enfants en vacances chez l’ennemi, la plupart des parents refusent d’être nommés.

Un père, dont le fils de neuf ans est resté en Russie, a déclaré : « Nous sommes des gens simples. Nous ne pouvions jamais nous permettre des vacances à la mer pour nos enfants et nous avons vu cela comme une chance.

Alors que le soleil descendait bas dans le ciel, envoyant des rayons de lumière vive à travers la forêt de pins, un retraité a ramassé des bûches près du site de la fosse commune.

La forêt sablonneuse était également un emplacement militaire russe, comme en témoignent les tranchées à poutres apparentes.

Les yeux humides, Victor Troyan, 67 ans, a fait un geste vers les fosses funéraires et a déclaré : « Nous n’avons pas d’autre choix que de gagner cette guerre. Pendant l’occupation, beaucoup de gens ont perdu la tête et se sont suicidés. Ils ne voyaient aucune issue.

« Je suis resté à Izyum parce que c’est notre terre. Pourquoi devrais-je partir ?

“Maintenant, je crois que les jours de Poutine sont comptés.”

Un bunker russe abandonné après que les lâches soldats “ont couru comme des petites chiennes” Crédit : Chris Eades

Un véhicule blindé détruit Crédit : Chris Eades