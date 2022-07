À l’intérieur d’une ville en ruine où les revendeurs transforment les maisons abandonnées en “pharmacies” et les habitants refusent de sortir après la tombée de la nuit

Un homme GAUNT se penche sur le rebord de fenêtre minable d’une maison de conseil alors qu’il coupe soigneusement de la drogue avec une carte de crédit.

C’est le milieu d’une journée ensoleillée, mais tandis que le revendeur débraillé jette un coup d’œil occasionnel par-dessus son épaule, il prête peu d’attention aux passants.

Grangetown se classe au premier rang du pays pour la vulnérabilité financière Crédit : NNP

Les usines voisines ont autrefois fait de la région une banlieue intelligente et prospère Crédit : NNP

Un autre habitant d’une trentaine d’années s’arrête pour bavarder avant de dire “je pars pour une pipe” et de marcher vers un terrain vague.

Grangetown, sur Teesside, se classe au premier rang du pays pour la vulnérabilité financière, ce qui signifie que ses habitants ont du mal à faire face à la perte de revenus et à la hausse du coût de la vie.

Les résultats sont venus dans un nouveau rapport pour le groupe parlementaire multipartite pour les quartiers «laissés pour compte», qui mène une enquête sur les zones de «nivellement» à travers la Grande-Bretagne.

Dans les années 1950 et 1960, Grangetown était une banlieue chic et ses habitants avaient des emplois qualifiés à Teesport, un centre de production de produits chimiques expédiés dans le monde entier.

Mais dans la dernière série The Sun’s Broke Britain, où nous visitons des zones qui luttent pour survivre pendant la crise du coût de la vie, les habitants expliquent comment le comportement antisocial les a trop effrayés pour quitter leur maison la nuit.

Le manque d’investissement nuit à la communauté bienveillante

Sarah Jones, 50 ans, dit que la culture de la drogue est « devenue incontrôlable » Crédit : NNP

Les bâtiments de la région sont tombés en ruine Crédit : NNP

Sarah Jones, 50 ans, qui travaille à la boulangerie locale, Morgan’s, a déclaré: “La culture de la drogue ici est incontrôlable et il y a un manque de soutien pour les gens.

“Je vois des jeunes de 15 ans qui viennent ici et qui ne peuvent même pas compter.

“J’ai toujours l’impression que leur éducation les empêchera de trouver un emploi, mais certaines personnes ici n’en veulent même pas.

“C’est tellement triste que ce soit la culture dans laquelle ces gens ont été élevés. C’est affreux.”

Malgré les problèmes de Grangetown, il reste un esprit communautaire bienveillant.

Mais Sarah dit que le manque d’investissement dans la région entrave les perspectives des jeunes.

“Ces enfants n’obtiendront pas une bonne éducation, alors ils n’auront pas de travail”, a-t-elle déclaré.

“Il y a plein d’appartements vides avec lesquels ils auraient pu faire quelque chose, comme construire un meilleur centre communautaire.”

Un bloc abandonné à proximité est barricadé et entouré de tas d’ordures et de verre brisé, tandis que des trous béants parsèment le sol.

Les habitants expliquent comment les transactions de drogue se déroulent régulièrement à huis clos, avec des hommes et des femmes à l’air nerveux entrant et sortant rapidement des maisons voisines.

Les chômeurs se tournent vers les banques alimentaires et les médicaments

De nombreux appartements sont condamnés et abandonnés Crédit : NNP

Peter Guest est l’un des nombreux habitants de la région à lutter contre le chômage Crédit : NNP

Peter Guest, 39 ans, travaillait comme aide-soignant, mais a du mal à faire face à l’augmentation des factures depuis qu’il a perdu son emploi.

Il a dit : « Je sais que cet endroit est mauvais pour le chômage, surtout au

minute.

“Beaucoup de gens sont en difficulté parce que les lieux de travail ont fermé et qu’il y a eu d’énormes pertes d’emplois.

“Grangetown était proche d’une aciérie florissante, mais quand celle-ci a commencé à fermer, les choses se sont détériorées.

“Il y a beaucoup de trafic de drogue et ce n’est pas bon. J’essaie de ne pas y prêter attention et on s’y habitue.

“J’ai eu du mal à reprendre le travail et j’ai eu un peu de dépression.

“À moins que vous ne travailliez beaucoup d’heures, il ne vous reste plus rien après avoir payé la taxe d’habitation et le loyer.

“Un de mes amis a déjà utilisé la banque alimentaire et je l’ai également utilisé dans le passé.

“Plus de gens se tournent vers cela malheureusement.”

De nombreux habitants étaient autrefois employés par l’usine sidérurgique de Southbank, mais maintenant tout ce qui reste de l’usine est une structure brutaliste vide qui domine la banlieue, un triste rappel du passé.

La ville, qui compte moins de 7 000 habitants, est maintenant l’ombre d’elle-même et criblée de crimes. Rien qu’en avril de cette année, 393 cas ont été signalés, dont 106 violents.

“Peur de sortir après la tombée de la nuit”

L’une des attaques les plus tristement célèbres de Grangetown a eu lieu en 2016 lorsque Gary Hierons Snr, 45 ans, s’est réveillé à cause d’une perturbation devant sa maison.

Lorsqu’il est allé enquêter, il a été accueilli par une foule armée de jeunes cagoulés.

Il a ensuite été poignardé par deux adolescents lors d’une attaque qui a laissé une partie de son

intestins pendants.

Les niveaux de criminalité ont fait craindre à Tina Condrey, 66 ans, de sortir après la tombée de la nuit.

L’ancien soignant a déclaré: “La ville a définitivement décliné et j’ai l’impression

l’esprit communautaire a disparu.

“Une partie de cela est liée à la criminalité et à la drogue, mais les niveaux de chômage sont également un facteur.

“Je sais qu’il y a des maisons de drogue par ici et la nuit, et parfois pendant la journée, je ne sors pas.

“Il y a quelque temps, il y avait de gros travaux industriels ici et nous avons les quais, mais la région ne s’est pas remise des fermetures.”

“Gros problème de cambriolage”

Grangetown a également un gros problème avec le flytipping et le cambriolage Crédit : NNP

Le pub Magnet, autrefois populaire, est maintenant barricadé et transformé en dépanneur Crédit : NNP

Birchington Avenue abritait autrefois une rangée animée de magasins d’alimentation indépendants et le populaire Magnet Pub.

Mais le pub est maintenant fermé et les petites entreprises ont fait place aux magasins Premier et Herons Foods.

En 2015, Grangetown était classé sixième quartier le plus défavorisé d’Angleterre, sur près de 8 000.

Une femme âgée a raconté comment elle s’inquiète pour l’avenir de ses petits-enfants.

Paiement du coût de la vie : ce que vous devez savoir

Elle a déclaré: “La ville a un problème de prestations, trop de gens refusent de travailler. Il y a aussi un gros problème de criminalité et je le sais parce que nous avons été cambriolés il y a des années.

“Une moto d’une valeur de 5 500 £ était partie. Quand elle a été rendue, elle était en ruine.

“Mon fils l’a utilisé pour se rendre au travail et a perdu son emploi à cause de cela. Il dit toujours que s’il n’y avait pas eu Grangetown et que son vélo avait été pris, il serait toujours dans ce bon travail.

“Il ne peut pas conduire et a essayé d’aller et venir sur un vélo à pousser, mais le mal était fait à ce moment-là.

“Vous voyez beaucoup de trafic de drogue et vous voyez des gens fumer vert dans les rues.

“J’ai des petits-enfants et je les regarde en me demandant quel genre de vie ils auront.

“Je m’inquiète pour eux. Quand mon plus jeune arrive, tout ce qu’il veut, c’est faire du vélo et j’ai peur qu’en vieillissant, il puisse lui arriver n’importe quoi.”

Un porte-parole du conseil de Redcar et de Cleveland a déclaré: “Les gens de tout l’arrondissement, y compris le conseil, les agences partenaires, les organisations caritatives et les particuliers, travaillent dur chaque jour pour atténuer les problèmes d’insécurité financière et de dépendance – mais aussi améliorer l’économie et créer des emplois de haute qualité dans le long terme.”

Il a ajouté qu’un certain nombre de programmes sont en place pour aider les personnes dans le besoin, notamment une remise de 150 £ sur les services publics, une aide à la taxe d’habitation, une allocation de logement et un fonds de soutien aux ménages.

Le Redcar and Cleveland Money Advice Service propose également des conseils spécialisés et aide un certain nombre d’organisations de soutien, y compris les coopératives de crédit, opérant dans la région.