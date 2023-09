À l’intérieur d’une île balnéaire abandonnée aux Maldives, avec un hôtel à moitié terminé et des villas flottantes laissées pourrir

LES MALDIVES peuvent ressembler à un paradis sur terre, offrant des sables dorés baignés de soleil et une mer bleu clair, mais elles abritent également une station balnéaire abandonnée et pourrie.

Les îles de l’archipel, situées au sud-ouest du Sri Lanka dans l’océan Indien, sont souvent considérées comme un endroit presque parfait pour une lune de miel, mais personne ne voudrait séjourner dans une station balnéaire en ruine.

Le complexe se trouve sur l’une des nombreuses îles et a maintenant été abandonné avec un hôtel à moitié terminé et des villas sur pilotis abandonnées aux éléments.

La star de YouTube Kale Brock a mis la situation en lumière dans une vidéo publiée sur le site de médias sociaux.

S’adressant à Escape, Brock a déclaré : « J’organisais une retraite de surf là-bas pendant quelques semaines et chaque jour, nous passions devant cette île et nous demandions aux capitaines des bateaux : « Hé, c’est quoi ce complexe ? » Ils répondaient : « Celui-là est fermé, il est abandonné », et de loin, il a l’air vraiment rustique et rudimentaire, mais évidemment une fois arrivés sur place, on voit que c’était essentiellement un complexe terminé à 80-90 pour cent. »

En regardant la vidéo qu’il a réalisée sur la station, de loin, l’endroit ressemble à beaucoup d’autres dans le pays.

Les arbres entourent les villas de l’île tandis que les bâtiments construits sur l’eau donnent sur une mer calme et idyllique.

Cependant, une fois de plus près, il est clair que les lieux ont connu des jours meilleurs, car ils ont été abandonnés.

Alors que Brock regarde autour de lui, il y a des toilettes cassées qui traînent et des débris jonchent le sol.

Dans la vidéo, Brock déclare : « Apparemment, c’est un homme politique important des Maldives qui est propriétaire de cette île et la construction a commencé il y a 12 ans.

« Ils ont construit pendant deux ans, puis pour des ‘raisons politiques’ – on ne sait pas vraiment, peut-être qu’ils n’avaient plus d’argent – ils ont littéralement abandonné le projet. »

Il ajoute : « Il y a des baignoires dans des cartons non ouverts mais détériorés.

« Il y a littéralement des tas de toilettes superposées et, en fin de compte, il y a un potentiel incroyable pour créer un endroit incroyable ici. »

Dans l’enceinte du complexe se trouvent des fûts de pétrole rouillés et ce qui semble avoir été un bateau avant qu’il ne se corrode.

Debout devant ce qui aurait été la piscine, Brock déclare : « Imaginez les vues et les vibrations, l’esthétique qu’aurait cet endroit. »

Au lieu de cela, l’eau trouble, désormais stagnante, est recouverte de vie végétale.

Brock dit : « J’ai l’impression d’être sur le plateau pour [TV series] Perdu.

« Elle devient de plus en plus dégradée, voire abandonnée, au fur et à mesure que l’on progresse le long de l’île.

« Ça devient de plus en plus échevelé. »

Brock découvre même une voiture abandonnée qui vient d’être abandonnée alors que la végétation pousse autour d’elle.

Les villas sur pilotis sont restées inachevées et même le passage qui les relie n’a pas été terminé.

Il dit : « J’ai l’impression que nous sommes dans Jurassic Park après son abandon. »

