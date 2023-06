À l’intérieur d’une rue autrefois florissante qui s’est transformée en une ville fantôme – avec plus de magasins fermés que d’entreprises ouvertes

Les RÉSIDENTS d’une grande rue autrefois prospère se sont plaints que leur maison s’est transformée en une ville fantôme.

Les habitants découragés de Grimsby ont vu la région changer radicalement avec plus de magasins fermés que d’entreprises ouvertes.

Les habitants de Grimsby ont vu la région changer radicalement Crédit : MEN Media

Les volets sont baissés sur un certain nombre de magasins, y compris d’énormes points de vente Crédit : MEN Media

Le pub populaire The White Bear a également été fermé ces dernières années Crédit : MEN Media

Certaines des entreprises indépendantes dont la ville était autrefois connue ont disparu au milieu de la crise du coût de la vie.

Environ 40 unités commerciales de la ville portuaire sont actuellement à l’abandon avec seulement de vieilles signalisations et des souvenirs de temps meilleurs visibles.

D’énormes bâtiments sont vides ainsi que de minuscules unités avec leurs volets bien fermés.

Ceux-ci incluent ce qui était un pub populaire et un magasin indépendant pour bébés et vêtements.

L’arpenteur agréé Lawrence Brown, qui dirige la société immobilière Scotts, a déclaré à Grimsby Live : « Freeman Street reflète le commerce de détail, pas seulement ici, mais dans tout le Royaume-Uni.

« Les gens évoluent dans leur façon d’acheter et, en tant que consommateurs, la société fait plus d’achats sur Internet.

« Les unités vides en sont malheureusement le résultat. »

Mais il a dit qu’il y avait des raisons d’être positif à propos de Freeman Street.

Lawrence a poursuivi: « Cependant, il offre une variété de magasins que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

« Il existe des opportunités d’acheter des choses que vous ne pouvez pas obtenir en ligne auprès de commerçants qui sont nouveaux dans la région ou même dans le pays, ce qui est formidable.

« On ne veut pas la même chose que tout le monde et cette rue est un peu différente de partout ailleurs avec ses épiceries européennes et asiatiques par exemple. Personnellement, je trouve ça génial. »

Cela survient alors que les habitants de Collyhurst à Manchester ont l’impression d’avoir été « oubliés » par leur conseil au milieu d’un manque « chronique » d’investissement dans la région.

Et un point chaud de shopping autrefois florissant à Sheffield est maintenant plein de magasins fermés après une vague de fermetures.

Une combinaison de coûts énergétiques élevés et d’un passage aux achats en ligne pendant et après la pandémie a signifié que de nombreux magasins de rue ont eu du mal à survivre.

Selon le Center for Retail Research, quelque 15 000 magasins devraient fermer cette année.