À l’intérieur d’une ville balnéaire surnommée «Ibiza» du Royaume-Uni, les habitants disent que lorsque le soleil est au rendez-vous, c’est encore mieux

IBIZA a été détrônée de la pole position en tant que capitale mondiale du parti et hotspot mondain – avec Thanet dans le Kent qui a volé sa couronne.

L’île espagnole de la mer Méditerranée est célèbre pour sa vie nocturne animée et ses essaims de touristes qui y passent leurs vacances chaque année.

Et comme elle est populaire auprès de la communauté créative, l’île des Baléares en a eu pour son argent grâce au hotspot surprise de Margate, selon le chic mag Tater.

La ville côtière est célèbre pour son riche patrimoine artistique, abritant l’artiste du lit défait Tracy Emin et le peintre du coucher du soleil JMW Turner.

Les rockeurs Libertines Pete Doherty et Carl Barât ont même ouvert un hôtel dans la Mecque balnéaire du Kent.

Les autres attractions incluent une multitude de bars et de restaurants branchés où les parieurs peuvent se livrer aux délices locaux – tout comme l’Ibiza préférée des hippies.

L’artiste textile local Jonathan Edwards, 39 ans, vit à Margate “tropicale” depuis huit ans et dit que c’est “cool et branché”.

Il a ajouté: “Quand c’est l’été et que vous êtes assis sur le front de mer ou dans un bar et que le soleil brille, après quelques verres, vous pouvez plisser les yeux et penser que c’est Ibiza, c’est sûr.”

Jonathan a déclaré que même si ce n’est pas aussi traditionnel que d’autres endroits, Margate se vante d’être bizarre par la charge du seau.

Le producteur de musique Chris Hayden est d’accord, notant que si n’importe où au Royaume-Uni ressemble à Ibiza, ce serait sa maison côtière.

L’homme de 41 ans, qui vit dans la ville depuis 2014, a déclaré: “Pendant l’été, c’est l’un des endroits les plus chauds du pays.”

“Chaque ville a ses hauts et ses bas et cela fait partie du charme”, a déclaré le père de trois enfants qui possède un bar à tequila et mescal.

Mais tout le monde n’est pas aussi favorable à la comparaison.

Kirsty Boyce vit à Margate depuis 16 ans mais a grandi dans l’Essex et dit que la ville, comme Ibiza, a ses propres problèmes.

La maman de quatre enfants a averti : “Les matins d’été, la rue principale est couverte de détritus – à la fois dans la rue et sur la plage – ce qui ressemble en fait à Ibiza.”

Malgré le chahut, l’employée de café de 28 ans dit que ses enfants adorent être au bord de la plage dans la “montante” Margate.

Dan McCusker, 28 ans, a vécu à Margate toute sa vie et travaille dans un magasin de skate en bord de plage.

Il a dit qu’il pourrait y avoir un certain chevauchement entre l’île de la fête espagnole et la côte sud-est, mais a admis qu’il y avait de grandes différences.

Il a déclaré: «Je pense qu’Ibiza est très différente… Margate est plus un brunch que des clubs. Oui, c’est très touristique mais pas une ambiance de fête intense comme là-bas.

“Il n’y a pas beaucoup de grands clubs ici… En été, les plages sont toujours remplies.”

Kali Lock, 28 ans, qui a déménagé à Margate il y a trois jours depuis Brisbane, en Australie, a déclaré que par une journée froide et humide de novembre, les deux ne peuvent être comparés.

Elle a plaisanté: “Cela ne ressemble pas à des bikinis et à des cocktails pour le moment, mais je ne l’ai pas vu cet été, alors j’ai hâte d’y être.”

Helen Preston, 58 ans, a déclaré qu’il y avait beaucoup de choses à faire à Margate et que l’atmosphère était incroyable.

« C’est un endroit très créatif, mais on pourrait faire plus pour en améliorer l’apparence. Si tout était un peu rangé, cela pourrait certainement être la nouvelle Ibiza.

