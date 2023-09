À l’intérieur d’une « ville secrète » de huit kilomètres enfouie sous une grande métropole utilisée comme décor de cinéma avec des boutiques, des cafés et des tunnels abandonnés

AVEZ-VOUS déjà été coincé dans un embouteillage ou sur une chaussée bondée et avez-vous rêvé d’un itinéraire moins encombré pour voyager ?

Les navetteurs souhaitant échapper à l’agitation de Chicago peuvent opter pour un itinéraire peu orthodoxe enfoui sous la métropole.

Un réseau de tunnels de huit kilomètres reliant le Loop se trouve sous Chicago Crédit : Youtueb /@Le B1M

Des milliers de navetteurs utilisent le système Pedway chaque jour pour échapper au froid Crédit : Alay

La ville souterraine a été vue dans le film à succès Batman : The Dark Knight de 2008. Crédit : Youtube /@Timtwoface

Un réseau de huit kilomètres de tunnels complexes s’étend sous la grande ville, regorgeant de boutiques, de bars, de cafés et même d’une salle de sport.

Le système souterrain offre un passage résistant aux intempéries pour les piétons circulant dans le quartier central des affaires.

Mais ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas entendu parler du Chicago Pedway, car même les autochtones ont du mal à comprendre cet extraordinaire passage souterrain.

Il relie plus de 40 pâtés de maisons du Loop et relie divers gratte-ciel, magasins de détail et gares disséminés dans la région.

Ceux qui bravent le labyrinthe souterrain peuvent y entrer via un certain nombre d’hôtels, de bâtiments gouvernementaux et de structures résidentielles.

Même si vous vous promenez à des centaines de mètres sous les rues de Windy City, le Pedway est une métropole mystérieuse à part entière.

Les tunnels sinueux regorgent de points d’eau, de boutiques et de cafés où les navetteurs peuvent faire le plein – et il y avait même un musée.

Les discothèques faiblement éclairées avec des files de DJ impressionnantes, qui ne regorgent pas de touristes, sont devenues un lieu de prédilection pour les locaux.

Certains se trouvent derrière des portes banalisées, ajoutant encore plus de confusion à la maison après quelques visites de trop.

Les restaurants originaux sont étrangement éclairés par un éclairage fluorescent, car les rayons du soleil ne peuvent pas briller sur ce quartier souterrain.

Ceux qui ont l’air plus fatigués peuvent se rafraîchir au salon de coiffure souterrain ou se revitaliser dans l’une des salles de sport.

Des vitraux des années 1900 bordent les murs en direction de nombreux pressings, salons et cordonneries.

Les navetteurs sont accueillis par des expositions d’art en constante évolution au cours de leurs voyages, injectant une dose de couleur dans l’artère en béton.

Mais la tristesse des rues souterraines a fourni le lieu de tournage idéal pour Batman : The Dark Knight en 2008.

Un certain nombre de scènes à couper le souffle du deuxième volet de la trilogie de super-héros ont été tournées à la station Millennium du Pedway.

Mais la course de Batman à travers le réseau souterrain sur son Batpod rivaliserait à peine avec la vitesse de certains des Chicagoans les plus féroces se précipitant vers une réunion.

Bien qu’il soit présenté comme un « moyen souhaitable de se déplacer au centre-ville », le Pedway a continué à prospérer bien au-delà de son objectif initial.

Le réseau souterrain a été ouvert pour la première fois dans l’espoir de soulager la pression sur le système d’égouts en difficulté de Chicago.

Des tunnels transporteraient l’approvisionnement en eau du lac Michigan jusqu’à la ville, mais le potentiel du labyrinthe fut rapidement réalisé.

La ville a construit sur les fondations du système d’égouts pour offrir à ses résidents un refuge contre le froid glacial en 1951.

Il propose des liaisons piétonnes entre les points chauds les plus fréquentés du Loop ainsi que des itinéraires moins fréquentés vers les quais ferroviaires populaires.

Chaque section appartient et est entretenue indépendamment par le bâtiment correspondant au-dessus, ce qui signifie qu’elles ont chacune des lumières et même des températures de l’air différentes.

Les voyagistes peuvent vous emmener explorer le labyrinthe sans craindre de vous perdre dans la colonie souterraine.

Les habitants se plaignent d’une signalisation incohérente et d’une carte officielle qui n’inclut pas des dizaines de sentiers informels.

Un mauvais virage peut laisser les gens errer sans but dans le réseau souterrain qui s’étend sur huit kilomètres.

Vous pourriez vous retrouver dans l’un des tunnels de fret abandonnés qui sillonnent sous la ville et construits par la Chicago Tunnel Company.

Mais n’ayez crainte, car les lignes, qui ont cessé leur activité en 1959, sont désormais bouclées et pratiquement impossibles à accéder.

Il est toujours essentiel de confirmer votre itinéraire de sortie, car la plupart des sections du Pedway sont détenues et exploitées de manière indépendante, ce qui signifie que certaines portes peuvent être fermées de manière inattendue à des moments sporadiques.

La concierge Gail Walker a déclaré au Chicago Tribune qu’elle encourage souvent les clients aventureux à explorer la ville de l’intérieur.

Elle a expliqué : « Je reçois toutes sortes de touristes, des voyageurs d’affaires comme des vacanciers, parce qu’ils trouvent fascinant de pouvoir se rendre dans différents endroits sous terre.

« Le Pedway est simplement une merveilleuse surprise supplémentaire pour les clients de notre hôtel. »

Un autre employé de l’hôtel a plaisanté en avertissant les vacanciers qu’ils « pourraient avoir besoin d’un doctorat pour comprendre » les rues souterraines complexes.

Bernard Bilal a ajouté : « On peut se perdre, mais c’est une belle perte. … Je ne me souviens pas que quelqu’un soit revenu et ait dit ‘Waouh, je me suis vraiment démené là-bas’. »

Le Pedway ne montre toujours aucun signe de ralentissement, de nombreux investisseurs cherchant à profiter de l’attrait du labyrinthe.

L’Environmental Law & Policy Center (ELPC), une organisation locale à but non lucratif, a collecté 100 000 £ en 2017 pour embellir les tunnels et les transformer en une attraction touristique.

Il prévoyait d’ajouter une bibliothèque souterraine, un marché de producteurs et des galeries d’art pour renforcer l’attrait du réseau souterrain.

Et un cube de verre dans Millenium Park offrirait une autre voie d’accès au public, ajoutant ainsi un peu de faste à l’énigmatique Pedway.

Le « joyau caché » continue de soulager la circulation piétonnière dans les rues animées de Chicago, tout en offrant une évasion du chaos à la surface de la ville.

Des vitraux bordent les murs à côté des restaurants, salons et magasins Crédit : Alay

Le Pedway est bordé d’une série de bars souterrains sympas Crédit : Instagram /@troisdotsandadash