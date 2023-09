À l’intérieur d’une ville abandonnée construite dans un gratte-ciel creux repris par des gangs et rempli de CORPS – avant transformation

Des images HANTANTES ont révélé l’inside d’une ville abandonnée construite dans un gratte-ciel creux.

Le bâtiment de Ponte City a été détourné par des gangs dans les années 1990 à Johannesburg et était rempli de cadavres avant sa transformation.

L’architecte Russell Henderson a emmené ses abonnés TikTok dans une visite effrayante autour de la construction.

Il a expliqué comment des criminels ont dépouillé tout le gratte-ciel, y compris les ascenseurs, et ont également facturé les résidents pour leur séjour.

« Le trafic de drogue et la prostitution prospéraient derrière ses murs gris », a déclaré Russell.

« Bien sûr, il n’y avait aucun entretien dans le bâtiment, donc les gens jetaient leurs déchets au milieu et même des personnes suicidaires se jetaient dessus.

L’architecte a également brossé un tableau à la fois horrifiant et réel de cadavres et d’ordures s’entassant jusqu’à 14 étages dans le bâtiment de 55 étages.

Ponte City a été construit dans les années 1970 et abrite 482 appartements et reste le plus haut gratte-ciel résidentiel d’Afrique du Sud.

Le nom Ponte signifie « pont » en latin et a été spécifiquement nommé ainsi pour symboliser le pont entre le ciel et la terre, a expliqué Russell.

Il peut s’agir d’appartements à deux ou trois lits ou d’un studio.

La forme cylindrique du bâtiment est due aux réglementations locales de l’époque, qui exigeaient que les cuisines et les salles de bains soient équipées de fenêtres pour la lumière et la ventilation.

Le vide plutôt étrange au milieu descend jusqu’à la roche naturelle inégale.

« Les architectes ont conçu un vide central ouvert qui permettait la lumière et la ventilation des deux côtés des appartements », a-t-il déclaré.

Situé à Hillbrow, cet immeuble d’appartements recherché se trouvait autrefois en plein milieu d’un quartier multiculturel animé regorgeant de cafés et de librairies.

« Lorsque le bâtiment a ouvert ses portes en 1975, Ponte City était considérée comme un lieu de vie prestigieux et luxueux, avec des appartements pour les riches en raison des vues à couper le souffle sur le centre de Johannesburg », a expliqué Russell.

« Mais après le soulèvement de Soweto, le marché s’est effondré.

« Dans les années 1980, le taux de criminalité a grimpé en flèche dans la tour et dans les quartiers environnants.

« Les gens riches vivant à l’intérieur de la Tour Ponte ont commencé à s’installer ailleurs dans la ville.

« La drogue, la pauvreté, la prostitution, la criminalité armée et la dégradation urbaine étaient monnaie courante.

« L’activité des gangs a fait monter en flèche le taux de criminalité dans le quartier de Ponte Tower. »

Le bâtiment a été transformé et abrite des centaines d’appartements modernes et abordables.

Les zones communes du bâtiment comprennent la capacité de plus de 50 magasins, restaurants et établissements bancaires.

