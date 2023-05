Jetez un coup d’œil à l’intérieur de l’île britannique ressemblant à un film d’horreur qui est jonchée de cercueils et de restes humains – et qu’il est interdit de visiter.

Dans une scène macabre, il y a des crânes complets avec des dents, une mâchoire et d’autres parties du corps humain entassés dans l’étrange étendue de terre sur la rivière Medway du Kent.

L’étrange étendue de terre sur la rivière Medway du Kent ressemble à quelque chose d’un film d’horreur Crédit : BBC

Des crânes avec des dents encore intactes ont été retrouvés Crédit : BBC

Les restes humains de ce que l’on pense être des condamnés morts à bord de navires-prison sont partout Crédit : BBC

Connue sous le nom de Deadman’s Island, elle a longtemps fait l’objet d’histoires horribles, certains habitants croyant même que le mort murmure dans la nuit et que des chiens diaboliques aux yeux rouges parcourent la terre.

Ce qui semble sortir tout droit d’un film d’horreur, la vérité derrière la zone effrayante a été révélée en 2017.

Il y a plus de 200 ans, l’île était utilisée comme lieu de sépulture pour les condamnés morts à bord de navires-prison.

Grâce à l’érosion marine, les vestiges sinistres peuvent maintenant être trouvés parsemés à la surface.

Une équipe d’enquêteurs a plongé plus profondément dans l’histoire pour une émission de la BBC il y a six ans.

Le réalisateur Sam Supple a déclaré : « C’est comme être sur le plateau d’un film d’horreur.

« Cela a l’air tellement surréaliste, c’est comme si un département d’art l’avait conçu.

« Il y a des cercueils ouverts et des ossements partout. »

Le terrain n’est accessible que par bateau et est interdit au public.

La présentatrice Natalie Graham a déclaré: «Ce que j’ai vu là-bas restera avec moi pour toujours.

« L’île était couverte de restes humains.

« Les restes, enterrés il y a 200 ans, sont maintenant exposés aux éléments au fur et à mesure que la nature suit son cours.

« C’est un spectacle vraiment étrange.

« J’imagine qu’il ne peut y avoir nulle part sur terre comme ça. »

Des ossements humains sont jonchés parmi les coquillages, tandis que des cercueils qui se trouvaient autrefois à six pieds sous terre ont remonté à la surface, menaçant d’exposer leur contenu.

Les corps proviennent de navires-prison, connus sous le nom de carcasses, amarrés sur la Medway et la Tamise aux 18e et 19e siècles.

Les anciens navires de guerre portaient des noms tels que Retribution et Captivity.

Une estimation évalue à 40 le nombre de navires-prison de la Royal Navy aux XVIIIe et XIXe siècles, dont un au large de Gibraltar et d’autres aux Bermudes et à Antigua dans les Caraïbes.

De nombreux criminels, qui selon les normes d’aujourd’hui seraient considérés comme de petits voleurs, avaient été condamnés à mort.

L’historien de la marine, le professeur Eric Grove, a déclaré: «Il s’agirait de personnes qui ont fait les poches et incluraient des enfants de dix ans condamnés à 15 ans de transport.

« Beaucoup de crimes étaient passibles de la peine de mort, mais pour être humain et aussi pour habiter les colonies, il a été décidé qu’il serait bon de transporter des condamnés.

« Mais vous aviez tendance à trouver que si les gens n’étaient pas considérés comme suffisamment en bonne santé pour faire le voyage en Australie, ils seraient laissés dans les carcasses. »

En plus d’un cimetière d’ossements, la zone humide protégée sert également d’important site de reproduction et de nidification pour les oiseaux.

Des cercueils ouverts et des restes humains sont dispersés le long de l’île Crédit : BBC

Un cercueil retrouvé couvert d’algues Crédit : BBC