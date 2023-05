À l’intérieur d’une énorme vente aux enchères de la BBC alors que les fans font la queue pour posséder un morceau de l’histoire de l’Eurovision

Les COSTUMES et les accessoires du concours Eurovision de la chanson de cette année à Liverpool sont vendus par la BBC.

Plus de 60 articles, dont des affiches, des accessoires, des tenues et des éléments de la scène M&S Bank Arena, seront vendus aux enchères au plus offrant.

Éclaboussure

La Britannique Mae Muller a terminé 25e de l’Eurovision de cette année[/caption]

Le produit sera en grande partie empoché par BBC Studios, avec seulement 20% du produit destiné à des œuvres caritatives.

La société a déclaré que la vente faisait partie de ses efforts de développement durable.

Même les motifs utilisés dans la création des costumes seront à gagner après l’acte britannique, Mae Muller, classée à la 25e place lors de la grande finale du 13 mai.

Sally Mills de BBC Studios a déclaré : « La durabilité est au cœur de tout ce que nous faisons aux BBC Studios, à la fois à l’écran et hors écran.

« Nous avons la responsabilité de fonctionner avec le moins d’impact possible sur l’environnement, et nous recherchons toujours des moyens innovants pour engager davantage le public avec notre contenu et prolonger la durée de vie de nos décors et costumes.

« Quelle meilleure façon de le faire que de donner aux fans l’opportunité de posséder un morceau de l’histoire de l’Eurovision ? »

Les enchères pour la vente aux enchères débuteront à 10 heures le 30 mai, 20% des recettes étant réparties entre ACC Liverpool Foundation et BBC Media Action.

Le reste de l’argent gagné sera reversé à BBC Studios, « dont les bénéfices sont reversés à la BBC pour aider à financer des programmes et des services », a déclaré le diffuseur.

Cela survient alors que le Beeb cherche à regrouper les actualités, l’audio et la vidéo longue durée en un seul service lorsqu’il relance sa présence numérique aux États-Unis.

Développée sous le nom de code interne BBC X, la branche commerciale de la société réorganise BBC.com et fusionne ses applications mobiles d’actualités et de sport en un seul package.

La relance – qui serait inspirée du New York Times – aura lieu à l’automne, avant un déploiement international plus large.

Pour soutenir ces plans, la BBC double la taille de son équipe nord-américaine de journalisme numérique, dans le but d’augmenter le nombre de visiteurs sur le site et d’attirer davantage de publicités.

Le site reçoit environ 50 millions de clics par semaine.

Le directeur général Tim Davie partage l’ambition de dépasser 1,6 milliard de livres sterling de ventes.

Le service restera financé par les annonceurs, mais il a été signalé qu’il était sérieusement envisagé d’inclure des éléments d’abonnement.

Aux États-Unis, BBC Select propose un service documentaire à 4,99 $ par mois, notamment Louis Theroux : Forbidden America et une branche de podcast à 2,99 $.

Cette semaine, la BBC a dévoilé un programme distinct pour gagner de l’argent en déplaçant des émissions audio populaires, notamment Desert Island Discs, dans sa division commerciale.

Une porte-parole de BBC Studios a déclaré: « Nous examinons les meilleurs moyens d’apporter notre journalisme de confiance de classe mondiale à un public international, en améliorant la conception de notre site Web et de notre application d’actualités mondiales et en renforçant l’équipe d’actualités numériques, en commençant par l’Amérique du Nord.

« Bien que nous examinions régulièrement les opportunités futures dans tous nos secteurs d’activité, nous n’avons pris aucun engagement au-delà de ces plans. »