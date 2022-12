À l’intérieur d’une petite île britannique dont les 30 habitants n’ont TOUJOURS pas fêté Noël en raison d’une tradition séculaire

BIEN QUE la plupart des Britanniques rangeront leurs décorations de Noël, les salles seront toujours décorées sur cette petite île britannique.

Les 30 résidents vivant à Foula, en Écosse, ne se sont pas encore assis pour leur dîner de dinde ou ont ouvert leurs cadeaux.

L’île isolée de Foula, en Écosse, n’a toujours pas fêté Noël Crédit : Getty

Les habitants n’ouvrent leurs cadeaux qu’en janvier – près de deux semaines de retard sur le Royaume-Uni Crédit : Getty

L’île isolée suit toujours l’ancien calendrier julien Crédit : Getty

Les jeunes attendent depuis plus longtemps que la plupart l’arrivée du Père Noël Crédit : Getty

Les habitants respectent toujours une tradition séculaire qui les voit célébrer le jour de Noël avec près de deux semaines de retard.

Située à 20 miles à l’ouest du continent Shetland, l’île rurale reste fermement ancrée dans le passé – littéralement.

Foula suit toujours l’ancien calendrier julien, ce qui signifie que l’île a 12 jours de retard sur le reste de la Grande-Bretagne.

Plutôt que d’adopter le calendrier grégorien aux côtés du Royaume-Uni en 1752, ils ont continué à rouler avec leurs jours de fête habituels.

Les anciennes traditions de l’île signifient que Yule est célébré le 6 janvier au lieu du 25 décembre.

Cela repousse inévitablement aussi le jour de l’An de Foula, les habitants levant plutôt leur verre le 13 janvier.

L’isolement associé à leur style de vie unique a permis aux insulaires de garder une emprise sur leurs fortes traditions nordiques.

Les habitants de Foula étaient les derniers locuteurs connus de la langue norn, un dialecte qui s’est éteint en 1800.

Leurs coutumes historiques simples et durables se reflètent encore dans leurs célébrations festives des siècles plus tard.

Cela signifie que le jour de Noël est très différent des moments flashy Instagrammables auxquels les Britanniques se sont habitués.

Le 6 janvier, les insulaires se rassemblent dans une maison pour célébrer et échanger des cadeaux et des salutations les uns avec les autres.

Il ne reste qu’une poignée d’enfants – qui ont été contraints d’attendre plus longtemps que le reste du monde pour que le Père Noël arrive.

Le local Stuart Taylor a déclaré: “Ce sont tous les autres qui ont changé – pas nous.

“Nous ne sommes pas uniques – d’autres parties du monde, telles que des régions de la Russie, célèbrent toujours l’ancien calendrier

“Le 6, les familles ouvrent leurs cadeaux chez elles et puis le soir on finit tous dans la même maison.

“C’est la même chose au Nouvel An le 13 – nous visiterons les maisons les uns des autres et finirons à une.

Les 30 résidents se rassemblent dans une maison pour célébrer ensemble les festivités Crédit : Getty

La petite île est située au milieu de l’océan Atlantique

Les habitants vivent sans magasins, pubs et liaisons de transport fiables Crédit : Getty

“Cette tradition ne va pas s’arrêter ici. Les enfants ont été élevés pour attendre leurs principaux cadeaux le 6”.

Les résidents restent dans l’adoration de leur puissant héritage et sont résolument fiers de leur folklore, de leur musique et de leurs festivités.

La petite île – seulement trois milles et demi de long et un demi-mille de large – n’a été introduite à l’électricité et à l’eau courante qu’au début des années 80.

Foula, qui signifie “île aux oiseaux” en norrois, dispose actuellement d’un système d’énergie renouvelable soutenu par du diesel.

Malgré sa modernisation constante, l’île manque toujours de magasins, de pubs ou de liaisons de transport fiables.

Il est si isolé que l’ancien ministre de l’Église d’Écosse, Tom Macintyre, a dû abandonner ses tentatives d’atteindre Foula pour un service de Noël en raison de conditions météorologiques terribles.

Il n’a organisé qu’un seul mariage et un seul enterrement sur l’île au cours de ses cinq années à la tête.

Mais les habitants hospitaliers ne laissent jamais le révérend partir les mains vides – car ils lui offriraient des agneaux et des pâtisseries.

Foula s’est également prêté comme lieu de tournage du classique de Michael Powell de 1937, The Edge of the World.

La beauté naturelle et l’éloignement de l’île se sont avérés le cadre idéal pour dépeindre le dépeuplement des îles écossaises.

Foula a 12 jours de retard sur le Royaume-Uni car il n’a pas adopté le calendrier grégorien Crédit : Getty

L’eau courante et l’électricité n’ont été apportées à Foula qu’au début des années 80 Crédit : Getty Images – Getty