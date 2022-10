À l’intérieur d’une maison d’été de 150 millions de dollars à vendre dans les Hamptons

Il n’a pas été facile de trouver un acheteur pour le complexe tentaculaire, qui comprend une résidence principale classique en bardeaux de style Hamptons, construite à l’origine il y a plus de 100 ans, et une résidence secondaire sur le terrain adjacent, construite au début des années 2000.

Le complexe, appelé La Dune, est susceptible d’être utilisé comme résidence d’été et puise dans un petit bassin d’acheteurs, probablement des milliardaires, qui pourraient se permettre de payer la facture. Même dans les Hamptons, les ventes de plus de 100 millions de dollars sont rares.

Un domaine en bord de mer à Southampton, coté à 150 millions de dollars, est la maison la plus chère à vendre dans les Hamptons – et a du mal à sortir du marché.

Le domaine est situé sur plus de 400 pieds de front de mer super-prime le long de Gin Lane, parfois appelée “plage du milliardaire”. C’est l’une des bandes de sable blanc les plus exclusives au monde.

Depuis 2016, la maison est sur le marché et hors du marché, et Blouin aurait fait face à une éventuelle procédure de forclusion et de faillite pour garder le contrôle du complexe.

Selon les archives publiques analysées par Jonathan Miller, président de la société d’évaluation et de conseil en immobilier Miller Samuel, seuls cinq complexes se sont vendus pour plus de 100 millions de dollars dans les Hamptons.

Il y a d’abord eu la méga-vente d’un domaine en bord de mer de 42 acres et 20 000 pieds carrés connu sous le nom de Fordune, situé à 90 promenade Jule Pond . L’ancien domaine familial Ford était initialement coté pour 175 millions de dollars en 2017 et est resté sur le marché pendant près de quatre ans avant de se vendre pour 105 millions de dollars en 2021, une remise de 40% mais toujours un record absolu pour les propriétés à un seul lot dans les Hamptons.

En 2022, une vente encore plus importante a éclipsé celle-ci lors de l’achat hors marché discret du 70 Cobb Road, enregistré à 118 millions de dollars. Ce complexe qui se trouve sur un ruisseau, et non sur l’océan, était composé de quatre lots contigus couvrant environ 21 acres. La vente comprenait deux maisons qui offraient ensemble plus de 32 000 pieds carrés d’espace de vie. Le méga-accord reste la deuxième vente la plus élevée des Hamptons de tous les temps.