À l’intérieur d’une nouvelle marque de bunkers apocalyptiques de 30 millions de livres sterling avec unité de décontamination et héliport alors que Poutine menace de bombarder l’Ouest

Une toute nouvelle gamme de bunkers apocalyptiques de 30 millions de livres sterling équipés de modules de décontamination et d’héliports a été dévoilée.

Alors que Poutine continue de menacer de bombarder l’Occident, les ultra-riches peuvent désormais débourser des millions pour se protéger et protéger leurs milliards d’une guerre nucléaire ou de futures pandémies apocalyptiques.

Les clients peuvent choisir de faire construire le bunker à côté ou sous leur maison existante 1 crédit

Le nouveau design futuriste adopte une approche contemporaine minimaliste 1 crédit

Les clients fortunés devront débourser 30 millions de livres sterling pour le nouveau design à la pointe de la technologie 1 crédit

Les maisons sont conçues pour garantir que la vie continue « sans interruption » en cas de « perturbation » 1 crédit

Les bunkers souterrains fortifiés de luxe sont équipés d’alimentations en énergie et en air autonomes, d’une protection contre les explosions, d’unités de décontamination – et complétés par des espaces de vie chics.

Les résidences disposent également d’un coffre-fort avec une sécurité de niveau bancaire permettant aux clients fortunés de stocker des collections de chefs-d’œuvre d’art, d’or, d’argent liquide et d’autres objets de valeur.

Le développeur suisse Oppidum a déclaré que l’aménagement souterrain moderne est adapté aux “individus les plus puissants du monde” – et “offre un lieu de sécurité en cas de besoin”.

Aménagées d’une cheminée, de boiseries et de tapisseries faites à la main, les habitations sont conçues pour assurer la continuité de la vie “sans interruption” en cas de “perturbation”.

La société a déclaré que les structures sont “optimisées pour un style de vie quotidien ultra-luxueux, tout en étant préparées à toutes les menaces de surface”.

Les clients fortunés peuvent choisir de le faire construire à côté ou sous leurs maisons existantes – généralement sous le jardin ou l’allée.

Bien que les abris souterrains commencent à un prix de 8,2 millions de livres sterling, Oppidum a déclaré que le nouveau design à la pointe de la technologie – appelé Futurist – coûtera 30 millions de livres sterling.

Mais la société d’ingénierie a déclaré qu’elle pouvait construire n’importe quel espace de vie sécurisé imaginable, conçu pour les désirs et les besoins spécifiques de chaque client.

“Comme pour tous les nouveaux designs, la première priorité d’Oppidum est de protéger ce que les clients chérissent le plus, leurs proches et leurs amis, ainsi que des objets précieux et inestimables allant de l’intrinsèque à l’inestimable”, a déclaré la société.

Oppidum a déclaré que les bunkers sont conçus pour être “accessibles à tout moment facilement à quelques pas de là”.

L’architecte Marc Prigent a conçu Futurist en mettant l’accent sur la modernité.

Célèbre pour avoir créé certains des espaces les plus luxueux au monde pour des hôtels tels que le Ritz-Carlton et le Four Seasons, Prigent a imaginé le nouveau bunker comme espace de vie sécurisé – et galerie d’art moderne.

La société a expliqué : “Le tout nouveau futuriste d’Oppidum sert de château moderne avec une approche contemporaine agréable et minimaliste.

“Le futuriste est défini par des formes lisses et de ravissants murs incurvés avec une série de zones apaisantes judicieusement entrelacées.

“Alors que le précédent design de L’Heritage d’Oppidum est construit dans un style français classique, le futuriste opte pour le moderne ; incorporant des systèmes d’éclairage sophistiqués qui mettent délicatement en valeur le jour et la nuit à chaque période de 24 heures.”

Le fondateur et directeur général d’Oppidum, Jakub Zamrazil, a déclaré : “Bien que la protection et le confort soient des nécessités absolues, Oppidum reconnaît également que la vie est bien plus qu’une sécurité parfaite.

“L’Oppidum Futurist est une extension de la maison, un lieu privilégié pour mettre en valeur et conserver des pièces précieuses que le monde ne peut pas simplement recréer.”

Les résidences disposent d’un coffre-fort avec une sécurité de niveau bancaire permettant aux clients fortunés de stocker des œuvres d’art, de l’or, de l’argent et des objets de valeur 1 crédit

L’architecte Marc Prigent a conçu Futurist en mettant l’accent sur la modernité 1 crédit

Oppidum a déclaré que les bunkers sont conçus pour être “accessibles à tout moment facilement à quelques pas de là” 1 crédit