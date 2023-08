À l’intérieur d’une vieille grange sur un chemin de terre au N.-B., un artiste crée un monde secret

Il y a des choses que vous vous attendez à trouver dans une vieille grange à moitié éventrée au bord d’un chemin de terre au Nouveau-Brunswick : des tracteurs rouillés, des seaux de clous, des cannes à pêche. Peut-être quelques souris qui rongent les murs.

Ensuite, il y a des choses inattendues et merveilleuses.

Comme un jardin surréaliste de fleurs aériennes flottant sur les 9 mètres de long de l’ancien grenier à foin.

Des centaines de fleurs, faites à la main à partir de papier à dessin et de roseaux, se balançant doucement dans une brise estivale du comté de Charlotte.

Breath est un travail en cours d’Ann Manuel. La partie massive de l’œuvre qu’elle est en train d’installer s’appelle Mumuration. (Julia Wright/CBC)

« C’est un cabinet de curiosités ici », a déclaré l’artiste Ann Manuel, tirant un rideau noir à l’arrière du loft pour révéler des tas de prototypes de coquelicots en papier, de lys et d’ancolie sauvage à divers stades de construction, fabriqués à partir de matériaux tels que le papier, soie, laine et outils de modelage, y compris un stylo 3D.

Elle fait tournoyer une fleur de cardère d’un demi-mètre de long, construite pétale par pétale à partir de papier japonais délicat. « Vous ne savez jamais ce qui est suspendu dans la grange. »

Cette cardère – une mauvaise herbe sauvage en bordure de route – est fabriquée à la main pétale par pétale à partir de papier kozuke japonais délicat. C’est l’une des centaines de gousses et de fleurs qui constitueront l’œuvre achevée. (Julia Wright/CBC)

« Un événement discret »

Breath est le titre provisoire d’une installation artistique à grande échelle en cours de réalisation par Manuel, un artiste primé qui a travaillé pendant plus de trois décennies en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Europe et en Asie et qui réside actuellement à Fredericton.

L’œuvre, qui s’intitulait à l’origine Forecast, a été inspirée par l’expérience d’être témoin du dernier souffle de sa mère – et du dernier souhait de sa mère de voir les fleurs de son jardin préservées d’une manière ou d’une autre.

« Cela semblait être un événement tellement puissant et singulier », a déclaré Manuel. « Un événement silencieux – mais essentiel pour tout. J’ai pensé, ‘comment puis-je travailler avec le souffle dans mon travail? Je ne peux pas le peindre, je ne peux pas en faire une impression.’

Alors j’ai pensé : ‘Je dois faire une installation qui incarne cela d’une manière ou d’une autre.' »

Certaines des centaines de fleurs de papier à dessin fabriquées à la main, qui sont maintenues ensemble avec des roseaux, qui constituent une section de l’installation artistique. (Julia Wright/CBC)

Après la fermeture du musée — une œuvre dans les limbes

En 2018, elle a proposé avec succès l’idée au Musée du Nouveau-Brunswick : un « jardin ascendant » fait de cosses de graines, où les visiteurs peuvent se promener parmi les différentes salles du jardin. Le Conseil des arts du Canada et Arts NB ont également vu la graine de l’idée brillante, la finançant avec diverses subventions.

MONTRE | Seule une poignée de personnes ont vu cette œuvre d’art : voici votre chance : Cette grange contient une installation artistique secrète L’énorme travail en cours de l’artiste de Fredericton Ann Manuel, provisoirement intitulé Breath, reflète l’influence apaisante de la nature.

Manuel s’est mis au travail sur l’installation, qui a été spécialement conçue pour la galerie inférieure du Musée du Nouveau-Brunswick et dont l’ouverture est provisoirement prévue en 2020.

Cela s’est également produit lorsque le musée provincial de Market Square fermait pour des expositions, pour ne jamais rouvrir.

Avec la pandémie qui menaçait les artistes et une destination pour son travail dans les limbes, Manuel s’est retrouvée à retenir Breath – apparemment indéfiniment.

L’ancien site du Musée du Nouveau-Brunswick à Market Square, où Ann Manuel’s Breath devait être exposé en 2020. (Julia Wright/CBC)

« J’étais presque incrédule », a déclaré Manuel.

Sa bourse du Conseil des Arts du Canada dépendait de la tenue d’une exposition. Elle avait également besoin d’une documentation photographique du travail terminé si elle voulait expliquer le concept aux futures galeries et bailleurs de fonds.

« C’était comme un poids sur mon dos », a-t-elle déclaré.

Le temps de respirer

Peu à peu, elle s’est rendu compte que la seule façon de lever ce poids serait de trouver un endroit pour installer l’œuvre et la documenter, même si ce n’était pas dans l’espace public de la galerie qu’elle avait initialement envisagé.

« Il y a beaucoup de choses que je pourrais être sur mon lit de mort et que je ne regrette pas, mais je pense que je regretterais de ne pas avoir résolu ce problème visuel, tu sais? »

La solution est venue lorsqu’un « cher ami » a proposé à Manuel d’utiliser la grange comme studio.

Manuel a consulté des amis et d’autres artistes sur la façon de créer des motifs et de construire les cosses de graines et les fleurs qui composent Breath. (Soumis par Ann Manuel)

« Le projet a alors eu plus de temps pour respirer – et les idées et les paramètres ont changé », a-t-elle déclaré.

Avec l’aide d’autres amis, elle a fabriqué des centaines de gousses et de fleurs. Elle a passé des heures perchée sur des échelles et des échafaudages dans la grange, suspendant des fleurs dans diverses configurations au plafond, ajustant la hauteur de chaque ligne de monofilament jusqu’à ce qu’elle atteigne son flux parfait.

« Chaque fois que je fabrique un de ces petits pétales, je pense qu’on ne peut pas s’approcher de ce que Mère Nature peut faire. Les humains peuvent essayer de le reproduire, de le copier, de le peindre, peu importe », a-t-elle déclaré. .

« Le mieux que vous puissiez faire est d’essayer de créer ce sentiment. »

Chaque pièce délicate doit être accrochée à la main, a déclaré Manuel, ce qui rend l’installation de la pièce complexe. (Julia Wright/CBC)

La bénédiction d’une exposition annulée

Alors qu’elle créait l’œuvre seule dans la grange, Manuel en vint à réfléchir à ce qu’elle appelle « la bénédiction d’une exposition annulée ».

L’art, a-t-elle réalisé, peut avoir un impact et une beauté même s’il n’est vu que par une petite poignée d’amis de confiance – ou par personne du tout.

L’art peut avoir un impact, même s’il n’est jamais exposé dans une galerie ou un musée. (Julia Wright/CBC)

« Je n’ai besoin de personne pour le voir, vraiment », a-t-elle déclaré.

Bien que le travail en cours actuel ne soit pas ouvert au public, elle joue avec l’idée d’installer le travail fini dans un bâtiment abandonné quelque part dans sa province natale de Terre-Neuve – où l’espace ne serait limité que par son imagination, et non les règles ou les contraintes de la galerie s’appliqueraient.

Quoi qu’il arrive, dit-elle, se déroulera comme il se doit, en son temps.

Le processus lui a appris à « voir la sagesse de la nature dans tout ce que nous traversons dans la vie ».

« Tout processus de la vie, la nature le fait déjà. Et beaucoup plus éloquemment, tranquillement et gracieusement. »