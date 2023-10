Une station de métro abandonnée et effrayante, scellée pendant 60 ans, cache un incroyable secret.

Une partie du métro de Notting Hill Gate a été fermée pour réaménagement dans les années 1950 et une partie est toujours fermée aujourd’hui.

Une station de métro abandonnée et effrayante, fermée pendant 60 ans, cache un incroyable secret Crédit : Flickr/Mikey Ashworth

Une partie de Notting Hill Gate a été fermée pour réaménagement dans les années 1950. Crédit : Flickr/Mikey Ashworth

Des affiches publicitaires de l’époque où elles se trouvaient encore dans le métro Crédit : Flickr/Mikey Ashworth

L’un des couloirs reliant les lignes de train a été rendu inutilisable par la décision de le maintenir fermé.

Mais lors d’un entretien de routine il y a quelques années, des affiches vieilles de plusieurs décennies ont été découvertes.

Alors que certains étaient des publicités pour des produits à l’époque, d’autres étaient des œuvres d’art et des panneaux d’affichage de films.

Les murs colorés conduisaient autrefois les navetteurs vers d’anciens ascenseurs, qui ne sont plus utilisés à la gare et sont restés intacts depuis leur fermeture.

Et pour ceux qui utilisent Notting Hill Gate actuellement, ils ignoreraient complètement l’itinéraire.

Les travaux réalisés dans les années 50 visaient à permettre aux passagers d’accéder à la fois à la ligne Circle and District (C&D) et à la ligne Central par une seule entrée.

À l’origine, les voyageurs souhaitant emprunter la ligne C&D devaient entrer dans la gare par une autre rue de la capitale.

Alors que les améliorations et les fermetures partielles permanentes ont permis d’accéder aux deux lignes via l’entrée de la ligne centrale.

Les images ont été publiées après que des explorateurs locaux ont découvert des parties invisibles d’un tunnel à Llandudno, au Pays de Galles.

Des clichés effrayants montrent à quoi ressemble MILES à l’intérieur de l’espace souterrain sombre.

Et le tunnel de Drewton, dans le Yorkshire, est inutilisé depuis 60 ans et on dit désormais qu’il possède son propre climat.

Avec une longueur de 2 km, Drewton est le plus long tunnel inutilisé du Royaume-Uni.