À l’intérieur d’une installation de recyclage de piles

L’IA et les robots aident les chercheurs à construire de meilleures batteries. Les chercheurs ont utilisé un modèle d’apprentissage automatique appelé Dragonfly et un robot appelé Clio pour les aider à concevoir de nouveaux électrolytes pour les batteries lithium-ion. (L’électrolyte est le liquide qui aide à déplacer la charge dans une batterie.) De meilleurs électrolytes pourraient signifier une charge plus rapide pour les véhicules électriques. (Examen de la technologie MIT)

Les fuites de méthane du pipeline Nord Stream sont une catastrophe climatique, mais la production de combustibles fossiles en émet davantage. Les pipelines russes ont laissé échapper environ 300 000 tonnes de méthane, un puissant gaz à effet de serre. La production mondiale de pétrole et de gaz émet cette quantité tous les 1,5 jours. (Bloomberg $)

Une autre compagnie d’avions électriques effectue des vols d’essai. Le prototype d’Eviation, Alice, a pris son envol au-dessus de l’État de Washington la semaine dernière. (Temps de Seattle) Mais les batteries sont encore loin d’alimenter les avions du futur. Pour en savoir plus, consultez mon article d’août sur le sujet.

Voici comment les communautés devraient se reconstruire après l’ouragan Ian. Le changement climatique rend les ouragans plus intenses et plus fréquents – les zones sujettes aux ouragans peuvent aider à limiter les dommages futurs en construisant davantage de défenses côtières, en suivant des codes de construction plus intelligents et, dans certains cas, en passant à autre chose. (New York Times $)

C’est officiellement la semaine du gros ours !! Chaque année, le parc national de Katmai en Alaska nous invite tous à juger lequel de ses ours bruns est le plus dodu. Alors faites entendre votre voix—votez iciet profitez de ce délicieux visualisation des données du Washington Post à quel point ces ours sont vraiment gros.

