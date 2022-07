À l’intérieur d’une maison abandonnée bizarre dans un terrain «substantiel» qui pourrait être le vôtre pour seulement 75 000 £, mais il a une sombre surprise dans le jardin

Une maison abandonnée qui appartenait à un excentrique local bien connu devrait passer sous le marteau pour seulement 75 000 £ – mais son corps est enterré dans le jardin.

L’année dernière, Jake Mangle-Wurzel a exaucé son dernier souhait d’être inhumé chez lui à Huddersfield, dans le West Yorkshire.

Jake Mangle-Wurzle a été enterré dans son jardin Crédit : Hommes Syndication

Sa maison abandonnée est mise aux enchères pour 75 000 £ Crédit : Maison des ventes aux enchères Manchester

La propriété est encore très encombrée Crédit : Maison des ventes aux enchères Manchester

L’homme de 83 ans était connu dans la région comme étant un homme excentrique et unique qui, au fil des ans, a juré de passer ses journées à être un “fou professionnel”.

Jake a précédemment décrit son cottage délabré comme « inestimable » et a rempli la propriété de panneaux et de graffitis personnalisés qui représentaient sa personnalité humoristique.

Un pont-levis et une roue hydraulique uniques ont également été érigés devant sa maison qui a été impliquée dans deux incendies de maison dévastateurs au fil des ans.

De son vivant, le conseil local a ordonné à Jake de ranger sa cour, ce qui l’a amené à éliminer les inventions étranges et merveilleuses qu’il avait créées au fil des ans.

Après une bataille contre le cancer, le thésauriseur Jake est décédé en août de l’année dernière et a été expulsé chez lui.

Des centaines d’habitants ont assisté aux funérailles et ont vu Jake enterré dans un cercueil vert sur des roues de poussette, arborant les mots “Jake’s last blast. Going nowhere fast.”

Le personnage plus grand que nature a reçu la permission d’être enterré dans son jardin après avoir adressé une pétition au Kirklees Council alors qu’il était encore en vie.

Maintenant, sa propriété devrait être mise aux enchères le 6 septembre à un prix indicatif de 75 000 £ – mais les acheteurs devront accepter que Jake vienne également avec la vente.

Auction House a déclaré: «Une maison abandonnée située dans un terrain substantiel.

“La maison existante nécessite maintenant d’importants travaux de reconstruction et de rénovation, mais il est possible d’étendre considérablement la propriété existante sous réserve de l’obtention des autorisations de planification nécessaires.

« Dans le cadre des souhaits du défunt, qui était un personnage local bien connu, ils ont demandé à être enterrés dans le jardin et ce souhait a été réalisé avec la propriété vendue telle quelle.

« Des informations concernant le traitement respectueux des restes humains dans les lieux non consacrés peuvent être trouvées sur le site Web du gouvernement.

“Veuillez noter qu’il restera du contenu à l’intérieur et à l’extérieur de la propriété une fois terminé.”

Les images montrent la maison envahie par les feuilles et les branches d’arbres tandis qu’une Volkswagen Golf battue est assise à l’extérieur.

Des structures en bois – dont un mât – ont été construites le long du bâtiment principal en pierre.

Une petite caravane est également représentée nichée sur le côté du bâtiment et entourée d’objets abandonnés.

Un seul canapé crème sur lequel Jake s’asseyait est toujours montré sur l’herbe à l’extérieur de sa maison.

L’enterrement de Jake dans le jardin l’année dernière était en fait la deuxième fois que le bouffon de la ville avait des funérailles.

Alors qu’il était dans la quarantaine, il a «enterré» son moi d’origine, John Gray, avant de changer de nom.

Les navigateurs de la maison ont été choqués après être tombés sur la liste et avoir réalisé que le propriétaire était enterré dans le jardin.

L’un d’eux a dit: “Le gars ressemble à une légende absolue si vous me demandez.”

Un autre a écrit: “C’est vraiment un gagnant dans la catégorie bizarre.”

Un troisième a commenté: “Je ne pense pas que cela semble à moitié mauvais pour une maison qui a brûlé et la véranda est pratiquement immaculée.”

Un autre a écrit: “Je me demande où se situent les limites de la propriété dans cette zone?”

Si un futur acheteur voulait retirer le corps, il aurait besoin d’un permis d’exhumation délivré par le ministère de la Justice.

Les briques en vrac font partie des décombres entourant la maison Crédit : Maison des ventes aux enchères Manchester