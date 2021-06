À l’intérieur d’une prison infernale pleine de terroristes et de violeurs tenant le mari de Caroline Crouch

Le mari de CAROLINE Croupton a été envoyé dans une prison infernale abritant des violeurs et des terroristes – mais sera dans l’aile « VIP » pépère.

Babis Anagnostopoulos, 33 ans, qui a comparu devant le tribunal hier a été emmené à la prison de sécurité maximale de Korydallos.

🔵 Lisez notre blog en direct de Caroline Crouch pour les toutes dernières mises à jour…

Anagnostopoulos conduit du tribunal à la prison de Korydallos Crédit : Athéna

Des centaines de prisonniers vivent dans des conditions sordides en prison

Des détenus allument des feux pour protester contre les conditions Crédit : AFP

Le pilote d’hélicoptère qui a avoué le meurtre du jeune homme de 20 ans chercherait à échapper à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre.

Il a été arrêté par la police jeudi et a admis avoir tué Caroline dans un accès de rage.

En quittant le tribunal, il s’est à nouveau excusé pour son crime, rapporte Proto Thema.

Anagnostopoulos est revenu à la prison vers 21h30 et a été emmené dans ce qui serait connu comme l’aile « VIP » pour héberger les prisonniers ayant besoin de protection.

Il a évité les ailes principales de la tristement célèbre prison dont les conditions sordides l’ont amenée à être condamnée comme un enfer sans loi.

La prison surpeuplée est effectivement gérée par des gangs avec des détenus qui errent dans les coulisses, vendant ouvertement de l’héroïne et battant les rivaux avec des tuyaux et des fouets.

TROU D’ENFER VOLATIL

Un récent rapport du Conseil de l’Europe sur la prison la qualifie de « volatile et alarmante ».

La prison a quatre grandes ailes contenant chacune 431 prisonniers, composées d’un seul agent pénitentiaire qui n’avait aucun contrôle sur eux.

Sept prisonniers sont enfoncés dans des cellules de 9 mètres carrés contenant des matelas et des couvertures sales, infestés de punaises de lit et de moisissures sur les murs et le plafond.

L’hôpital pénitentiaire conçu pour contenir 60 patients, en avait 200 en même temps, entraînant la propagation de maladies mortelles telles que la tuberculose parmi les patients.

Les prisonniers malades, dont beaucoup séropositifs, ont été forcés de dormir sur des matelas par terre et il n’y a pas de chambres individuelles, même pour les plus âgés ou les plus malades.

Au fil des ans, il y a eu plusieurs émeutes et protestations contre les conditions de détention, les prisonniers ont même incendié certaines parties de la prison.

Shameless Anagnostopoulos a fait une offre pour ne pas être détenu avant son procès, affirmant qu' »il n’y a aucune preuve de ma culpabilité pour les crimes dont je suis accusé », rapporte in.gr.

Les conditions insalubres à l’intérieur de la prison ont été condamnées

La prison à sécurité maximale abrite des terroristes et des délinquants sexuels Crédit : Getty

Anagnostopoulos est détenu dans une partie pépère de la prison Crédit : LNP

Les détenus vivent dans des cellules surpeuplées

Auparavant, il n’avait montré aucune émotion alors qu’il passait devant une foule criant « pourriture en prison » alors qu’il était menotté et portant un gilet pare-balles.

Il a été accusé du meurtre de Caroline et risque une peine d’emprisonnement à perpétuité pour l’avoir étranglée après avoir précédemment désarmé la vidéosurveillance dans la maison.

Anagnostopoulos avait précédemment admis qu’il « avait perdu son sang-froid » lorsque sa femme l’avait menacé de le quitter et de prendre leur petite fille.

Ce que nous savons:

Son avocat Alexandros Papaioannidis a déclaré : « C’est un long interrogatoire et toutes les clarifications nécessaires ont été données.

« L’accusé a répondu à plusieurs questions. Il n’a pas modifié ses allégations par rapport à son témoignage préalable au procès et d’autres éléments de preuve ont été portés à notre attention.

« Je transmets ses excuses. Il a conclu lors de son témoignage: « J’aimerais pouvoir remonter le temps mais malheureusement je ne peux pas. »

« Il a demandé sa punition et affirmé qu’en aucun cas il n’y a de complice.

« L’accusé a donné sa propre vision de ce qui s’est passé. Ce qu’il a fait a été guidé par le bien-être de son enfant.

« Il veut prendre en charge la garde de l’enfant pour qu’il aille aux deux familles ».

Le couple s’est rencontré quand Caroline était adolescente

Le joueur de 33 ans a blâmé Caroline pour ses actions Crédit : Tim Stewart

Caroline est décédée le 11 mai à son domicile de Glyka Nera

Lors de sa comparution devant le tribunal, il a demandé un examen expert de la caméra qui se trouvait à l’intérieur du domicile du couple à Glyka Nera afin d’établir quand la carte mémoire a été retirée, dans le but de prouver que son crime n’était pas prémédité mais s’est produit dans rage.

Il a soumis une deuxième demande demandant la convocation de témoins de l’environnement du couple dans le but de renforcer son affirmation selon laquelle il entretenait de bonnes relations avec Caroline.

Anagnostopoulos a continué à blâmer Caroline en disant que son « comportement avait changé » et qu’elle était « agressive » envers lui.

C’est à ce moment-là qu’il a suggéré à tous les deux de suivre une thérapie, mais Caroline « trouvait des excuses pour ne pas y aller et a finalement arrêté », a-t-il déclaré.

S’il parvient d’une manière ou d’une autre à convaincre le tribunal, sa peine pourrait être réduite à un maximum de 15 ans.

Mais les procureurs souligneront les préparatifs élaborés qu’il a faits pour désarmer les caméras de sécurité et donner l’impression que la maison a été saccagée par des voleurs après l’avoir tuée, a déclaré Kathimerini.

Anagnostopoulos a ensuite passé 38 jours à maintenir la mascarade, notamment en serrant la mère de Caroline dans ses bras à son mémorial.

Anagnostopoulos quitte le tribunal aujourd’hui Crédit : LNP

Anagnostopoulos a affirmé que des voleurs avaient tué sa femme Crédit : pixel8000

Caroline photographiée avec son bébé Lydia Crédit : Tim Stewart

Il a dit qu’il souhaitait pouvoir remonter le temps Crédit : pixel8000

Il a également admis avoir organisé un faux vol après qu’elle eut menacé de divorcer et d’emmener leur fille Lydia, âgée de 11 mois.

Anagnostopoulos a également été accusé d’avoir tué leur chien, dans le cadre de sa tentative de dissimuler le crime, et d’avoir également menti à la police au sujet du vol.

Le meurtre a choqué la Grèce et le récit d’Anagnostopoulos de ce qui s’est passé a d’abord suscité un élan de sympathie pour lui et les familles impliquées.

Mais cela s’est transformé en colère généralisée lorsqu’il a avoué le crime après avoir maintenu sa mascarade.

Anagnostopoulos est également accusé d’avoir déposé une fausse plainte concernant le vol et d’avoir menti à la police.

À son arrivée au tribunal, l’un des avocats d’Anagnostopoulos a annoncé qu’il avait déjà abandonné l’affaire.

Les parents au cœur brisé de Caroline, David et Susan, ont promis de s’occuper de Lydia et ont juré que « les souvenirs de sa mère vivront pour toujours ». Un juge doit décider qui s’occupera de l’enfant.

Dans leur première interview depuis qu’elle a été assassinée, ils ont parlé de la « vie merveilleuse » qui l’attendait et qui lui a été brutalement enlevée.

Ils étaient trop désemparés pour faire le voyage depuis Alonissos, l’île grecque où Caroline a grandi.

Leur avocat Thanassis Hamanis, cependant, a comparu devant le tribunal pour tenter d’obtenir la garde de Lydia afin qu’elle puisse être élevée par ses grands-parents.

Le tribunal de 33 ans a quitté escorté par la police Crédit : LNP

Anagnostopoulos a admis avoir organisé un vol dans le but de dissimuler le crime Crédit : Athéna

L’homme de 33 ans a avoué avoir tué Caroline Crédit : LNP

Caroline a été étouffée par son mari Crédit : Fourni en tant que service technique. Non est implicite ou déduit.

Des flics antiterroristes ont gardé Anagnostopoulos alors qu’il était conduit devant le tribunal Crédit : Athéna

Des manifestants rassemblés devant le tribunal d’Athènes Crédit : AP

Lydia est actuellement prise en charge par la mère enseignante du pilote et le père architecte à Athènes et ils ont également exprimé le désir de l’élever.

Après le meurtre du 11 mai, il a affirmé que Caroline avait été victime d’un gang qui avait fait irruption dans leur maison à Glyka Nera, à Athènes.

Il a été décrit comme un « acteur de premier plan » par la police alors qu’il faisait semblant d’être dévasté par la mort de sa femme pendant 38 jours.

Un psychologue de la police l’a décrit comme « très malade » et a déclaré qu’il n’avait montré « aucune émotion » lorsqu’il s’adressait aux enquêteurs, rapporte in.gr.

Mais plus tard, il a craqué et est devenu furieux après une interview télévisée donnée par un psychologue que Caroline avait vu.

Eleni Mylonopoulou a révélé que le couple avait des tensions dans leur relation.

Les parents de Caroline ont déclaré qu’elle avait une « vie merveilleuse » devant elle Crédit : Tim Stewart

Ses parents veulent élever Lydia sur l’île en Grèce où ils vivent Crédit : pixel8000

Son histoire a été anéantie lorsque les flics se sont rendus à Alonnisos, où un service commémoratif pour Caroline a eu lieu.

Ils lui ont demandé de les suivre afin de donner un nouveau témoignage sur l’enquête sur le meurtre.

Il est rapporté qu’il a dit aux flics qu’il avait « paniqué » lorsqu’il a réalisé qu’il avait tué Caroline après l’avoir maintenue au lit alors que le couple se disputait tard dans la nuit.

Il a dit qu’il l’avait tuée dans un accès de rage après qu’elle eut menacé d’emmener leur fille.

« Je ne voulais pas aller en prison, parce que je voulais élever ma fille », aurait déclaré l’homme de 33 ans aux détectives.

A 4h01, la montre biométrique de Caroline qu’elle portait au poignet a enregistré une intense stimulation du pouls.

C’est à ce moment-là que Babis a commencé à attaquer sa femme, devant leur petite fille, alors que Caroline se débattait contre l’homme de 13 ans son aîné.

La courageuse Britannique s’est ensuite battue contre lui pendant dix minutes supplémentaires, jusqu’à ce que sa montre enregistre que son cœur s’était arrêté de battre à 4h11.

Babis a ensuite placé leur fille de manière écoeurante à côté de sa défunte mère dans le but de créer une scène de crime plus convaincante, a déclaré la police.

Il a même admis avoir tué le chiot de la famille afin de rendre la scène du crime plus plausible.

Les parents désemparés de Caroline, David et Susan, ont parlé de leur espoir pour l’avenir de leur petite-fille de 11 mois lors de leur première interview depuis sa mort avec le Daily Mail.

« Susan et moi passerons le reste de notre vie à veiller à ce que justice soit rendue et à veiller à ce que sa petite fille Lydia soit élevée avec tous les avantages que nous pouvons lui donner et que les souvenirs de sa mère restent à jamais », a déclaré David. la publication.

L’homme de 78 ans se souvient fièrement de la jeune maman qui a été « cruellement enlevée au début de ce qui devait être une vie merveilleuse ».