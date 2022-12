À l’intérieur d’une maison effrayante de style film d’horreur abandonnée il y a 18 ans et laissée pour «nager dans la moisissure» avec une table toujours dressée pour le dîner

Jetez un coup d’œil à l’intérieur de cette propriété abandonnée effrayante qui reste figée dans le temps – avec la table à manger toujours dressée pour le dîner.

L’ancienne maison familiale en France ressemble maintenant au décor d’un film d’horreur post-apocalyptique après avoir été recouverte de moisissure.

La maison étrange en France a été laissée pourrir pendant 18 ans, la voyant recouverte d’une épaisse moisissure noire Crédit : Jam Press/@urbexguide

La table de la salle à manger reste froidement dressée dans la propriété figée dans le temps Crédit : Jam Press/@urbexguide

Des années de négligence ont fait des ravages sur l’ancienne grande maison familiale Crédit : Jam Press/@urbexguide

La moisissure a englouti chaque centimètre carré de la maison déserte Crédit : Jam Press Vid/@urbexguide

L’explorateur urbain Yannik, 21 ans, a osé fouiller l’intérieur du pad déserté depuis 18 ans pour documenter son déclin choquant.

Le TikToker, d’Allemagne, a trouvé la résidence pourrie qui a été comparée au décor du jeu vidéo effrayant Resident Evil.

Il a filmé son voyage terrifiant dans la maison en décomposition qui a été piégée dans le passé pendant près de deux décennies.

Yannik se dirige d’abord dans un couloir faiblement éclairé qui est recouvert de saleté et de crasse, tandis que des meubles s’accrochent encore pour la vie.

Armé uniquement de sa torche, le jeune homme de 21 ans se dirige ensuite vers une chambre qui a été noircie par d’épaisses couches de moisissure.

Des spores recouvrent les murs du sol au plafond, tandis qu’un lit double et d’autres meubles sont toujours à leur place d’origine.

L’explorateur urbain se dirige alors vers la cuisine qui est souillée par des années de négligence.

Une série d’objets aléatoires jonchent les plans de travail – comme si Yannik avait interrompu les anciens propriétaires en train de préparer de la bouffe.

Il a continué à explorer l’étrange maison, avant de tomber sur une grande salle à manger – qui était également consumée par une épaisse moisissure noire.

La table à manger à quatre places reste toujours en place, tandis que le papier peint se décolle après s’être accroché pendant près de deux décennies.

Le salon a été photographié dans un état similaire, avec des meubles autrefois de luxe laissés à pourrir.

Un piano majestueux, couvert de poussière et de saleté, est assis à côté d’une cheminée majestueuse mais maintenant rouillée et de canapés à motifs gâtés.

L’extraordinaire déclin de la propriété depuis que son nouveau moule locataire a pris le relais a laissé les utilisateurs des médias sociaux en admiration.

Le clip de Yannik est rapidement devenu viral, accumulant plus de 10 millions de vues et 442 000 likes.

Un utilisateur choqué a commenté: “Le fait que vous puissiez voir les spores voler autour de la caméra.”

Un autre a écrit: “On dirait que c’est sous l’eau. Vous nagez dans le moule.”

Un troisième a déclaré: “Vibes Resident Evil 7.”

Et un quatrième d’ajouter : “C’est dangereusement beau.”

Yannik a expliqué qu’il avait réussi à trouver des informations sur les anciens propriétaires après avoir cherché dans leur maison en ruine.

L’explorateur urbain a déclaré : « Vous ne savez jamais ce qui vous attend à l’intérieur de ces lieux.

“On a vraiment l’impression que le temps s’arrête un instant. Je n’ai jamais vu autant de moisissure dans une maison.

“Un ami de France m’a donné des indices sur l’endroit et après un certain temps, je l’ai trouvé via le satellite Google, alors j’ai juste pris un ami et nous avons conduit sept heures jusqu’à cet endroit.

“Sur place, nous avons trouvé des documents sur les anciens habitants qui y vivaient.

“La dernière date que j’ai trouvée était 2004 donc elle a été abandonnée à cette époque

“Ils ont tous les deux bien réussi dans leur vie – l’homme travaillait dans une banque de la ville mais je n’ai rien pu savoir sur le travail de la femme.

“La femme a joué quelques chansons au piano. Ils n’ont pas eu d’enfants et sont décédés en 2004.

“Depuis, personne ne s’est occupé de leur maison et en France, ils ont un système patrimonial vraiment bizarre, donc la maison est depuis tombée en ruine.”

Il a commencé l’exploration urbaine en 2019 et a décidé de documenter ses étranges découvertes devant la caméra alors qu’il voyageait à travers l’Europe.

Le jeune homme de 21 ans a expliqué qu’il se concentrait désormais sur la recherche de blocs abandonnés meublés, “où tout est laissé derrière”.

