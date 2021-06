À l’intérieur d’une maison du centre-ville qui a été «détruite» par des squatters qui «ont laissé des excréments» à Bristol

Des images CHOQUANTES montrent une propriété classée « détruite » par des squatters qui auraient laissé des excréments humains, de la nourriture partout et un langage offensant sur les murs – puis ont demandé 5 000 £ pour partir.

Après que des squatters aient causé d’importants dégâts à trois propriétés du centre-ville de Bristol, y compris des déchets et des graffitis, la police a appliqué vendredi dernier une ordonnance de fermeture citant « l’escalade de la criminalité et des comportements antisociaux ».

Des monticules d’ordures étaient éparpillés partout Crédit : BPM

La maison a été laissée dans un état « ignoble » Crédit : BPM

Lottie Watts, directrice de Worrall Road Estates qui possède l’une des propriétés endommagées, a déclaré à Bristol Live: « Ils ont laissé des excréments humains dans l’une des pièces, de la nourriture partout, ont détruit le bâtiment et laissé un langage menaçant et épouvantable sur les murs .

« Ils prétendent être une communauté civilisée, mais ce sont des gens ignobles qui sont hors de contrôle et qui ont causé beaucoup de mal et de perturbations à de nombreuses personnes. »

Le propriétaire a affirmé que les graffitis laissés sur les murs comprenaient des messages menaçant de retourner dans le bâtiment classé Grade II.

Elle a poursuivi: « Nous allons mettre en place des mesures de sécurité maintenant, mais le fait que nous soyons même obligés de le faire dans notre propre bâtiment et de » fermer les écoutilles « pour ainsi dire est franchement ridicule dans une société qui est censée être civil.

« Après Covid-19, de nombreux messages et pensées se sont répandus dans tout le pays pour aider les voisins et être plus gentils les uns envers les autres, mais le fait que ces personnes traitent d’autres étrangers de cette manière est méprisable. »

Mme Watts a déclaré qu’en négociant avec les squatters pour partir, ils ont demandé 5 000 £ à titre de compensation.

« Nous avons accepté leur demande, puis ils nous ont tournés en rond pendant une semaine avant de dire qu’ils n’avaient jamais eu l’intention d’accepter l’argent », a-t-elle poursuivi. « Nous avons essayé de travailler avec ces gens et ils se sont simplement moqués de nous.

« Laisser ensuite le bâtiment dans cet état dégoûtant est épouvantable.

Des excréments humains ont été laissés sur le sol d’une pièce Crédit : BPM

D’importants dégâts ont été causés à un mur Crédit : BPM

« J’espère que ces gens, un jour dans de nombreuses années, regarderont en arrière et auront honte d’eux-mêmes pour ce qu’ils ont fait.

« Nous espérons juste qu’ils nous laisseront tranquilles à l’avenir – nous voulons simplement continuer notre travail maintenant et mettre cela derrière nous. »

Mme Watts a félicité la police pour son soutien, la décrivant comme brillante et absolument merveilleuse.