À l’intérieur d’une évacuation audacieuse de Kaboul où des innocents sont morts dans une mêlée bouillante et des évacués désespérés ont rampé dans les égouts

Lorsque l’Afghanistan est tombé aux mains des talibans à cette époque l’année dernière, cela a déclenché la plus grande évacuation depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

En deux petites semaines, l’armée britannique a réussi à sauver un nombre incroyable de 15 000 civils d’une mort presque certaine aux mains des nouveaux dirigeants impitoyables du pays.

Les forces britanniques ont aidé à évacuer 15 000 personnes d’Afghanistan alors que les talibans prenaient le contrôle Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

Seulement 900 soldats et aviateurs de la RAF ont sauvé près de CINQ fois plus de personnes que prévu des mâchoires de l’enfer.

Et 12 mois plus tard, il peut être révélé à quel point la mission de sauvetage a été proche du désastre total.

Dans une interview exclusive, le capitaine Jamie Robson raconte au Sun comment 90 parachutistes – en infériorité numérique de 20 contre un – ont aidé à sauver l’aéroport de Kaboul d’être envahi.

Le Capt Robson, 29 ans, officier des opérations pour 2Para, est arrivé à Kaboul aux premières heures du 15 août, le jour où les talibans ont pris le contrôle de la ville.

Le lendemain matin, 30 000 civils se sont massés devant l’aéroport international et des milliers ont pris d’assaut le périmètre.

Seuls 90 soldats de 2Para et 200 Marines américains se sont tenus entre la foule et la catastrophe dans le cadre de l’opération Pitting.

Le Capt Robson raconte : « C’était incroyable de voir cette fine ligne de parachutistes et de Marines américains se tenant là avec une foule de cinq ou six mille personnes qui les regardaient et une piste au milieu.

“Si la piste n’avait pas été tenue, si nous n’avions pas repoussé la foule et rouvert la piste, toute l’opération n’aurait jamais décollé.”

RAF Flt Lt Jimmy Langan avait été envoyé avec le maître de la Royal Navy Ben Shread pour prendre des photos et des vidéos du drapeau de l’Union étant abaissé à l’ambassade britannique.

Au lieu de cela, ils se sont retrouvés dans un mélange de film de zombies World War Z et de scènes du Far West, où ils ont été témoins du meilleur et du pire de l’humanité.

PO Shread se souvient : « C’était absolument fou. Il y avait peut-être 30 000 civils à l’extérieur de l’aéroport, tous poussant vers l’aérodrome.

L’officier marinier Ben Shread et le lieutenant d’aviation James Langan n’auraient pas pu prévoir l’ampleur du défi auquel les troupes étaient confrontées Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

« Nous ne savions pas si les talibans allaient venir nous envahir ou si nous serions capables de les combattre. Il y a eu tellement de bravoure de la part de nos troupes.

L’héroïsme des Paras à tenir la piste face à des obstacles écrasants a permis à 800 soldats britanniques supplémentaires d’arriver et de commencer à traiter les milliers de civils liés au Royaume-Uni qui devaient être évacués.

Mais les forces britanniques aux abois ont été confrontées à un ordre imposé au milieu du chaos alors que des milliers de personnes sans lien avec le Royaume-Uni tentaient de fuir.

Flt Lt Langan, 36 ans, raconte : « Je voyais des médecins, le plus jeune probablement âgé de 19 ans, s’occuper de cadavres.

« Il y avait des civils qui mouraient dans la chaleur, entassés au coude à coude.

« Quelques minutes plus tard, nous mettions des gars dans des avions et les regardions s’envoler, si heureux qu’ils aient pu commencer une nouvelle vie.

“C’était cette juxtaposition constante de traumatisme et d’exaltation.”

Dans l’un des avions se trouvaient des jumelles de cinq ans, Sana et Asna, vêtues de robes de soirée et de lunettes de soleil, qui se sont présentées avec leur mère et leur père, Nooragha Hashim, qui avait travaillé comme interprète militaire pour les troupes britanniques.

De jeunes enfants faisaient partie des personnes évacuées dans le chaos Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

PO Shread, 44 ans, déclare: «Voir ces deux petites filles dans leurs robes de soirée dans l’avion, s’envoler de ce qui était devenu l’enfer sur terre vers une vie, espérons-le, plus sûre et meilleure au Royaume-Uni, résumait ce que nous faisions là-bas.

« J’étais en larmes quand leur avion a décollé. J’ai aussi une petite fille à la maison et elle avait six ans à l’époque, donc tous mes sentiments sont ressortis.

Autour du périmètre, des mères désespérées ont jeté leurs bébés dans les bras des soldats.

Les photos de l’ancien Red Devil_ avec un bébé dans les bras sont devenues virales.

Le Capt Robson déclare : « Les parachutistes sont entraînés à être agressifs, à pouvoir attaquer une position au bout de la baïonnette.

“Pourtant, cette opération les a obligés à se comporter d’une manière complètement différente et à faire preuve d’un niveau incroyable de retenue, de compassion, de gentillesse et d’empathie envers les civils.”

Le Capt James Robson dit que c’était incroyable la façon dont les troupes ont gardé leur sang-froid dans le chaos Crédit : le soleil

Les troupes sur le terrain à Kaboul ont rapidement réalisé qu’elles avaient besoin de fournitures pour les mères et les enfants.

De retour chez eux, à la base des Paras à Colchester, Essex, une équipe de soldats est descendue dans les magasins de la ville pour acheter du lait pour bébé, des couches, des livres à colorier et des crayons à envoyer en Afghanistan.

Le Capt Robson déclare : « Il est devenu évident que des tonnes de rations militaires n’allaient pas aider une jeune mère à nourrir ses trois ou quatre enfants.

“Pour l’anecdote, il y avait des gens à Colchester qui se plaignaient de ne pas pouvoir obtenir de lait pour bébé parce que nous avions tout acheté et envoyé à Kaboul.”

Le Flt Lt Langan se souvient : « Je voyais le personnel de service britannique s’effondrer et s’évanouir dans la chaleur tout en faisant son travail.

« Leurs uniformes changeaient de couleur, ils étaient tellement saturés de sueur. Et ils ne mangeaient souvent pas parce que les gars donnaient leur nourriture aux évacués et aux réfugiés. »

Les terroristes talibans ont envahi la ville et tenu des postes de contrôle à l’extérieur de l’aéroport suite à la décision des États-Unis de retirer leurs troupes du pays.

Le Capt Robson déclare : « Pour les soldats les plus expérimentés qui ont passé la plus grande partie de leur carrière à effectuer de multiples tournées en Afghanistan, à combattre les talibans, à avoir des amis tués par les talibans, je pense que c’était un moment surréaliste.

“C’est un témoignage de leur professionnalisme que je ne me souvienne pas d’un seul incident où nous avons dû retirer quelqu’un de la ligne parce que la tension allait déborder parce qu’ils avaient un compte à régler.”

La plus grande crainte des troupes était qu’un kamikaze soit caché parmi la foule qui se pressait autour de l’aéroport et de l’hôtel Baron où les évacués étaient traités.

Le 26 août, une bombe a explosé, tuant 150 civils – dont deux Britanniques – et 13 soldats américains.

Ben Shread et Jimmy Langan auraient été dans la zone de mise à mort, mais quelques minutes plus tôt, ils avaient reçu l’ordre de se rendre dans une autre partie de l’aéroport pour prendre des photos de l’ex-Marine Pen Farthing, qui était arrivé avec une meute de chiens de sauvetage.

Flt Lt Langan dit : « La route entre l’aéroport et l’hôtel Baron avait une odeur putride incroyable. Les gens étaient si désespérés de sortir qu’ils faisaient la queue dans les égouts, serrés au coude à coude, par milliers.

“La BBC a rapporté qu’un kamikaze allait tenter de se fondre dans les passagers.

«Nous pensions: ‘Quand cela va-t-il arriver? Un avion va-t-il exploser en l’air ? Allons-nous être avec les évacués quand ils exploseront ? ».

«Il n’y avait aucun moyen d’arrêter et de fouiller chaque personne à chaque point. C’était impossible. Nous devions simplement aller travailler et prendre le risque qu’aujourd’hui soit le dernier jour.

L’une des dernières évacuées de Kaboul était Muraal, une capitaine de 26 ans servant dans l’armée nationale afghane qui risquait une mort presque certaine aux mains des talibans si elle restait.

Flt Lt Langan dit: «Elle s’est entraînée à l’Académie de la Défense au Royaume-Uni et avait tellement peur d’essayer de venir à la base aérienne avec sa famille parce que les talibans savaient à quoi elle ressemblait.

« Mais nous l’avons encouragée à être courageuse, à se couvrir et à laisser son père parler au point de contrôle taliban.

Les avions d’évacuation étaient pleins à craquer d’Afghans fuyant les talibans Crédit : Alamy

Flt Lt Langan, qui est resté en contact avec le capitaine Muraal, surnommé Murci, au Royaume-Uni, ajoute : « Je lui parle fréquemment.

«Elle, son père et sa sœur ont traversé une période incroyablement tumultueuse. Ils se sont installés il y a seulement quelques mois.

“Elle a l’intention de poursuivre ses études et est extrêmement désireuse d’aider le gouvernement britannique de toutes les manières possibles.

« Les évacués sont incroyablement patriotes. Murci avait une photo de la reine sur son WhatsApp.

Le PO Ben Shread déclare : « Avant de se rendre à Kaboul, les gens disaient que nous allions juste verser l’échec sur la futilité.

“Nous avions perdu la guerre en Afghanistan et allions perdre l’évacuation parce que nous n’allions jamais pouvoir faire sortir autant de personnes que nous le voulions.”

Mais son collègue Flt Lt Langan dit : « Nous sommes allés en sortir 3 500.

Aujourd’hui, 15 374 personnes sont à l’abri de la torture et de la mort, commençant une nouvelle vie au Royaume-Uni, à cause de ce que les Britanniques ont fait.

« Il n’y a aucun moyen de considérer cela comme un échec.

“C’est le moment le plus fier de ma vie.”