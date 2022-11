À l’intérieur d’une émeute armée terrifiante au centre d’expulsion de l’immigration alors que les migrants allument des incendies et saisissent des «armes»

Le personnel TERRIFIÉ s’est enfermé dans des salles de panique alors que plus de 100 détenus armés se sont révoltés dans un centre d’immigration.

Une coupure de courant a entraîné une panne d’électricité – et a ouvert les portes des cellules verrouillées électroniquement des migrants.

La police anti-émeute a été appelée pour faire face au désordre au centre d’immigration de Harmondsworth 1 crédit

Une coupure de courant dans l’établissement a ouvert toutes les portes des cellules verrouillées et déclenché l’émeute 1 crédit

La police anti-émeute a été appelée alors que la violence éclatait, les migrants saisissant des armes de fortune et déclenchant des incendies.

Hier soir, le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a déclaré que le centre de renvoi de Harmondsworth à Hillingdon, dans l’ouest de Londres, était en train d’être vidé en réponse.

Le ministère de l’Intérieur ne serait pas le nombre impliqué, mais le centre est le plus grand d’Europe et peut contenir jusqu’à 670 personnes.

Le saccage de vendredi est survenu quelques jours seulement après que deux membres du personnel de sécurité du centre Manston de Kent ont été attaqués.

Il est également apparu que des travailleurs de l’ancienne base de la RAF près de Ramsgate ont trouvé des armes improvisées, notamment des griffes de style Freddy Krueger jetées par des détenus.

Une source à Harmondsworth a déclaré: «Tout le système du centre est tombé en panne, y compris les lumières et le chauffage. Au bout d’un moment, c’était le chaos alors que les migrants se mettaient en colère.

«Ils ont fabriqué des armes à partir de tables et de chaises brisées ainsi qu’en utilisant les lattes de métal sous leurs lits.

«Le personnel en infériorité numérique avait peur pour sa vie et n’avait d’autre choix que de s’enfermer dans les salles de sécurité qui ont des portes blindées sécurisées manuellement et une autre porte qu’ils pouvaient verrouiller.

“La décision pour eux de se rassembler là-bas aurait pu sauver des vies, cela a certainement évité des blessures.”

Ils ont poursuivi : « Les tensions ont débordé parce que les migrants ne savaient pas ce qui se passait et il faisait nuit noire.

« La situation était totalement incontrôlable et les migrants se sont tous précipités dans la cour, où d’autres incendies ont commencé.

«À 17 heures, il y avait une très forte odeur de fumée dans l’air et tout le personnel paniquait. La situation n’a commencé à être maîtrisée que lorsque la police anti-émeute est intervenue.

Mais un détenu détenu au centre aurait déclaré que les détenus se sentaient “abandonnés” par le personnel après la panne d’électricité.

Il a déclaré: «Ma voix a cessé de crier:« Officier, officier, aidez-nous.

« Les gens frappaient aux portes, ils étaient terrifiés, j’ai peur pour ma vie.

«Il n’y avait personne ici toute la nuit. Ils nous ont abandonnés.

“La dernière fois que j’ai eu des nouvelles d’un officier, c’était à une heure et demie du matin, nous n’avons vu personne depuis.”

« LES DÉTENUS ONT FAIT DES ÉMEUTES »

La police anti-émeute, y compris les équipes du groupe de soutien territorial et les agents pénitentiaires du groupe national d’intervention tactique, se sont précipités vers Harmondsworth à 19 h 45, avec des équipes de pompiers.

Hier, cinq cars blancs aux vitres teintées étaient à l’extérieur pour transférer des migrants vers d’autres installations.

Les responsables ont insisté sur le fait qu’aucun n’était transféré dans des hôtels ou libéré sous caution.

M. Jenrick a déclaré: “Heureusement, aucun membre du personnel ou personne détenue n’a été blessé malgré des preuves évidentes de niveaux inacceptables de violence et de désordre.

« Les délinquants et autres personnes en attente d’expulsion sont détenus en toute sécurité.

« Les auteurs de ces troubles seront tenus responsables et, le cas échéant, expulsés du pays aussi rapidement que possible.

“J’ai visité le site ce soir et je m’attends à ce que le centre soit vide d’ici la fin de la journée.

“Je suis reconnaissant au personnel du ministère de l’Intérieur, aux sous-traitants et aux officiers et à la police métropolitaine pour le professionnalisme et le soutien.”

Les migrants ont été contrôlés par Rita Biddulph, du comité de surveillance indépendant du ministère de l’Intérieur.

Elle a déclaré: “Les détenus se sont déchaînés – frappant des objets, frappant des objets, cassant des objets.”

Elle a expliqué : « L’établissement est divisé en sept unités et chaque unité compte 28 détenus avec seulement deux membres du personnel par unité.

“À l’intérieur de chaque unité, il y a un coffre-fort, qui est verrouillable manuellement.

« Et parce qu’il y avait plus de détenus que de personnel, ils ont dû s’enfermer dans des salles de panique pour leur sécurité.

“Tout le personnel est en sécurité et il n’y a pas eu de blessés.”

Tous les détenus de Harmondsworth sont des hommes et comprennent des Albanais, des Afghans, des Somaliens et des Européens de l’Est.

Un rapport publié en mars indiquait que nombre de ceux qui y étaient détenus avaient des «besoins complexes».

Et cela a soulevé une “sérieuse inquiétude” quant au temps qu’il a fallu pour traiter les détenus.

L’émeute aurait « culminé » à 2 heures du matin hier, mais le désordre s’est poursuivi tout au long de la matinée d’hier.

Les dégâts étaient encore en cours d’évaluation hier soir.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré dans un communiqué: “Le bien-être et la sécurité du personnel et des personnes détenues à Harmondsworth sont notre principale priorité.”

PERSONNEL ATTAQUÉ À MANSTON

Pendant ce temps, les travailleurs attaqués plus tôt à Manston seraient des membres du personnel de l’agence qui ont subi des blessures mineures au milieu de la colère des migrants face au surpeuplement et à la durée des séjours.

Il a triplé de taille depuis mai.

Environ 1 200 personnes hébergées à Manston ont été déplacées cette semaine – mais il en reste encore 2 600 sur le site conçu pour en contenir 1 000.

Environ 60 % sont albanais, et huit sur dix d’entre eux sont de jeunes hommes.

Les gangs albanais sont connus pour recruter dans les camps de migrants français pour leur trafic de drogue au Royaume-Uni.

La police a arrêté trois hommes demandeurs d’asile après les agressions des 27 et 28 octobre. Chacun a ensuite été relâché sans inculpation.

Le personnel, dont beaucoup craignent d’être « sous-équipé » car ils ne reçoivent qu’un gilet pare-balles et un uniforme, ont partagé des images sur un groupe WhatsApp pour avertir leurs collègues des dangers.

La sécurité de Manston a remarqué que des morceaux de métal avaient été retirés de la clôture Crédit : FOURNI

Le métal manquant a été retrouvé à l’intérieur du complexe par le personnel concerné Crédit : FOURNI

Le personnel inquiet de Manston a partagé cette image d’un morceau de bois qui pourrait être utilisé comme arme Crédit : FOURNI

Celles-ci comprenaient des griffes fabriquées à partir de sections arrachées de la clôture périphérique du centre.

Une barre de fer rouillée avait reçu une poignée de fortune.

Un initié a déclaré que les migrants étaient en colère d’avoir été maintenus à la base jusqu’à trois semaines avant d’être évacués.

Il y a aussi des tensions sur les conditions exiguës et froides, ainsi qu’un régime quotidien «répétitif» de hot-dogs, de sandwichs et de hamburgers.

La source a déclaré: «Ils savent tous qu’ils se dirigent vers des hôtels, ils veulent donc être transférés rapidement.

« Le personnel a été attaqué alors qu’il tentait d’arrêter les problèmes entre les groupes de migrants.

“Heureusement, ils allaient bien, mais c’est inquiétant.

« Bien que le personnel soit formé aux techniques policières, y compris les démontages et les menottages, ils ne reçoivent même pas de menottes. Nous sommes sous-équipés. »

De nombreux employés de Manston sont fournis par la société de sécurité privée Interforce, qui dit qu’elle «recrute activement pour le Kent et les régions avoisinantes».