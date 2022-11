C’est la “hypertour” glamour de 100 étages destinée à éblouir l’horizon de Dubaï et à remporter la couronne du plus haut bâtiment résidentiel du monde.

Les résidences Burj Binghatti Jacob & Co seront un exploit d’architecture moderne qui non seulement bat des records, mais détient une grande opulence en s’inspirant de l’un des fabricants de montres les plus renommés au monde.

La structure de la couronne au sommet des résidences Burj Binghatti Jacob & Co devrait se séparer des autres bâtiments Crédit : images de couverture

La nouvelle tour sera le plus haut bâtiment résidentiel de Dubaï et du monde Crédit : images de couverture

Le président et directeur créatif de Jacob & Co, Jacob Arabo, a déclaré: “Ce sera une réalisation sans précédent dans le monde de l’immobilier et du luxe.”

La hauteur finale du gratte-ciel de Business Bay n’a pas été publiée, mais la couronne scintillante au sommet de la structure sera facilement visible au-dessus du plus haut bâtiment résidentiel de Dubaï, la Princess Tower, qui culmine à 1289 pieds.

Il détrônera également l’actuel détenteur du record du monde, The Central Park Tower, sur la 57e rue à Manhattan, New York, qui compte 98 étages et atteint environ 1550 pieds.

Cependant, à l’arrière-plan de la métropole, il sera toujours éclipsé par le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa (2716 pieds), qui abrite un mélange d’entreprises commerciales et c’est pourquoi il n’est pas considéré comme un bâtiment résidentiel.

S’exprimant au nom des deux sociétés, le PDG et responsable de l’architecture de Binghatti, Muhammad Binghatti, a déclaré qu’il s’agissait d’une quête d’élégance.

“Nos deux marques sont nées du pur désir de réaliser ce qui dépasse les frontières”, a déclaré M. Binghatti.

“Ce que Binghatti a fait dans l’immobilier, en créant une marque à travers une philosophie de conception et une identité architecturale distinctes, est très similaire à ce que Jacob & Co a fait dans le monde de la joaillerie et de l’horlogerie.”

Les résidences d’entrée de gamme seront composées de deux collections.

La collection de suites Sapphire composée d’unités résidentielles de deux chambres et la collection de suites Emerald composée d’unités de trois chambres.

Le sommet de Burj Binghatti Jacob & Co Residences abritera cinq luxueux penthouses.

L’Hypertower proposera également un club privé exclusif, doté d’une vaste piscine à débordement.

M. Arabo a déclaré que l’achèvement du projet serait impressionnant.

“C’est un engagement à briser les frontières et à repousser les limites”, a déclaré M. Arabo.

“Notre force motrice est l’ingéniosité et l’originalité… Cela nous amène à concevoir des bijoux, des montres, et maintenant une hypertour, comme tout ce que le monde a vu auparavant.”

Les parties ont commencé à enregistrer leur intérêt et se soumettront à un processus de préqualification pour évaluer l’éligibilité à vivre dans le logement ultra-exclusif.

Bien qu’aucune date d’achèvement du projet n’ait été fixée, les immeubles de grande hauteur continuent de dominer le marché immobilier de Dubaï, la tour Wasl étant le dernier développement, qui devrait être achevé en 2024.

La tour devrait avoir 100 étages Crédit : images de couverture