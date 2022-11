À l’intérieur d’une manifestation climatique allemande – à l’approche de la COP27

Rien n’est étranger27:46À l’intérieur d’une manifestation climatique allemande – à l’approche de la COP27

Cette semaine, nous vous emmenons dans les préparatifs d’un groupe d’activistes écologistes pour une manifestation afin de mieux comprendre le débat autour des tactiques militantes les plus effrontées du mouvement climatique.

La conférence de l’ONU sur le climat COP27 aura lieu à Charm el-Cheikh, en Égypte, à partir de dimanche.

La COP27 de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 2022 se tiendra du 6 au 18 novembre à Charm el-Cheikh, en Égypte. (GIC ARICCA/Twitter)

Les militants en Europe ont utilisé une variété de tactiques plus perturbatrices et effrontées pour attirer l’attention sur la crise climatique.

Ils ont jeté de la soupe et de la purée de pommes de terre sur des peintures d’artistes renommés comme Vincent van Gogh et Claude Monet, et se sont collés à une exposition de dinosaures au Musée d’histoire naturelle de Berlin. Ils ont également bloqué la circulation à Londres, entraînant d’importants retards dans les navetteurs.

Deux manifestants sont vus après avoir jeté de la soupe en conserve sur le célèbre tableau Tournesols de Vincent Van Gogh à la National Gallery de Londres, le 14 octobre. (Just Stop Oil/Associated Press)

Ces tactiques plus perturbatrices ont suscité la colère, amenant certains à se demander si ces perturbations aident ou nuisent à la lutte contre le changement climatique.

Avec:

Gilbert Rossier, partisan d’Extinction Rebellion.

Giordano Cioni, membre du chapitre allemand d’Extinction Rebellion.

Colin Davis, professeur de psychologie à l’Université de Bristol et militant climatique de longue date.

