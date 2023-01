Non loin de l’endroit où les premiers avions britanniques ont été construits et où certains des plus beaux navires de la Royal Navy ont navigué, il y a peu d’espoir pour l’avenir.

Marchez le long de la rue principale de Sheerness sur l’île de Sheppey dans le Kent et les habitants vous diront la même chose – “cette ville est morte”.

Boutiques fermées à côté de la tour de l’horloge vieille de 120 ans de Sheerness Crédit : Darren Fletcher

La transparence pourrait être réduite en miettes si une épave marine volatile à proximité est perturbée Crédit : Darren Fletcher

Ce sentiment de découragement peut être vu dans l’immense fresque à côté des salles de jeux fermées pour l’hiver où une sirène a la main sur un détonateur, prête à faire sauter la mer.

Avec l’un des pires taux de criminalité pour une petite ville britannique, l’un des taux de chômage les plus élevés du pays et près de la moitié des enfants vivant dans la pauvreté, ce sentiment de pessimisme est compréhensible.

Il en va de même du manque de sympathie pour l’idée que trop d’argent de nivellement va au Sud-Est.

Le Premier ministre Rishi Sunak a été critiqué cette semaine pour avoir donné 210 millions de livres sterling pour dix projets dans la région, tandis que les West Midlands ou le Yorkshire et Humber recevront moins.

Mais les habitants de Sheerness pensent que la ville balnéaire isolée a besoin des 20 millions de livres sterling qui lui ont été attribuées.

Pauline Luddington, 84 ans, qui a vécu à Sheerness toute sa vie, déclare : « C’était une petite ville très animée, tout le monde venait ici, les Hollandais et les Danois sur un ferry depuis la Hollande.

“Maintenant, il n’y a plus rien ici.

“Sheerness a besoin d’aide autant que n’importe où ailleurs.”

Certes, une visite dans la ville d’un peu moins de 12 000 habitants réfute le mythe selon lequel les rues du sud de l’Angleterre sont pavées d’or.

Criminalité élevée

Les résidents racontent que des aires de jeux ont été incendiées, que de la drogue est vendue ouvertement dans la rue principale, que des magasins ferment et que des agresseurs rôdent.

La femme de ménage Pearl Morgan, 59 ans, affirme : « Ils doivent utiliser l’argent pour nettoyer les rues et se débarrasser de la drogue.

“Vous pouvez les acheter à un bout de la rue principale, marcher jusqu’à l’autre, en acheter plus, puis vous faire agresser.”

Alors que le jeune couple Jason Kettle, 31 ans, et Janine Harris, 25 ans, ont parlé du comportement yobbish de jeunes mécontents.

Jason Kettle et Janine Harris ont parlé de crime et de drogue dans le centre-ville Crédit : Darren Fletcher

La ville de Kent devrait bénéficier d’un financement de nivellement Crédit : Darren Fletcher

Janine, mère de deux enfants enceinte, raconte : « Ils ont versé de l’essence sur l’aire de jeux et l’ont brûlée.

« La ville est pleine de drogue. Il y a une odeur d’herbe dehors.

Jason est l’un des nombreux résidents à la recherche d’un emploi.

Bénéficie de la misère

En décembre, le taux de chômage était de 8,6%, soit plus du double de la moyenne nationale actuelle et le double de celui de l’arrondissement de Swale dans lequel se trouve la ville.

Les choses sont encore plus graves dans une partie de Sheerness West, où seulement un quart de la population était économiquement active selon les résultats du recensement de 2021.

Jason dit : « Le quai est le principal employeur et si vous ne pouvez pas entrer, il y a peu d’opportunités.

“J’ai fait un peu de peinture et de décoration, mais depuis Covid c’est bien pire.”

Histoire glorieuse

Sheerness est l’une des nombreuses zones défavorisées du Sud-Est qui a connu un passé glorieux.

Le chantier naval de la Royal Navy a construit le HMS Medway de 60 canons dès 1693.

Mais il a fermé en 1960, ainsi qu’une garnison navale, ce qui a entraîné la perte de plus de 2 500 emplois.

Juste le long de la côte nord de Sheppey, une île qui se trouve dans l’estuaire de la Tamise à environ 40 miles de Londres, est sans doute le berceau de l’aviation au Royaume-Uni.

Les Short Brothers ont choisi Leysdown sur l’île pour construire les premiers avions des frères Wright.

Et c’est depuis Shellbeach que John Moore-Brabazon a effectué le premier vol en Grande-Bretagne par un aviateur britannique en 1909.

Il y avait aussi une aciérie dans la ville mais elle a cessé sa production en 2011.

Meilleur futur

Un homme qui est fier du passé de l’île est le député local Gordon Henderson.

Le conservateur de 74 ans, qui représente le siège de Sittingbourne et Sheppey depuis 2010, raconte ses réalisations historiques lorsque nous nous rencontrons à son bureau à Milton Regis sur le continent.

Il a fait campagne pour que les fonds soient répartis à Sheerness et pense que la ville peut être redressée.

Gordon dit que le port “s’agrandit” et “l’un des plus gros importateurs de voitures étrangères passe par Sheerness”.

Les 20 millions de livres sterling contribueront à améliorer le front de mer de Beachfield, en ajoutant un café, une salle de sport en plein air, une aire de jeux douce et un golf d’aventure.

« En offrant davantage d’installations de loisirs aux populations locales, nous aiderons également à revenir à l’époque où Sheppey était une attraction touristique », déclare le député.

Les habitants disent qu’il y a peu à faire Crédit : Darren Fletcher

Ils disent aussi que le stationnement coûteux pousse les gens hors du centre-ville Crédit : Darren Fletcher

Le marchand de légumes Lewis Feaver dit qu’il est vital que la ville attire plus de touristes Crédit : Darren Fletcher

Touristes

Naturellement, par une froide journée de janvier, il n’y a pas de touristes.

Mais les habitants insistent sur le fait qu’il n’y a pas grand-chose pour attirer les visiteurs, même en été.

Brian Osborne, 48 ans, qui travaille sur les quais, déclare : « Il n’y a rien à faire ici. Il y a une aire de jeux et une piscine, mais nous n’avons pas de cinéma.

La plage de galets n’est pas visible de la ville à cause des murs de protection contre les inondations en béton et il n’y a aucun des signes habituels de plaisir balnéaire britannique tels que des ballons de plage suspendus aux devantures de magasins ou des étals de barbe à papa.

Les habitants se plaignent que la plupart des magasins sont soit des coiffeurs, soit des bars à ongles.

Il y a peu de grandes marques à Sheerness et le magasin de vêtements Bon Marché a été l’un des plus récents à fermer ses portes.

Le marchand de légumes Lewis Feaver, 37 ans, dont le magasin est géré par une famille depuis 140 ans, déclare : « Nous devons attirer les touristes.

“Ce serait bien d’utiliser l’argent pour embellir la ville.”

Gary Contant, 48 ans, qui travaille dans une quincaillerie, était l’une des nombreuses personnes à blâmer le conseil pour avoir chassé les gens du centre-ville avec un parking coûteux.

Il ajoute: “Il y a un manque d’espoir.”

Quelques habitants ont cruellement suggéré que l’argent de nivellement devrait être utilisé pour niveler la ville et recommencer.

Mais vous n’auriez pas besoin d’une sirène armée de TNT pour faire cela.

À un mile au large de Sheerness se trouve l’épave d’un cargo américain qui s’est échoué en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il contient 3 172 tonnes d’explosifs puissants qui, selon les scientifiques, provoqueraient l’une des plus grandes explosions non nucléaires de l’histoire s’il devait exploser.

Heureusement, l’argent de mise à niveau sera dépensé beaucoup plus judicieusement.

Mauvaises notes

Il se dirigera également vers le Sheppey College, qui fournit des compétences et une formation indispensables.

Le recensement le plus récent montre que dans certaines parties de Sheerness, jusqu’à 40 % de la population n’a aucun diplôme.

L’école locale Oasis Academy, qui a des sites à Sheerness et à Minster sur l’île de Sheppey, a été jugée «inadéquate» par les inspecteurs de l’Ofsted l’année dernière.

La mauvaise éducation est liée aux bas salaires et les chiffres de 2018 ont révélé un taux de pauvreté infantile de 44 % à Sheerness East, bien au-dessus de la moyenne nationale de 27 %.

Gordon déclare: “S’ils parlent de nivellement, ils doivent se rappeler que de nombreuses régions du soi-disant Sud-Est aisé souffrent de privations profondes et Sheerness en fait partie.”

Les quais sont l’une des principales opportunités de travail Crédit : Darren Fletcher