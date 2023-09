À l’intérieur d’une « ville d’espionnage » souterraine secrète sous Londres, remplie de secrets de la nation – et elle pourrait être ouverte au public

Une « ville espionne » souterraine située sous Londres, remplie des secrets de la nation, pourrait être ouverte au public.

Une série de tunnels d’un kilomètre de long creusés pendant le Blitz pendant la Seconde Guerre mondiale est en passe de devenir une attraction touristique de plusieurs millions de livres.

Un réseau de tunnels d’espionnage cachés pourrait créer la prochaine grande attraction de Londres Crédit : Les tunnels de Londres/DBOX

Les plans dévoilés hier montrent à quoi pourrait ressembler le tunnel en tant qu’attraction touristique Crédit : Les tunnels de Londres/DBOX

Un banquier australien s’est engagé à investir 220 millions de livres sterling pour transformer les habitations souterraines autrefois utilisées par les espions britanniques.

Angus Murray, responsable du projet, a déclaré qu’il souhaitait créer un attrait touristique qui pourrait rivaliser avec le London Eye en termes de popularité.

Il a déclaré au Times : « Aucune autre expérience de tunnel n’a la même ampleur et une histoire aussi riche.

De nombreux passants ignorent peut-être ce qui se cache sous la porte d’entrée du 39 Furnival Street, à la périphérie de la City de Londres.

Mais tout ce qui y est stocké sous terre semble désormais sur le point d’être révélé après n’être plus soumis à la loi sur les secrets officiels.

Les tunnels ont été construits pour la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale pour répondre à la demande d’abris anti-bombes supplémentaires et contribuer à alléger la pression sur les stations de métro de Londres.

Les travaux ont commencé en 1941 et se sont terminés deux ans plus tard, mais le pire des bombardements était alors passé.

Des agents de renseignement du Special Operations Executive ont emménagé à la place, y compris des fabricants de gadgets à l’instar du génie technique de l’espion fictif James Bond, Q.

Le Public Record Office a occupé la base souterraine entre 1945 et 1949, et 4 000 tonnes de documents sensibles y ont été déplacés pour être conservés en toute sécurité.

Les espaces ont ensuite été repris par la Poste Générale, devenue BT.

Les ingénieurs ont développé des réseaux téléphoniques prenant en charge la ligne directe entre la Maison Blanche à Washington DC et le Kremlin à Moscou au milieu des tensions américano-russes au plus fort de la guerre froide.

Et jusque dans les années 1980, il y avait aussi un bar bien approvisionné, considéré comme le plus profond de la capitale, avec des tables de billard et de fausses fenêtres.

Mais les tunnels ont été mis en vente en 2008 et de nouveaux acheteurs ont désormais conclu un accord après trois ans de querelles.

La société London Tunnels dit espérer ouvrir ses portes en 2027 et ambitionner ensuite d’attirer 2 millions de personnes chaque année, dont 10 000 écoliers admis gratuitement.

M. Murray a ajouté : « Au même endroit, les visiteurs pourront explorer l’inspiration de la branche Q de James Bond et un véritable abri en profondeur pour protéger les Britanniques contre les bombardements allemands. »

Les Spymasters du MI5, du MI6 et du GCHQ ont récemment annoncé une équipe de geeks de la technologie de style Q pour aider à mettre au point la prochaine génération britannique de gadgets 007.

Q a été joué dans les films Bond par Desmond Llewelyn et plus récemment Ben Whishaw aux côtés de Daniel Craig dans le rôle de 007.

Les vrais boffins « Q » sont cruciaux pour protéger la Grande-Bretagne contre toute menace chinoise, a déclaré un ancien chef du MI6.

Les caractéristiques comprennent des écrans géants incurvés, des structures interactives, une technologie d’émission de parfums et des centaines de haut-parleurs acoustiques précis. Crédit : Les tunnels de Londres/DBOX