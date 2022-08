À l’intérieur d’une ville en proie à la drogue où la rue principale est surnommée “le couloir de la mort” et la police dit que s’attaquer aux gangs endémiques, c’est comme “frapper une taupe”

“Bienvenue en enfer”, crie un habitant alors qu’il emmène son bébé se promener autour de l’île de Barrow, sur la côte de Barrow-in-Furness.

En examinant le bâtiment barricadé et graffité et une pile de meubles cassés à proximité, c’est un triste acte d’accusation d’un centre de construction navale autrefois animé.

Barrow était autrefois une ville de construction navale florissante sur la côte de Cumbria Crédit : NNP

La ville a été durement touchée par la pandémie et la crise du coût de la vie Crédit : NNP

Niché entre la mer d’Irlande et la péninsule du Lake District, le Cumbrie ville est classée comme l’une des plus défavorisées d’Angleterre par l’Office of National Statistics.

Décimé par l’impact dévastateur de Covid et la crise du coût de la vie, le Barrow Borough Council a été l’une des premières autorités locales à déclarer une urgence contre la pauvreté en septembre 2020 – et depuis lors, les choses sont allées de mal en pis.

Plus de la moitié de sa rue commerçante centrale est barricadée et de nombreuses fenêtres restantes sont fissurées, offrant une vue éclatée de graffitis, d’extincteurs cassés et de déchets éparpillés dans des magasins abandonnés.

Pendant ce temps, la police continue de lutter contre les gangs de drogue endémiques qui, en 2018, ont valu à Barrow la malheureuse distinction de la “ville brune la plus infâme” de Grande-Bretagne.

Maintenant, la majeure partie du centre-ville est barricadée et détruite Crédit : NNP

Lors d’une visite dans le cadre de la série The Sun’s Broke Britain, où nous visitons des villes qui luttent pour survivre pendant la crise du coût de la vie, James Riche, résident de Barrow Island, nous dit : « Covid a durement frappé le centre-ville. Je l’appelle le couloir de la mort parce que tant de magasins sont fermés et condamnés. Nous l’évitons.

« Ici, les enfants n’ont rien d’autre à faire que de vandaliser. C’est difficile parce qu’il n’y a nulle part où faire du shopping. Peut-être Manchester si vous pouvez vous le permettre, mais la plupart ne le peuvent pas.

James, qui est au chômage depuis la pandémie, et sa partenaire Zoe Laurence, qui travaille chez Tesco, sont de nouveaux parents et admettent qu’ils s’inquiètent de la façon dont ils vont joindre les deux bouts à mesure que le coût de la vie augmente.

Elle dit : « Je ne peux pas vraiment planifier parce que les choses changent si vite. C’est tellement difficile de tout suivre, alors nous prenons les choses au jour le jour et gérons du mieux que nous pouvons.

Becca, une travailleuse de Poundland, dit qu’elle a remarqué que moins de gens venaient en ville Crédit : NNP

En se promenant dans la ville, un musicien ambulant plein d’espoir chante devant un magasin détruit qui abritait autrefois Thorntons.

Becca, ouvrière de Poundland, dit que Barrow est le “pire endroit” où elle ait jamais travaillé – et qu’elle “a travaillé dans des endroits sinistres”.

Elle raconte : « Passé un certain point, tout est barricadé et les vitres sont brisées.

«Même Poundland, qui n’est pas vide, a été la cible de vandales et a fait passer des panneaux et des fenêtres qui doivent être réparés.

« Rien n’est fait pour rendre la ville moins délabrée. Depuis la fermeture de Covid et Debenhams, tout s’est détérioré.

“Cela fait cinq ans que je suis ici et il y a de moins en moins de monde qui vient en ville.”

Un autre résident, qui ne voulait pas être nommé parce qu’il travaillait dans l’éducation, nous raconte : « Les choses à Barrow étaient difficiles avant que les prix ne commencent à augmenter. Les familles vont lutter encore plus qu’avant.

« Il y a une très grande communauté ici, mais cela ne peut aller que jusqu’à un certain point. L’apparence du centre-ville montre à quel point les choses frappent les gens ici.

“C’est vraiment triste. Sans plus d’aide, je m’inquiète pour les gens qui habitent ici. Pour beaucoup, il n’y a pas d’issue.

“Les emplois sont rares et il n’est pas surprenant que les gens se tournent vers d’autres moyens pour essayer de faire face à ce qui se passe. C’est affreux à voir.”

Cinquième des enfants pauvres

Barrow a une communauté forte, mais elle a du mal à faire face Crédit : NNP

C’est une approbation cinglante pour la ville natale d’Angleterre Lioness Georgia Stanway, 23 ans, qui a vu l’année dernière un cinquième de ses enfants vivre dans la pauvreté des enfants, selon la End Child Poverty Coalition.

Un adulte sur 10 est au chômage, un quart n’a aucun diplôme et près de 15 % des ménages sont classés en précarité énergétique.

Tout ce qui reste de l’industrie maritime de Barrow est BAE Systems, qui fabrique des sous-marins nucléaires – mais cela seul ne peut pas maintenir l’économie à flot.

La résidente Joanne Jackson déclare : « C’est effrayant d’être ici parce que rien ne semble aller de l’avant.

« Il ne se passe rien. Il n’y a plus de magasins. BAE ne peut fournir qu’un nombre limité d’emplois et les personnes qui doivent réclamer des allocations ne pourront pas se permettre l’essence, l’éclectisme et la nourriture.

“La situation ici devient vraiment mauvaise – puis ajoutez le vandalisme en plus, personne ne veut rester ici.

“Même ceux qui ont un emploi ont du mal à joindre les deux bouts.”

Un rayon de lumière est le magasin communautaire de la ville, Barrow’s Well Fed Community Grocers, qui a ouvert ses portes en 2018 et vend des aliments sains, achetés auprès de grossistes et de supermarchés, à un prix abordable pour les familles à faible revenu.

Les bénéfices sont utilisés pour réapprovisionner les stocks et tout excédent est utilisé pour financer The Well, un service de drogue et d’alcool.

Depuis la pandémie, la fréquentation a considérablement augmenté et il distribue désormais des bons à ceux qui ont le plus besoin d’aide.

“Forcé de partir”

Amy sent qu’elle n’a pas d’autre choix que de partir si elle veut travailler Crédit : NNP

Le manque d’opportunités pousse les jeunes à quitter Barrow. Une adolescente, Amy, admet qu’elle sent qu’elle n’a pas d’alternative.

Elle a dit: “C’est vraiment de la merde. C’est juste mauvais. Il ne restera plus rien du tout bientôt.

“Les enfants qui quittent l’école ne pourront rien obtenir. J’ai été ici toute ma vie mais j’ai l’impression que maintenant je n’ai pas d’autre choix que de partir. Il n’y a rien à faire ici.”

Ses parents font écho à ses peurs et s’inquiètent des gangs de jeunes en émeute.

Papa Jason dit: “Ce sont les enfants qui font beaucoup de dégâts. Ils s’ennuient. Ils sont passés par des phases de bris de vitres, puis de graffitis ailleurs.”

Ce sont les enfants qui font le plus de dégâts. Ils s’ennuient Jason, résident de Barrow

Maman Susan ajoute : “C’est effrayant quand on pense aux jeunes qui grandissent ici, ils n’ont rien à faire.

“C’est la raison pour laquelle les adolescents se déchaînent comme ils sont. Ils n’ont rien d’autre à faire.

“Ils se rassemblent tous à Barrow Park et il y a des rapports selon lesquels des gens sont attaqués par eux. C’est juste déprimant.”

La “ville brune” du Royaume-Uni

Barrow a été surnommée la capitale de la drogue du Nord Crédit : NNP

En 2018, Barrow, qui compte 67 000 habitants, avait le neuvième taux le plus élevé de décès dus aux opiacés en Angleterre et au Pays de Galles, soit plus du double de la moyenne nationale.

Deux ans plus tard, le Sunday Times l’a qualifiée de “capitale de la drogue du nord”, affirmant que les gens d’ici étaient plus susceptibles de mourir de la drogue que ceux des environs de Manchester, Liverpool ou Lancaster.

L’année dernière, 12 personnes sont mortes d’un décès lié à la drogue; l’année précédente, il était de 17, selon les chiffres de l’ONS.

Des substances illégales, principalement du crack et de l’héroïne, sont passées en contrebande le long de la côte depuis Liverpool et Manchester vers la ville en difficulté.

Le surintendant-détective Dean Holden, chef de la criminalité de Cumbria, nous dit que c’est comme “Whack-a-mole” essayant de débarrasser la zone des opérations des lignes de comté.

Il dit: “Je pense que nous avons réussi à perturber beaucoup et nous avons eu beaucoup de bonnes condamnations. Dans le nord de la Cumbrie, un groupe de lignes de comté a été condamné à des peines de prison totalisant près de 90 ans.

“Mais l’un de nos problèmes est la vitesse à laquelle les gens mettent en place de nouvelles lignes. C’est comme ces jeux de taupe à Blackpool – dès que nous en atteignons un, il y en a d’autres qui surgissent.”

En se promenant dans les rues résidentielles, il y a plus de bâtiments condamnés, des tas d’ordures dans les rues et une poche de meubles à bouts de mouche.

Amy, de Manchester, a déménagé ici car son partenaire a un emploi chez BAE, mais “ne s’attendait pas à ce que les choses soient si mauvaises”.

“Évidemment, je peux avoir une maison à trois lits ici pour le prix d’un appartement à Manchester”, dit-elle.

“Mais il n’y a nulle part où aller. J’essaie de ne pas vraiment sortir.”