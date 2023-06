À l’intérieur d’une maison cachée effrayante dans les bois remplie de poupées effrayantes déchirées en lambeaux après avoir été abandonnées pendant 30 ans

Une maison cachée SPOOKY dans les bois abandonnée pendant 30 ans a été découverte remplie de poupées effrayantes déchirées en lambeaux.

L’explorateur urbain professionnel Dave a eu le courage de voyager au milieu de nulle part et de faire le tour complet de la maison aux allures de film d’horreur.

Une maison effrayante abandonnée remplie de poupées effrayantes a été découverte au Canada Crédit : Jam Press/@freaktography

L’explorateur urbain professionnel Dave a filmé une visite complète de la maison d’horreur Crédit : Jam Press Vid/@freaktography

Les vieilles poupées effrayantes des années 80 et 90 sont la principale caractéristique bizarre de la maison Crédit : Jam Press/@freaktography

Les murs qui s’écaillent et les plafonds qui s’effondrent ajoutent à l’atmosphère effrayante Crédit : Jam Press/@freaktography

Le bâtiment en brique de deux étages se trouve dans une forêt éloignée de l’Ontario, au Canada, entouré d’arbres envahis par la végétation pour empêcher les intrus d’entrer.

Quelques poupées ont été vues éparpillées dans la cour avant prêtes à accueillir les visiteurs potentiels avec un accueil chaleureux.

Une vieille télé débranchée soigneusement posée devant une chaise en bois ajoute au décor extérieur.

Plus de poupées et d’animaux en peluche étaient sur le sol de chaque pièce, avec de nombreux animaux déchiquetés.

La maison est dans un grand séjour de délabrement et a été ouverte aux éléments naturels pendant des années.

Les murs bleus et roses qui s’écaillent, les sols qui s’effritent et les plafonds déchirés suggèrent que la propriété a été abandonnée depuis un certain temps.

La rouille sur tous les jouets et meubles ajoute une touche supplémentaire à l’atmosphère.

« Cette maison abandonnée est probablement l’un des endroits les plus étranges et les plus reculés pour une maison au hasard que j’aie jamais vue! » dit Dave.

« Compte tenu de la croissance des arbres et de l’état de l’ancienne allée, il semblerait que cela fait des décennies que personne n’a vécu dans cette maison, cependant, certains des éléments semblent un peu plus modernes, mais c’est à ce moment-là que j’ai réalisé le ‘ Les années 90, c’était il y a 30 ans et les choses avaient un peu plus de sens.

Alors que l’explorateur pénètre dans la maison, il est confronté à une poupée assise au bas d’un vieil escalier, suivie d’autres jouets éparpillés sur toutes les marches.

Une fois à l’étage, un fauteuil déchiré trône tout au bout du couloir, comme s’il attendait que sa prochaine victime s’assoie dessus.

Dans les chambres, des poupées sur des poupées, ainsi que des figurines Disney, des objets religieux, des livres et des portraits remplissent les sols poussiéreux.

« Il semblait que dans chaque pièce dans laquelle j’entrais, j’étais observé par les yeux de poupées effrayantes et d’animaux en peluche », a ajouté Dave.

Des seringues hypodermiques effrayantes encore dans leurs emballages ont également été trouvées.

Dave, qui passe par Freaktography en ligne, a partagé la visite effrayante avec ses 83 600 abonnés YouTube, qui ont trouvé la maison obsédante et sombre.

« Un bon endroit pour un film d’horreur », a écrit l’un d’eux.

Un autre a commenté: « Quel endroit bizarre … tous ces jouets mais pas beaucoup de bibelots pour adultes et des trucs comme ça.

« Merci d’avoir fait une randonnée aussi profonde dans la brousse pour nous faire voir cette maison de jouet folle ! »

« Maison sommaire là-bas Dave. Tellement de poupées. Le couple ressemblait à des poupées Barbie. J’ai aussi repéré quelques poupées Patch chou. Quel gâchis », a répondu une troisième personne.

Une maison aux États-Unis, cependant, a réussi à être encore plus effrayante car elle a été nommée « la maison la plus hantée du monde ».

Avec des sons étranges et des fantômes censés marcher dans les couloirs, les clients sont assurés de passer une nuit blanche à la Lizzie Borden House.

La tristement célèbre propriété de Fall River, dans le Massachusetts, est considérée comme l’une des maisons les plus hantées au monde et le lieu du plus grand mystère de meurtre non résolu d’Amérique.

Au Royaume-Uni, une femme qui vit dans la maison « la plus hantée » du pays a trouvé des ossements humains, des poignards et un chat momifié cachés à l’intérieur.

Caroline Humphries, 60 ans, a emménagé dans un pub vieux de 1 000 ans, l’Ancient Ramm Inn à Wotton-under-Edge, Gloucestershire, en 1968 – alors qu’elle n’avait que huit ans.

De nombreux animaux en peluche avaient des morceaux manquants ou étaient complètement déchirés en lambeaux Crédit : Jam Press/@freaktography

La maison et ses biens auraient été abandonnés il y a 30 ans Crédit : Jam Press/@freaktography

Les sols étaient entièrement recouverts de jouets, de détritus et de meubles cassés Crédit : Jam Press Vid/@freaktography

Dave a dit que des poupées effrayantes le « regarderaient » dans chaque pièce Crédit : Jam Press/@freaktography

Outise, un téléviseur débranché a été soigneusement placé devant une chaise en bois Crédit : Jam Press Vid/@freaktography