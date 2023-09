À l’intérieur d’une « ville » sous-marine abandonnée avec un coiffeur et un supermarché à 100 pieds sous terre – mais tout n’est pas ce qu’il semble être

UNE ville sous-marine ABANDONNÉE, à 30 mètres sous la mer, est devenue un lieu incontournable pour les plongeurs après avoir été construite il y a 58 ans pour un film mais jamais utilisée.

Cette ville française bizarre et secrète possède un coiffeur, un supermarché, une église, une place publique, un amphithéâtre et même un cabinet d’avocat.

La ville miniature compte parmi ses bâtiments un coiffeur, un supermarché et un cabinet d’avocat.

Il a été construit pour une comédie musicale française mais s’est avéré trop difficile à filmer sous l’eau.

Ce qui rend ces bâtiments si fascinants, c’est que le plus haut ne mesure qu’un mètre de haut.

Tout n’est pas ce qu’il paraît, car la ville n’est pas comme les autres merveilles sous-marines qui ont sombré au fil du temps.

Cela a toujours été censé être aussi petit sous la Côte d’Azur car il allait être utilisé dans un film.

La ville aquatique, au large du Cap d’Antibes, a été rapidement construite en seulement deux ans par des cinéastes français à côté d’un petit phare.

Le tournage de la comédie musicale L’Enfant et la Sirène a débuté en 1965, mais la tâche s’est avérée délicate.

L’approche ambitieuse du tournage sous-marin a été abandonnée car elle est devenue un cauchemar.

Au lieu de cela, les cinéastes ont utilisé un studio d’animation à Paris.

La comédie musicale loufoque mise en scène par Sylver Néjad Atzamba, n’a finalement jamais été terminée et la ville sous-marine miniature a été oubliée sur les fonds marins et abandonnée aux poissons.

Il est resté intact pendant des décennies, les structures étant devenues gravement délabrées et couvertes d’algues.

Les poissons l’utilisaient comme lieu de détente et les vestiges ont été oubliés jusqu’en 2007, date à laquelle un projet de restauration a commencé.

Les bâtiments ont été nettoyés et réparés et de nouveaux ajouts ont même été ajoutés, comme des carreaux de céramique et des ponts.

La ville au nouveau look a fait de la région un endroit populaire auprès des plongeurs qui nagent pour avoir un aperçu de l’ancien plateau de tournage.

Des petites maisons ont récemment fait leur apparition partout dans le monde, comme Precious Price, 26 ans, à Atlanta.

Elle a acheté la petite structure dans son jardin et y vit avec son chien.

Selon To Precious, son ancienne maison était trop grande pour elle.

Comme la légende de l’Atlantide, de nombreuses villes ont été perdues dans les mers.

D’une ville chinoise grande comme 62 terrains de football à une ancienne ville égyptienne complètement engloutie au 8ème siècle après JC et a été découvert aussi récemment que 2000.

La sculpture la plus haute ne mesure qu’un mètre de haut

Depuis, des plongeurs sont allés filmer la ville montrant le monde bizarre sous l’eau. Crédit : YouTube/@@valentingopro519