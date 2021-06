À l’intérieur d’une rue ravagée par les rats où des rongeurs «de la taille de CHATS» laissent les habitants trop effrayés pour sortir

Des rats de la « taille des chats » ont ravagé une rue britannique – laissant les habitants trop effrayés pour quitter leurs maisons.

Les résidents terrifiés de Derby sont en proie à des rongeurs intrépides de 14 pouces – les habitants racontent même comment ils se sont défendus contre les parasites « sans peur » avec des planches de bois.

Trois rats ont été repérés près de Whiston Street à Derby Crédit : SnapperSK

Les pourboires à la mouche sont courants sur Whiston Street, les habitants suppliant le conseil de les aider Crédit : SnapperSK

Jackie Titterton, 66 ans, utilise du bois pour effrayer les rats près de chez elle Crédit : John Siddle

Les modestes Whiston Street et Oak Street à Derby ont été ravagées par la vermine après être devenues un dépotoir pour les bennes basculantes effrontées.

Jackie Titterton, 66 ans, a raconté au Sun Online comment les habitants de la région bloquaient leurs drains dans le but d’empêcher les rats d’entrer – et a montré comment elle avait utilisé un énorme morceau de bois pour les effrayer.

« J’en ai marre de vivre ici. Nous sommes juste envahis par les rats et les souris. C’est de pire en pire », a-t-elle déclaré.

« Les rats ont la taille d’un chat, ils sont énormes. Je regardais par la fenêtre et j’ai vu un rat traîner une pizza entière jusqu’à un trou d’homme.

« Personne ne nous écoute. Nous avons besoin d’aide. »

Suppliant Sun Online de l’aider à faire honte aux chefs de conseil, Shane McDuffus, 48 ​​ans, a déclaré : « C’est putain de sale ici. C’est dégoutant.

« Il y a des dizaines de rats, ils sont énormes – leurs queues mesurent dix pouces de long.

« L’endroit est complètement criblé. La nuit, ils sont partout. Vous vous réveillez le matin et il y aura une demi-douzaine de morts sur la route. »

Dix minutes seulement après son arrivée dans la rue Whiston Street, 12 rats ont été repérés, dont un se précipitant dans la cave d’un propriétaire.

Des rats et des souris ont également été vus courir dans des espaces verts jonchés d’ordures et un rat a même été aperçu face à un pigeon.

Le copain Michael Walsh, 44 ans, a ajouté: « C’est un trou ***. J’ai vécu ici toute ma vie. Au cours des 15 dernières années, il s’est détérioré en un dépotoir.

« Personne n’utilise les bennes, ils utilisent la rue. Ma mère a vécu ici toute sa vie et elle pense vendre et partir.

« Cela ne fera qu’empirer ici à moins que le conseil ne fasse quelque chose. »

Les habitants ont raconté aujourd’hui à quel point des images horribles montrant un rat et un corbeau face à la nourriture n’étaient que la pointe de l’iceberg – et comment ils utilisent des planches de bois pour chasser les parasites.

Hier, des images ont vu le corbeau et l’énorme rat se battre dans Whiston Street.

Les habitants disent que la vermine est « intrépide » – et agissent comme s’ils étaient en charge.

Shane McDuffus (L) et Michael Walsh, tous deux de Derby, sont dégoûtés par la façon dont la zone est devenue et l’ont décrite comme un « dépotoir » Crédit : SnapperSK

Whiston Street a été surnommée «l’une des pires de Derby» Crédit : SnapperSK

Aneka Buctkaur a expliqué qu’elle craignait de sortir en disant : « Ils sont complètement intrépides.

« C’est comme s’ils étaient aux commandes. Ils ne sont pas du tout dérangés. »

La tante d’Aneka, Aruna, 50 ans, a vécu à Oak Street toute sa vie.

Elle a déclaré que la pandémie avait aggravé le basculement des mouches dans la région.

« Les gens conduisent dans la région et jettent leurs ordures », a-t-elle déclaré.

« J’en ai marre, pour être honnête.

« À la fin de la semaine, les ordures sont entassées. Le conseil doit installer des caméras et les contrôler. »

Le commerçant Jas Rattu, dont le magasin de téléphonie est adossé à Whiston Street, attribue l’infestation de rats aux déversements de mouches.

« Les gens jettent leurs ordures partout », a-t-il déclaré.

« Il y a beaucoup de plats à emporter qui n’utilisent pas leurs poubelles. Ils ne font que jeter leurs déchets dans la rue.

« À la fin de la semaine, tous les déchets s’empilent et les rats sortent. »

Les habitants ont décrit les rats de la région comme « intrépides » Crédit : SnapperSK

Les sacs poubelles sont retirés des rues Crédit : SnapperSK

Whiston Street et Oak Street se trouvent dans l’une des zones les plus criminelles de Derby.

Selon les statistiques de la police, la région est ravagée par la drogue, le vol et les déversements de mouches.

La région dans laquelle il se trouve, Rose Hill, a vu 301 crimes signalés en avril 2021 – les données les plus récentes disponibles – les comportements antisociaux et les infractions violentes et sexuelles étant les plus courants.

Cela se compare à 179 dans les villes voisines de Sinfin et Osmaston, et à 262 dans le centre-ville de Derby.

Un porte-parole du conseil municipal de Derby a déclaré: « L’équipe StreetPride du conseil municipal de Derby n’a reçu aucun rapport ou plainte concernant

ces rues en 2021.

« Cependant, cette zone est un hotspot connu qui est régulièrement visité par nos

Les agents et notre équipe de protection publique ont émis un certain nombre de FPN pour des infractions de déversement de mouches sur Oak Street et Whiston Street au cours des 6 derniers mois.

« L’équipe revisitera à nouveau la zone et prendra les mesures nécessaires pour enquêter sur le déversement de mouches à la recherche de preuves de culpabilité, puis organisera l’élimination de tout déchet sur les terres publiques.

« Tout déversement de mouches sur une propriété privée nous oblige à signifier un avis aux propriétaires fonciers ou à eux d’enlever les déchets.

« Le Conseil propose un service de lutte antiparasitaire payant aux résidents et aux propriétaires sur demande, des conseils peuvent être donnés aux résidents concernant la prévention et le traitement des problèmes de parasites.

« Nos services environnementaux et notre équipe StreetPride comptent sur les incidents de déversement de mouches signalés pour que nous puissions prendre des mesures immédiates.

« Nous prenons très au sérieux les pourboires volants et quiconque choisit de salir notre ville et se fait prendre peut s’attendre à recevoir un avis de pénalité fixe ou à être poursuivi. »