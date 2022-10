À l’intérieur d’une ville balnéaire britannique à l’ombre du «bâtiment le plus dangereux d’Europe» où les habitants gardent leurs sacs à dos «prêts à évacuer»

Par un beau matin d’octobre, un promeneur de chiens traverse une plage dorée et lance une balle de tennis à son terrier excité.

Aussi idyllique que cela puisse paraître, cette promenade en bord de mer dans le village de Seascale, dans l’ouest de la Cumbrie, se déroule à l’ombre d’un bâtiment surnommé le “plus dangereux d’Europe” – le site nucléaire de Sellafield.

Les animaux de la ferme vivent côte à côte sur le site nucléaire Crédit : NNP

L’usine, à côté d’un terrain de golf, a été le théâtre du pire accident nucléaire du Royaume-Uni en 1957. Crédit : Reuters

L’usine British Nuclear Fuel (BNFL), qui se dresse fièrement sur une colline surplombant la mer d’Irlande, gère plus de déchets radioactifs que toute autre installation dans le monde.

C’est également le site du pire accident nucléaire de l’histoire du Royaume-Uni, l’incendie de Windscale en octobre 1957.

L’incendie, classé en gravité au niveau 5 sur 7 possibles sur l’échelle internationale des événements nucléaires, a brûlé pendant trois jours et a libéré une contamination radioactive à travers le Royaume-Uni et l’Europe.

On estime que l’incident a causé 240 cas de cancer.

Il y a quelques décennies, les mouettes autour de Sellafield ont été contaminées par la radioactivité après avoir volé dans des bassins de stockage de carburant à ciel ouvert et leurs carcasses ont dû être conservées dans un congélateur industriel avant d’être éliminées en toute sécurité.

Et pas plus tard qu’en 2018, un propriétaire de centrale nucléaire a été condamné à une amende après qu’un travailleur ait été contaminé par des radiations.

Mais les habitants du village victorien de Seascale, à un demi-mile de là, affirment que le site tentaculaire de six kilomètres carrés est vital pour l’économie locale, employant 11 000 travailleurs – la moitié de la main-d’œuvre nucléaire du Royaume-Uni.

« C’est un endroit fantastique où vivre », déclare Liz Boys, 71 ans, une résidente locale. « Je ne connais personne qui ait peur de la plante.

“Si les meilleurs scientifiques du monde ne courent pas vers les collines, pourquoi le ferions-nous?”

Sacs à dos d’évacuation

Le personnel en tenue de protection commence le nettoyage après la catastrophe 1 crédit

La fuite de Pile 1 a été le pire accident nucléaire du Royaume-Uni 1 crédit

Tout le monde n’est pas aussi détendu. Une habitante, qui a requis l’anonymat, a déclaré qu’elle était prête à fuir en cas de catastrophe.

“J’ai déménagé ici il y a trois ans et quand j’ai consulté mon médecin généraliste, ils m’ont donné un dépliant sur les radiations”, dit-elle.

« Vous recevez également des dépliants sur ce qu’il faut faire en cas d’évacuation et ce qu’il faut emporter avec vous.

“J’ai un sac à dos prêt à partir si nous devons sortir d’ici rapidement. Je n’ai pas peur de ça, j’aime juste être préparé.

“J’ai un aimant sur mon réfrigérateur avec tous les détails d’un plan d’évacuation et j’ai donné mon numéro à l’usine afin qu’ils puissent me tenir au courant de toute fuite de rayonnement.

« Il y a des sirènes dans le coin. Il y a trois sons différents et ils se déclenchent chaque fois qu’il y a une fuite ou que vous devez être conscient de quelque chose.”

J’ai un sac à dos prêt à partir si nous devons sortir d’ici rapidement Résident Seascale

La résidente a raconté comment son mari a grandi dans la région et était là lorsque l’incendie de Windscale s’est déclaré.

« Il ne s’en inquiète pas. Pour lui, c’est normal”, dit-elle.

Elle ajoute qu’elle aurait peut-être réfléchi à deux fois avant de s’y installer si elle avait été plus jeune.

“J’ai déménagé ici plus tard dans la vie, mais si j’étais plus jeune et que je n’avais pas encore eu d’enfants, j’y aurais peut-être davantage réfléchi car je ne sais pas si les radiations ont un impact sur la fertilité”, dit-elle.

« Il y a beaucoup de gens ici qui travaillent à l’usine, mais ils n’ont pas le droit de dire ce qu’ils font. Ils ne peuvent même pas le mettre sur les réseaux sociaux.

“Il y a des craintes que les informations soient diffusées ou qu’elles soient ciblées, donc personne ne sait vraiment ce qui s’y passe.”

“Lorsque vous vous promenez le long de la plage, vous pouvez en fait vous en approcher assez. Ils testent régulièrement la mer pour détecter la contamination et elle est propre comme un sou neuf.”

“Humour noir”

Le centre du village dispose de peu de commodités Crédit : NNP

Les magasins le long du front de mer semblent délabrés et vides Crédit : NNP

Malgré la popularité du village côtier auprès des touristes, le centre-ville délabré compte peu de commerces et de commodités.

Le village ne compte qu’une petite coopérative, une quincaillerie, une pharmacie, un centre de santé et deux plats à emporter.

La famille de Liz Boys vit à Seascale depuis des générations, car son grand-père possédait un hôtel en bord de mer.

Elle a élevé ses deux enfants ici et conserve un sens de l’humour noir à l’idée de vivre à la porte de Sellafield.

« Nous disons toujours que si quelque chose explose, nous serons les premiers morts et le reste du pays devra vivre avec les conséquences à long terme », dit-elle en riant.

“Mais je n’ai jamais eu peur de l’usine. J’ai vécu ici toute ma vie et j’étais ici quand l’incendie de 1957 s’est produit. Je devrais être mort mais ici, j’ai 70 ans.

Nous disons toujours, si quelque chose explose, nous serons les premiers morts et le reste du pays doit vivre avec les conséquences à long terme Liz Garçons

«Les gens autour d’ici racontent toujours des blagues sombres sur les gens qui ouvrent des pots de peinture et ne voient rien parce que les radiations ont fait s’évaporer, mais rien de tout cela n’était vrai.

«Nous n’avons jamais eu de discussions à l’école sur les radiations, nous avons juste continué.

“Nous allions toujours nager dans la mer – nous étions plus préoccupés par le tuyau d’égout que par les radiations dans l’eau.

“Nous ne sommes pas devenus verts, mais nous avons tous attrapé le virus Seascale à partir de ce tuyau.”

“Village le plus intelligent”

Le village est à deux pas du site Crédit : NNP

L’afflux de scientifiques dans la région dans les années 1950 a stimulé les possibilités d’éducation locales, ainsi que les emplois.

« On nous appelait autrefois le village le plus intelligent du pays », dit Liz.

« Au moment où nous étions en sixième, nous étions tous arrogants. On nous appelait les Seascalers snob parce que nous étions tous plus intelligents et avions une meilleure éducation, simplement à cause des gens qui ont déménagé à Seascale.

« Ces gens n’auraient jamais déménagé ici sans l’usine. Je n’aurais pas eu d’amis si Sellafield n’existait pas.

“Je pense que l’usine est l’une des raisons pour lesquelles nous avons un taux de criminalité si bas, car ils ont leur propre force de police, la Civil Nuclear Constabulary (CNC). Ils sont là pour protéger les matériaux, mais bien sûr, vous ne voudriez pas vous embêter devant eux. »

Essais de rayonnement

En tant que jeune garçon, Adam Lamb, 44 ans, vivait à proximité de Sellafield dans une ferme régulièrement testée pour les radiations.

Il raconte : « Nos moutons étaient emmenés de temps en temps par le ministère de l’Agriculture pour tester les radiations et ils prélevaient des échantillons d’herbe.

“Rien n’a jamais été trouvé comme étant radioactif.

« Nous ne nous sommes jamais inquiétés des radiations. Pour nous, c’était comme avoir une usine à proximité.

“Nous avons dû garder des comprimés d’iode dans la maison, au cas où il y aurait une fuite, mais nous n’avons jamais eu à les utiliser.”

Nous devions garder des comprimés d’iode dans la maison, au cas où il y aurait une fuite Adam Agneau

Il ajoute : « Il y a eu des discussions sur les radiations causant des maladies, mais personne n’a vraiment été touché par cela. Les gens ici ont tendance à vivre assez longtemps.

“Le type qui a empêché l’incendie en 1957 de devenir un travail à Tchernobyl vivait ici, il a vécu jusqu’à 90 ans, donc les radiations n’ont pas dû être si mauvaises.

«Il était directeur et a dit qu’il avait reçu un appel au sujet de l’incendie et qu’il devait se rendre à l’usine et s’en occuper. Pouvez-vous imaginer à quel point c’était terrifiant ?

« Ils ont démoli les tours de refroidissement en 2010. Toute la rue était remplie de résidents qui regardaient exploser et démolir.

“C’était comme la fin d’une époque. Tout le monde à Seascale est connecté à Sellafield, il y a 11 000 travailleurs.

« Sellafield a construit tout le village, des maisons pour les ouvriers aux magasins. Tout est là à cause de l’usine.

pollue la vue

Golfeurs putt près de l’usine Crédit : NNP

La gare a connu des jours meilleurs Crédit : NNP

Adam est maintenant le gérant du Seascale Golf Club, situé en haut du village, qui a des trous juste à côté de l’usine.

Les golfeurs non découragés traînent leurs clubs sur la colline et frappent des balles vers la centrale nucléaire dangereuse.

Adam a ajouté : « Malheureusement, cela a nui à la beauté du terrain de golf.

“Nous sommes classés 79 sur 100 en Grande-Bretagne, mais les personnes qui viennent l’examiner commentent toujours la façon dont vous pouvez voir la plante depuis le vert.”

Au cours de cinq décennies, l’usine a reçu et retraité près de 55 000 tonnes de combustible nucléaire usé provenant de centrales électriques d’Angleterre, d’Italie et du Japon.

Sellafield a mis fin au retraitement de l’énergie en juillet 2022 et est entré dans une nouvelle ère de démantèlement.

Le vicaire à la retraite Jonathan Falkner, 75 ans, qui a déménagé dans le village alors qu’il était enfant après que son père eut reçu une offre d’emploi à l’usine, déclare : « Les gens pensent à tort que c’est vraiment dangereux.

“Quand il a ouvert ses portes dans les années 50, je suis sûr que certains travailleurs ne savaient pas à quel point c’était nocif ou quoi faire des toxines, mais c’est du passé.

“Nous ne le considérons pas comme une grosse machine effrayante.”

Les villageois disent que l’économie dépend de l’usine Crédit : NNP