À l’intérieur d’une île privée avec d’incroyables maisons futuristes imprimées en 3D – et vous n’aurez JAMAIS besoin de partir

Une île privée utopique UNIQUE mise sur le marché est complètement autonome et parfaite pour toute personne intéressée par un achat plutôt non conventionnel.

L’île juste au large de la Nouvelle-Écosse possède un écosystème diversifié de forêts denses et plus de 11 acres de terres à explorer – et les maisons sont fabriquées avec des matériaux imprimés en 3D.

L’île est une vue magnifique au large de la Nouvelle-Écosse Crédit : ventes aux enchères de conciergerie de sotbeby

La serre futuriste se trouve parmi les rochers couverts de mousse Crédit : ventes aux enchères de conciergerie de sotbeby

L’île de Vollebak est décrite comme « une oasis et un plan pour la planète », car elle « croise les mondes de l’architecture, du design et de l’art ».

Le bâtiment principal s’appelle Earth House, qui comprend neuf bâtiments interconnectés.

Ils comprennent des toits de chaume, une salle à manger et utilisent l’impression 3D pour créer des éléments ressemblant à des rochers.

Une maison de bain en pierre de style japonais a des baignoires intérieures et extérieures taillées dans la roche.

Une salle d’observation des étoiles semi-enterrée permet au propriétaire de profiter de la nature environnante et du magnifique ciel nocturne.

Et l’île est autosuffisante – une superbe serre construite en briques de verre permet à l’île de cultiver tout ce dont elle a besoin.

Le local technique dispose d’un toit solaire, ainsi que d’un local de stockage à sec en algues biodégradables.

Une autre maison se trouve de l’autre côté de l’île, en forme de triangle moderne et située directement sur l’eau.

Bjarke Ingels a déclaré: « Chaque détail de conception de l’île de Vollebak contribue à favoriser la connexion la plus proche possible avec son environnement, agissant comme une extension organisée de la topographie naturelle de l’île.

« Pour l’île de Vollebak, nous avons imaginé les chambres comme un montage artificiel de volumes individuels sortant du sol et un avant-poste séparé au bord des vagues déferlantes.

« Chaque pièce du village est fabriquée à partir de son propre matériau unique – algues empilées, terre compactée, chanvre, brique de verre ou pierre d’origine locale – adaptée à l’utilisation et à l’expérience spécifiques de cette pièce particulière. »

L’île de Vollebak est située au large de la Nouvelle-Écosse, à ¼ de mile du spectaculaire port de Jeddore et à 50 minutes de route de l’aéroport international d’Halifax.

S’ils sont achetés, les acheteurs recevront non seulement l’île, mais également les droits sur la vision de la conception et le permis de construire.

L’achat vous fera reculer, car Vollebak Island devrait se vendre entre 4 et 8 millions de livres sterling et arrivera sur le marché lors de la semaine de luxe de Sotheby ce 8 juin.

Un autre couple a expliqué comment ils étaient payés pour vivre sur leur propre île privée – mais cela s’accompagne d’un sérieux problème.

L’île de Blasket a été désertée dans les années 1950 parce que les services d’urgence ne pouvaient pas l’atteindre pendant les tempêtes et elle n’a plus de résidents permanents.

Les trois maisons de vacances et le café sur la petite masse continentale appartiennent à Billy O’Connor et à sa partenaire Alice Hayes et chaque année, ils choisissent un groupe de candidats pour s’en occuper à leur place.

Bien qu’il n’ait pas d’eau courante ni de magasin, le couple a déclaré qu’il aimait passer du temps sur l’île au large de la côte irlandaise.

La maison se cache dans le paysage verdoyant Crédit : ventes aux enchères de conciergerie de sotbeby

Les bains publics de style japonais offrent une retraite spa parfaite Crédit : ventes aux enchères de conciergerie de sotbeby